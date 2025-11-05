好市多爆火迷你冰箱盲盒 大人也玩得欲罷不能

我的頻道

記者王若然／洛杉磯報導
迷你小冰箱盲盒套裝，讓大人玩得欲罷不能。（記者王若然／攝影）
每逢年底節假日，好市多都會上架各種玩具，很多民眾這時候會挑選玩具作為禮物送給親朋好友。近日，好市多新上架的一款迷你冰箱盲盒，不僅讓小孩子很喜歡，也讓大人玩得欲罷不能。

這款「Zuru Mini Brands」出品的迷你小冰箱，在好市多出售的版本包括一個冰箱和三個盲盒球，南加州地區售價為29.99美元。南加州居民王女士說，最近在社交網路上經常刷到這款小冰箱，很受華人喜愛。她看別人的開箱視頻好有意思，奈何南加州好市多遲遲沒貨。王女士說，沒想到1日去逛好市多的時候，驚喜地發現上架了這款玩具，毫不猶豫就買回家了。她說，裡面的小東西太可愛，讓人玩起來欲罷不能。

一位南加州網友10月25日在小紅書上發文，她聽說芳塔那（Fontana）的好市多有上這款小冰箱，聞訊去到店裡果然有。她說，前一周她還詢問店員，店員稱好幾家店都斷貨了。

這款小冰箱的的設計有不少出彩的地方。小冰箱外觀採用可愛的「寶寶藍色」（baby blue），分為上下兩層，上面為冷藏室，下面為冷凍室。上下兩層內部均仿照真實的冰箱設計，有隔間和架子，用於存放不同「食物」或「飲品」。冰箱內部還有小燈，與真實的冰箱一樣，一打開門燈就會亮起來。小冰箱很注重細節設計，質量也很不錯。

好市多一盒套裝中，包含三個盲盒球，每個球裡裝有不同食物和飲料。小小的披薩盒子打開後，裡面居然真有吃剩下的披薩。「Zuru Mini Brands」出品的迷你小冰箱共設計80多種食物飲料。消費者可以通過購買不同的盲盒球，收集喜歡的冰箱內物品。

迷你小冰箱盲盒套裝，好市多售價29.99美元。（記者王若然／攝影）
這款小冰箱的玩法不止於此，用戶還可以自行DIY物品，包括果凍、冰棒、蛋糕等。用戶將顏料倒入小小的模具中，再放入冰箱，將冰箱內部的藍光（UV Light）打開，靜置數小時後，模具中的顏料凝固，一盤小小的食物就做好了。冰箱背部有開關，可以切換冰箱內部的燈光，使其變成藍光或正常的黃色光。

Zuru迷你冰箱玩具在全球多個國家都很受歡迎。而好市多出售的套裝價格更加划算。例如在亞馬遜網站上，兩個盲盒球的價格就要18.89美元；單獨一個冰箱售價則為19.97美元。而好市多一個冰箱加三個盲盒球，售價29.99美元。

有人在亞馬遜網站的這款迷你冰箱商品下留言：「這款小冰箱玩具真的很可愛！我的孩子們（而且說真的，還有我）喜歡將這些食物放到小冰箱裡。每個迷你小食品的製作細節令人震驚，每件商品都看起來像真的，甚至上面小小的商標、包裝都很真實。裡面UV光的玩法很有趣，讓玩耍的時光更令人興奮。冰箱本身質量很好，裡面可以塞很多東西，很適合收藏和展示。」這名用戶表示，這款小冰箱很適合喜歡微縮玩具的人士。

