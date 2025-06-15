我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／這些火車路線連接東西岸 必經芝加哥

明尼蘇達州槍擊案 嫌犯曾向友人表示「可能時日無多」

封面故事／25歲比利時女孩 買499元通票搭火車遊美

編譯周靜芝
聽新聞
test
0:00 /0:00
透過火車窗戶，旅行者「看到了這個國家更多的一面」。圖為美鐵「帝國建造者號」(Empire Builder)沿著俄勒岡州波特蘭附近的哥倫比亞河峽谷前進。(美聯社)
透過火車窗戶，旅行者「看到了這個國家更多的一面」。圖為美鐵「帝國建造者號」(Empire Builder)沿著俄勒岡州波特蘭附近的哥倫比亞河峽谷前進。(美聯社)

在獨自展開為期五周的美國之旅前兩天，露娜．布蒂恩絲(Luna Buttiens)一時興起，花499元購買了一張美鐵(Amtrak)通票USA Rail Pass。

這位自去年9月起便待在紐約市的25歲比利時女子，在接受「時人」(People)雜誌訪問時表示，她想要探索更多的美國城市，而購買美鐵通票，是實現這個目標的完美方式。

這筆投資很快便有了回報，憑這張通票，布蒂恩絲可在30天內、從超過500個目的地中選擇乘坐10段國內火車行程，平均每段車程僅50元。

布蒂恩絲充分利用了這一項優惠，橫跨美國東西海岸，探索了華府、芝加哥、丹佛、舊金山洛杉磯、聖地牙哥、紐奧良與邁阿密等地；在探索每個目的地時，她不僅更認識了這些城市，還體會到旅行的本質不僅是打卡而已。

布蒂恩絲說，她一次又一次感受到人們的熱情，讓她意識到，一個地方的真正精神不在於街道或地標，而在於那些把它當作家的人。她說，由於獨自上路，陌生人的善意與溫暖對她的旅行體驗意義重大。

當然，旅途中也遇到一些問題，因美鐵通票不能用於商務車廂或個人包廂，坐、睡都在最基本的Couch車廂座椅上，雖然還算寬敞、椅背可調節並有腳踏板，但她承認，多次在狹小空間過夜確實對身體造成不適。

布蒂恩絲說，在火車上度過多個夜晚後，她的背開始疼痛，她建議在旅行結束後去按摩；但她也坦言，由於選擇淡季出行，經常幸運地獨享兩個座位。

這種「慢旅行」的體驗絕對值得付出代價，布蒂恩絲利用旅途中的時光進行反思，並在丹佛與舊金山之間寫下一些想法。她說，火車旅行就是完全接受當下所在之處，而不是數著時間等待到達目的地；這與搭飛機是為了盡快到達目的地完全不同，她發現自己在火車上甚至不會看時間。

布蒂恩絲表示，同車廂的乘客更願意與陌生人交談、打牌，進行真實的人際互動，而不是各自盯著小螢幕。整體來說，她覺得這趟旅程教會她如何完全投入當下，因為「感覺時間不存在」。

布蒂恩絲十分享受這樣的旅行，她將行程延長至30天，並多買了一段回程車票；從1月28日至3月，共有230小時是在火車上度過。她說，雖然這完全是一時衝動，但回想起來，也是她做出的最佳決定；透過火車窗戶，「我看到了這個國家更多的一面」。

一列美鐵火車停在紐約市賓州車站等待旅客上車。(路透)
一列美鐵火車停在紐約市賓州車站等待旅客上車。(路透)
透過火車窗戶，旅行者「看到了這個國家更多的一面」。圖為2019年美鐵海岸星光號在...
透過火車窗戶，旅行者「看到了這個國家更多的一面」。圖為2019年美鐵海岸星光號在俄勒岡州遇上積雪與倒樹，乘客艾米莉·懷里克 (Emilie Wyrick) 拍攝了車窗外的雪景。(美聯社)

舊金山 紐約市 洛杉磯

上一則

封面故事／7條鐵路 暢遊南方小鎮風情

延伸閱讀

舊金山警局試用AI 市民憂心透明度與準確性

舊金山警局試用AI 市民憂心透明度與準確性
加州5月燃料進口創4年新高 舊金山油價一度比均價貴2倍

加州5月燃料進口創4年新高 舊金山油價一度比均價貴2倍
川普政府禁令衝擊哈佛外籍生 比利時王儲伊麗莎白遭波及

川普政府禁令衝擊哈佛外籍生 比利時王儲伊麗莎白遭波及
哈佛禁招國際生 比利時公主學業恐面臨中斷

哈佛禁招國際生 比利時公主學業恐面臨中斷

熱門新聞

2022年美國人在糖果上的支出為426億元，預計未來數年此一數字將攀升至540億元。(記者康錦卿／攝影)

美國現象／加州人最愛吃糖果 為何仍健康

2025-06-08 02:25
5月初在奧馬哈舉行的波克夏股東會前，巴菲特接受記者訪問。(路透)

封面故事／牢記4個E 切忌頻繁交易

2025-06-08 12:45
巴菲特是投資界有名的寵粉者。波克夏股東會的會場，有巴菲特的人形立牌和「謝謝光臨」的字樣，提供粉絲們合影留念。 (路透)

封面故事／巴菲特，我來了 華人粉絲奔向股東會朝聖

2025-06-08 02:30
圖為紐約華人社區商店貼出的接受糧食券的告示。(本報資料照)

詐騙ing／防糧食券被盜 卡片遺失5招自保

2025-06-08 02:26
內布拉斯加州普拉特河邊的私人玉米田裡，沙丘鶴忙著覓食增肥。(圖為作者提供)

城鎮傳真／在沙丘鶴之都 看群鳥大遷徙

2025-06-08 02:24
維吉尼亞州諾福克市的塔羅牌算命師Ashley Branton正在占卜，維州的算命禁令，直至2024年才取消。(美聯社)

美國現象／3成人愛算命 每年至少1次

2025-06-08 02:25

超人氣

更多 >
明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶
南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突
華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大

華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大
華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降
明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列

明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列