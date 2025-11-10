華人狂推平價西裔超市El Super 豬油紅糖成爆款必買

我的頻道

記者劉子為、朱敏梓／洛杉磯報導
位於東洛杉磯、鄰近華人聚居地蒙特利公園市的一家El Super門店。（世說新聞團隊/攝影）
許多華人近來紛紛在小紅書等社媒推薦一家平價又好逛的連鎖超市——El Super。這家以西裔社區為主要客群的超市，不僅商品豐富、價格實惠，也意外成為不少華人心中的「隱藏寶藏」。有華人稱，這間超市不僅物美價廉，還有許多華人喜愛的亞洲好物。

El Super在洛杉磯縣有數十家分店，分布於各大城市，包括華人較多的鮑爾溫公園市、柯汶那等地。為了解這股熱潮，記者們特地走訪東洛杉磯、鄰近華人聚居的蒙特利公園市一家El Super門店，實地探訪發現，店內空間寬敞明亮，動線規畫與Ralphs超市相似，冷藏、蔬果、熟食與乾貨區域劃分清楚，整體環境乾淨整潔。

豬油位於肉品區，每磅售價2.17美元。（世說新聞團隊/攝影）
雖然走訪當天店內的華人顧客不多，但在中文社媒上，「豬油」與「紅糖」兩項商品，被網友譽為El Super必買清單。據了解，豬油位肉品區，每磅售價2.17美元；紅糖則放在香料區，每袋僅2.49美元，價格親民、品質穩定，口碑極佳。

此外，El Super推出的官方App，可供顧客查詢每周特價與電子優惠券，只要下載並註冊，即可享受會員折扣與專屬優惠。對經常採買生鮮或家庭用品的消費者而言，既方便又實惠。

根據記者觀察，El Super超市的大部分商品價格，確實低於一般連鎖超市。例如在蔬果區，多數水果與蔬菜價格，都在每磅1美元以下：牛油果3顆0.99美元、香蕉每磅0.69美元、檸檬與青檸均低於每磅0.9美元。水果種類相當多，從芒果、木瓜到西瓜一應俱全；蔬菜也十分豐富，包括華人常用食材，如黃瓜3條0.99美元、馬鈴薯（土豆）2磅僅87美分。

牛肉與豬肉皆成色鮮紅、價位合理。（世說新聞團隊/攝影）
肉品區同樣頗具吸引力，牛肉與豬肉皆成色鮮紅、價位合理。以牛肉為例，多數部位價格都在每磅7美元以下，例如牛腱心每磅5.47美元；豬肉更平價，豬里脊每磅2.69美元、五花肉每磅4.99美元。記者在包裝區購得一塊T骨牛排，肉質鮮嫩、紋理清晰，每磅僅約11美元，可說物超所值。

香料區也是亮點。貨架陳列各式香料，絕大多數每包售價不到1美元，如香葉每袋0.99美元、八角每袋2.49美元，對愛下廚的華人家庭而言，格外實用。乳製品、雞蛋與烘焙食品也具競爭力，烘焙區麵包新鮮香軟，約4.99美元即可購得5個，許多麵包甚至是剛出爐的熱騰騰狀態。

多數水果與蔬菜價格都在每磅1美元以下。（世說新聞團隊/攝影）
值得一提的是，店內多處標示可使用WIC等福利卡，對孕婦及低收入家庭相當友善。此外，不少華人零售商也推薦El Super販售的墨西哥日化與清潔用品，如玻璃水、漂白水等，品質佳、價格實惠。例如一大桶漂白水僅售1.37美元，實用又划算。

整體而言，El Super以平價、多樣與便利著稱，雖然主要服務西語族群，但愈來愈多華人也開始把這裡視為「物美價廉」的新選擇。無論是採購日常食材、家庭清潔用品，或尋找異國風味香料，El Super都提供豐富又實惠的購物體驗。

貨架上陳列各式香料，絕大多數每包售價不到1美元。（世說新聞團隊/攝影）
