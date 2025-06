電影世界╱瓦利斯島的歌謠：重逢不一定能重圓

「瓦利斯島的歌謠」其中一幕。(美聯社)

看了一部小眾電影「瓦利斯島的歌謠」(The Ballad of Wallis Island),它僅於Landmark戲院上映一個禮拜。此戲描摹死心眼的人,從執拗而後釋懷。導演是詹姆斯‧格里菲斯(James Griffiths),湯姆‧巴斯登(Tom Basden)與提姆‧凱(Tim Key)雙人編劇,很值得一提,他倆也演主要人物,分不出誰主誰配?還找了演技千變萬化的凱莉‧墨里根(Carey Mulligan)作搭檔。

事件發生在虛擬的瓦利斯島上,拍攝實地在威爾斯(Wales)的卡馬森(Carmarthenshire)海灣一隅:岩岸海風習習,礁石錯落,接駁的小船,只好把乘客擱至離岸數呎的淺水區,客人必須連褲穿鞋走入海水,才可抵達灘面。狼狽的赫伯(Herb McGwyer,Tom Basden飾)提著吉他和行李踉蹌登岸。接他的查爾斯(Charles Heath,Tim Key飾)作司機、導遊兼旅館老闆。

一開始 很像驚悚片

首段容易讓人誤入:一般驚悚片會在荒島上安排幾個角色出場,然後剝洋蔥抽絲剝繭,進入謀殺偵探片,但是本片的過程既尷尬又滑稽。接下來又生了另一節梗:通俗片中老相好重逢,破鏡重圓暗中潛伏,女人還會出軌;不過赫伯的昔日情人妮兒(Nell Mortimer,Carey Mulligan飾)上岸以後,舊情復燃的機率卻是零。

觀眾漸漸明白查爾斯為什麼要大費周章,把赫伯和妮兒「誆」到島上?原來赫伯和妮兒曾經合組「麥奎爾與莫蒂默」(McGwyer & Mortimer)二重唱,當年赫赫有名,但是合久必分,前次合體在15年前。查爾斯想撮合他們,於是以辦場音樂會的名義,邀請他倆再度合作。查爾斯經濟上沒問題,因為他中過兩次樂透:第一次他與妻子環遊世界;第二次的獎金,用來買下海邊別墅,然而心上人瑪麗已經去世,查爾斯為了紀念她逝世五周年,就一廂情願安排兩個老情侶再度合演。

英格蘭人逮機會糗糗威爾斯人的影片還不少:「山丘上的情人」(The Englishman Who Went up a Hill But Came Down a Mountain,1995),也相當逗笑。瓦利斯島少見人煙,卻也開了一家琳瑯滿目的雜貨店;不過 「Reese's Peanut Butter Cups 」巧克力裹花生醬的糖,倒真是沒有。所以妮兒跟老闆阿曼達(Amanda,Sian Clifford飾)要「Peanut Butter Cups 」之後,阿曼達給了她花生醬,要她把它放在杯子裡。阿曼達是名寡婦,灑脫乾脆。

再重逢 瀰漫羅曼蒂克

赫伯在天不應,地不靈的時節,居然跟老伴重逢,簡直喜出望外。兩人眼見、手摸的全是查爾斯收藏的,他們被淘汰的黑膠唱片、破報紙、過期雜誌以及赫伯彈過的,掛在牆上的好幾把吉他。羅曼蒂克籠罩著他們,好像一切又回來了。

鏡頭很會唬人,妮兒的丈夫外出環島,給了他倆機會獨處。她現在經濟窘迫,移居美國,靠賣酸辣醬維生。赫伯也需要查爾斯付給他50萬英鎊,來製作下一張專輯。觀眾聽見他們優美的合唱,見著一對佳人共同放天燈,瀰漫了微妙的氣氛。

赫伯藉機向妮兒告白,自己還愛她,沒想到被妮兒的悶頭棍一敲。妮兒提醒他,他愛的是過去的音樂,而且她與一同前來的現任丈夫(Akemnji Ndifernyan飾)關係良好,還懷了孩子。這記當頭棒喝把觀眾也打醒了,原來他們合聲的悅耳民謠、加上鋼琴或吉他的伴奏都是假象,都是一時的執念而已。妮兒次晨打包回家,放棄了本來可以救急的歌唱酬勞。如此一來,查爾斯美夢成空。

夢醒了 另一種圓滿

查爾斯追星大夢初醒,必須收拾善後。他表現的種種行徑,其實很正面,並不像那些瘋狂的歌迷:圍堵偶像、闖入私人房間或阻止對方行動,甚至如查普曼(Mark Chapman)殺害約翰‧藍儂(John Lennon)的精神異常現象。查爾斯能豁達地改變現狀。