城鎮傳真／阿拉巴馬州伯明罕市 青春懷舊2日遊

伯明罕市中心的「火神雕像博物館」，這座56呎高的鐵鑄羅馬火神像，是世界最大的鐵鑄雕像。(圖／作者提供)

去年7月，我和老公一時興起，決定到阿拉巴馬州 伯明罕市一遊。因為30多年前，老公念研究所時，曾與幾位男同學開車數小時到伯明罕大學打過籃球友誼賽，對手也是從台灣飄洋過海來念書的一群人。

★萬畝州立公園 步道健行

我們決定開旅行車，住宿州立公園的露營場地。第一站打算到橡山州立公園(Oak Mountain State Park Campground)，這是距離我們家大約三小時車程的阿拉巴馬州立公園。

下午3時左右，進入阿拉巴馬州最大的州立公園，占地約1萬英畝。營地事先在網站訂好繳費，在入口處報到後，第一站先去參觀「雙橡湖」(Double Oak Lake)，湖邊設有陰涼的野餐區、有頂棚的涼亭、公共游泳海灘、排球場和租船服務。很多兒童和青少年在湖中游泳，但父母們多半躺在沙灘上休息。「雙橡湖」每年7月舉辦世界杯滑水比賽。

看過大湖，我們在公園的步道上健行，公園內有25哩長的健行小徑，延路大樹鬱鬱蒼蒼，鳥叫蟲鳴，風景優美。因為公園的地形多種多樣，步道的總距離也夠，是一個受歡迎的越野跑場地。

次日在鳥叫聲中醒來，開始煮咖啡吃早餐。疫情以來，我們出遊就儘量不住旅館，改成夜宿州立公園或國家公園的營地。在大自然中徜徉，比住旅館享受多了。或在大樹下，或在湖邊，或在沙灘旁醒來，非常賞心悅目。

早餐後，到伯明罕的市中心逛逛。第一站到市中心的「火神雕像博物館」(Vulcan Statue and Museum)，這座56呎高的鐵鑄羅馬火神像，是世界最大的鐵鑄雕像，比五層樓的建築物還高；火神像於1904年雕塑完成，是伯明罕參加密蘇里州聖路易斯世界博覽會(St. Louis World's Fair)的參賽作品；象徵阿拉巴馬州在鐵製造業中的領導地位。伯明罕城市的名字是源自英國的一個城市，也是著名的鋼鐵製造業城市。火神鐵鑄像是世上最大的鐵鑄雕像。火神博物館裏也陳列伯明罕的鋼鐵工業歷史和黑人對南方的貢獻。

「伯明翰植物園」中，長方形水池中有個圓型噴水池。(圖／作者提供)

第二站是門票免費的「伯明翰植物園 」(Birmingham Botanical Gardens)，建立於1960年，面積有67.5英畝，包括25個獨特的花園，超過1500種植物，30多件原創戶外雕塑作品和數哩的田園小徑。

我們在花園小徑中，漫遊了一個下午，來一場目不暇給的賞花盛宴。植物園中，我駐足欣賞最久的是幾個雕塑作品、以大樹和草地為背景的圓型噴水池、滿池淺紫色睡蓮的長方形水池。

餐廳裡不只有很多與海洋有關的裝飾品，還有一艘小型漁船。(圖／作者提供)

★「魚巿場」餐廳 令人驚艷

黃昏時，在伯明罕市中心閒逛，在谷歌查查晚餐的去處，查到一家評價很高的海鮮餐廳—名叫「魚巿場」(The Fish Market)。阿拉巴馬州伯明罕是一個內陸城市，會有好吃的海鮮餐廳嗎？姑且一試。

我們一進餐廳的大門，非常驚艷。整個餐廳大而美，有很多跟海洋有關的裝飾品，竟然把一艘小型漁船搬進來了。坐在有酒保駐守的大半圓形吧台，聽聽音樂，喝喝雞尾酒，好愜意。

「魚巿場」海鮮餐廳的廚師以美國南方紐奧良的烹調方式料理。(圖／作者提供)

另一側有一海鮮冰櫃，顧客在這裡可以買新鮮魚蝦，回家自己烹調。這家餐廳的廚師以美國南方紐奧良的烹調方式和香料，加上希臘式的海鮮做法，融合出美味的料理。我們點的菜，樣樣可口，包括：烤全魚套餐(包括烤全魚烤蝦、烤生蠔和兩道小菜)，起司烤生蠔(Baked Oysters Dino)、海鮮甘寶濃湯 (Seafood Gumbo)、希臘式馬鈴薯 (Greek Potato)等。