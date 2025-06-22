話題／川普想要一場軍事秀 但卻上了一堂歷史課

閱兵這一天，陸軍250歲快樂，也是川普79歲生日快樂。(路透)

川普 總統14日趁陸軍建軍250周年與自己79歲生日同一天，舉辦閱兵大典；華盛頓郵報報導，結果場面不像很多人預期那樣，沒有軍容盛大的表演，美國人可以暫時、有節制的舒一口氣。司儀透過擴音器對現場及電視前觀眾講述一堂陸軍歷史課：陸軍有紀律地傳達自己乃是一部致命的戰鬥機器，效忠民主制度及憲法，並非個別人等。

這次閱兵總結尾可說親友同歡。原本標榜為盛大展現軍力的事件，結果變成直線型歷史課程，由獨立革命早期，一直上到現代的機器狗與無人機。整個調性令人想到國家陸軍博物館（National Museum of the United States Army）牆壁上寫的文字及展示品。

川普第一次當總統任期末尾，曾千方百計想把陸軍政治化。2020年6月，因為非裔佛洛依德（George Floyd）遭一名明尼雅波利斯市警察謀殺，全國爆發抗議，令人不安。當時有一張照片在網上瘋傳，內容是華府國民兵 戰士以方陣列隊，井然有序地站在林肯紀念堂台階上，似乎部署完畢，準備戰鬥，讓人回想起1970年俄亥俄州肯特州立大學（Kent State）槍擊案，俄亥俄州國民兵向手無寸鐵的抗議學生開槍，射殺4人。似乎也兆頭不好地預示著新時代來臨，國內也有軍國主義，陸軍並非效忠於憲法，而是川普這個人。

堅守服務、犧牲信念

14日閱兵之前，同樣的焦慮再現。更早之前，川普在布拉格堡（Fort Bragg）基地演說，數次提到前總統拜登、加州州長紐森（Gavin Newsom），沒穿制服的戰士們報以噓聲，川普釋出自己黨派的「讓美國再度偉大」（MAGA）訊息，阿兵哥報之以歡呼。只是至少在閱兵慶典上，陸軍堅守自己熟悉的調性，也就是服務、犧牲及責任，其成果是展現出公民學，而非粗暴軍力。

照理說川普應該為能號令一場閱兵而興高采烈；2017年他在巴黎香榭大道看過一場極不相同的閱兵。鑒於他對俄國、中國強人領袖的仰慕，有人憂慮這次陸軍閱兵可能想效法極權國家閱兵時，威權式、幾何學一般的壯觀場面。 P24 閱兵式上，機器狗走過閱兵台。(美聯社) P24*和機器狗對比 閱兵式上，身著歷史軍裝的士兵。(路透)

但陸軍戰士邁步經過憲法大道（Constitution Avenue）總統閱兵台，步伐四肢鬆散，有紀律但不是機器人，個別戰士整合進群體時不失個性。駕駛坦車、卡車等戰鬥車輛的人向熱情觀眾揮手微笑。司儀聽起來更常像自己在講述機器的時尚秀，而非軍事閱兵，談到布萊德利步兵戰鬥車時說，「這部車速度快、堅韌而且致命。」

閱兵總是想釋出信息，如此很多人惴惴不安。上次美國大閱兵是在1991年波灣戰爭之後，不僅歡迎部隊回家，還想拉近許多國人與部隊之間，自越戰潰敗以來的疏離感。

觀察閱兵有個基本準則，就是看部隊的「邊緣」(edges)，是否與人民在一起，打成一片，還是斷出自己的空間，與民眾切分，把力量自存，與民間社會有別。

美國陸軍「邊緣」很複雜，既是職業軍人，於是與民間有別，但也是志願役，所以也整合進社會紋理。14日閱兵維安嚴密，把民眾與部隊分開，但個別戰士揮手微笑，經常似乎是想拉近與民眾的距離。 P25主圖 閱兵式上，一名士兵從坦克探出頭，向民眾比出「愛心」的手勢。(路透)

這就與加州國民兵出現在洛杉磯不同。紐森州長堅稱不需要他們，所以國民兵部隊的「邊緣」就很尖利、危險，刀刃一般。今年不僅是陸軍建軍250周年，也是越戰結束50周年，當年美軍軍譽跌到史上最谷底，花了數十年心血想爬出來，14日閱兵有可能重創這項努力。

閱兵獻給國家 非那個人

當前的總統特別擅長造出種種場面，強迫批評他的人要聽他很獨特的遵守紀律訊息。因此，有人碰到聯邦史無前例地派國民兵到洛城街頭，本就十分困惑了，這下子就恨上華府這一場沒必要、很花錢但大致人畜無害的閱兵。

但陸軍挺了過來，證實他們更擅長傳達紀律的訊息，焦點放在陸軍歷史、服役以及成員。14日閱兵大典上，陸軍把歷史擺在最前面，所以總統大多時候看來興致缺缺，很無聊，這就無足無奇。陸軍把這次閱兵獻給國家，而非那個人。

小圖 川普總統曾對閱兵式表態「我們想稍微炫耀一下」。(美聯社)

事前疑慮

美軍在6月14日舉行30多年來首次大規模閱兵，當天不僅是陸軍建軍250周年，也是川普總統生日，川普總統曾表示「我們想稍微炫耀一下」。

在閱兵遊行開始前幾個小時，以色列使用炸彈無人機摧毀了伊朗的防空系統；兩周前烏克蘭也靠低成本無人機摧毀了俄羅斯的戰略轟炸機。

曾在歐巴馬時期擔任國防部特種作戰助理次長的韋克士勒（William Wechsler）表示，川普在洛杉磯動用軍隊，更讓人擔憂美國民眾將如何看待這次閱兵。「如果川普想要傳達：陸軍是政治工具，效忠的不是憲法而是偉大的領袖，那就很糟糕了」。(編譯廖振堯)

背後隱憂

陸軍在閱兵當天穿著不同時期的軍服裝備依序出場，讓民眾重溫歷史。

閱兵部隊中出現的薛曼坦克、B-25轟炸機、休伊直升機、阿帕契直升機是過往戰爭要角，也凸顯了一個不安的事實：上次大型閱兵是1991年，為慶祝第一次波灣戰爭勝利，自那以後美國再也沒有贏得任何一場重大戰爭。蓋洛普民調發現，這可能是民眾對軍隊的信心在2023、2024年跌至25年來最低的原因之一。(編譯廖振堯)