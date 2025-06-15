封面故事／美鐵臥鋪列車 翻新7驚喜

美鐵上的餐車，臥鋪旅客的三餐皆在此用餐。圖為新月號(Crescent)號行經阿拉巴馬州塔斯卡盧薩車站(Tuscaloosa)。(美聯社)

內幕(Insider)新聞旅遊專欄作者喬伊．哈登(Joey Hadden)有無數搭乘夜行列車的經驗，但最近一次的旅行仍然讓她感到驚喜。

哈登在1月搭乘美鐵(Amtrak) Superliner 臥鋪列車從丹佛前往鹽湖城，行程15小時；400元的票價，讓她擁有一間23平方英尺獨立空間，內有兩個座椅及上下鋪。

哈登表示，這是她第三次乘坐美鐵臥鋪列車，所以未抱太大期望；但旅程中有七項與過往不同的經歷，讓她覺得物有所值。

1.觀景車廂

首先，觀景車廂讓哈登讚嘆不已。餐車並非上層車廂唯一的公共空間，另有一個專門用於觀景，裡面設置面向兩邊窗戶的卡座和椅子。

哈登是在中午時分前往觀景車廂，此時列車正穿過洛磯山國家公園，陽光照在積雪大地，她被眼前壯麗景觀深深吸引，還看到喜愛的高地牛。

2.座椅舒適

哈登沒想到房間內的座椅比先前乘坐的臥鋪列車舒適許多。她說，上次乘坐臥舖列車，已是近四年前的事，她一坐下就感覺座椅翻新了，舒適度也提高許多。

美鐵發言人馬克．馬格利亞里(Marc Magliari)指出，整個Superliner列車正進行內部翻新，其中76%已經完成。他說，椅子底座沒變，但坐墊是新的，提供腰部更多支撐；如果看到淺灰色人造皮座椅，就知道這是全新的車廂。

哈登說，人造皮觸感比先前乘坐的起毛球藍色絨布椅光滑許多，升級後的椅墊也較軟，僅這點就能讓長途旅行更加舒適。

3.臥鋪像床墊

哈登驚訝地發現，臥鋪感覺像一張真正的床。根據她的經驗，多數火車雙層臥鋪都像硬板床，但新的座墊讓她覺得像睡在床墊上。

4.提供毛毯枕頭

美鐵提供的柔軟毯子與蓬鬆枕頭，讓哈登度過一個溫暖、舒適的夜晚。

5.餐點美味

哈登的車票包含餐食，美味程度讓她大為稱道。她說，火車上餐食遠勝飛機餐，三餐都足以與她常去的平價餐廳媲美，這是讓她十分意外的第五件事。

6.不在意網路

哈登驚訝地發現車上沒有Wi-Fi，更驚訝的是她並不在意。哈登說，在停靠站和穿過城鎮時，她可使用行動數據查看手機；而在火車上，書、任天堂 Switch和窗外風景，就足以讓她在15小時旅程中感到滿足。

7.景觀多變

最後一項驚喜是，哈登說，她知道沿途風景優美，但沒想到景觀變化如此劇烈。科羅拉多州 與猶他州 的地貌差異極大，看著白雪覆蓋的山林逐漸過渡為沙漠峽谷，「真是令人讚嘆」。這也是哈登一次又一次選擇乘坐夜行列車旅行的主要原因：以獨一無二的絕佳視角，一睹這個國家的風貌。