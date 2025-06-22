養生／睡前追劇…用聽的 放鬆更助眠

聽有聲書、播客、音樂或電視節目助眠的關鍵在於，確保這些內容能有助於放鬆，而非更加清醒。（圖／123RF）

許多人都聽過：睡前不要看電視，以免影響睡眠；但也有人發現，聽一些有聲書、音樂、播客或電視節目反而有助入睡。2018年的一項研究發現，超過半數有睡眠障礙者會使用音樂作為助眠手段。睡前滑手機或追劇是不良習慣，但如果只是聽而不看呢？

約翰霍普金斯大學醫學院睡眠醫學專家瑞秋·莎拉斯（Rachel Salas）表示，這就像「金髮女孩」（Goldilocks）原則，全取決於什麼對個人最舒適，不僅是睡前習慣，還包括環境、所有其他因素。她說，每個人都不一樣，有些人或許聽些東西入睡，睡眠品質最佳；然而有些注意事項可幫助最大化這個好處，並避免潛藏的問題。

聖路易大學醫學院兼職教授莎琳妮·帕露希（Shalini Paruthi）表示，聽有聲書、播客、音樂或電視節目助眠的關鍵在於，確保這些內容能有助於放鬆，而非更加清醒。她說，如果聽些東西讓人更加專注或清醒，取代了睡眠時間，便對健康有害；建議成年人維持每日7小時睡眠，以達到最佳表現。

另一方面，莎拉斯指出，一種可預期的噪音可幫助身體知道該放鬆了，如果發現這是睡前例行的一部分，且讓人感到舒適與放鬆，「那也很好」。

英國心理學家琳賽·布朗寧（Lindsay Browning）表示，挑些有助過渡到睡眠的內容，例如不太吸引人的內容，大腦便不會因想保持清醒、抗拒睡眠來關注它而感到興奮。

睡前故事比想讀的有聲書更好，先前聽過且知道結局的節目會比充滿懸念的更適合入睡。

布朗寧表示，助眠背景音樂有助入睡，但如果整晚持續播放，不一定能讓人保持睡眠狀態；設置定時器，在入睡後盡可能快地轉為靜音十分重要。

莎拉斯指出，如果播放的節目、播客或音樂中有意外的噪音、頻率或音量，會引起大腦注意；這些噪音不一定會讓人完全醒來，但可能引起許多未察覺的小清醒，仍會擾亂睡眠。她說，穩定的聲音如白噪音，有助提高睡眠品質，尤其是在環境噪音較大的地方。

有時候，聽些聲音來入睡不僅是睡前習慣的一部分，也是平息思緒的方法。布朗寧說，白天採取一些積極措施可能有幫助；若發現在嘗試入睡時大腦太活躍、無法入睡，可在白天稍早時處理那些忙碌的思緒與擔憂。

布朗寧指出，方法包括在白天留出時間思考這些擔憂的事，或使用認知轉移技巧，想些隨機且不帶情感的詞彙，以轉移腦中奔騰的思緒。