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電影世界╱瓦利斯島的歌謠：重逢不一定能重圓

傅裴湘
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「瓦利斯島的歌謠」其中一幕。(美聯社)
「瓦利斯島的歌謠」其中一幕。(美聯社)

看了一部小眾電影「瓦利斯島的歌謠」(The Ballad of Wallis Island)，它僅於Landmark戲院上映一個禮拜。此戲描摹死心眼的人，從執拗而後釋懷。導演是詹姆斯‧格里菲斯(James Griffiths)，湯姆‧巴斯登(Tom Basden)與提姆‧凱(Tim Key)雙人編劇，很值得一提，他倆也演主要人物，分不出誰主誰配？還找了演技千變萬化的凱莉‧墨里根(Carey Mulligan)作搭檔。

事件發生在虛擬的瓦利斯島上，拍攝實地在威爾斯(Wales)的卡馬森(Carmarthenshire)海灣一隅：岩岸海風習習，礁石錯落，接駁的小船，只好把乘客擱至離岸數呎的淺水區，客人必須連褲穿鞋走入海水，才可抵達灘面。狼狽的赫伯(Herb McGwyer，Tom Basden飾)提著吉他和行李踉蹌登岸。接他的查爾斯(Charles Heath，Tim Key飾)作司機、導遊兼旅館老闆。

一開始 很像驚悚片

首段容易讓人誤入：一般驚悚片會在荒島上安排幾個角色出場，然後剝洋蔥抽絲剝繭，進入謀殺偵探片，但是本片的過程既尷尬又滑稽。接下來又生了另一節梗：通俗片中老相好重逢，破鏡重圓暗中潛伏，女人還會出軌；不過赫伯的昔日情人妮兒(Nell Mortimer，Carey Mulligan飾)上岸以後，舊情復燃的機率卻是零。

觀眾漸漸明白查爾斯為什麼要大費周章，把赫伯和妮兒「誆」到島上？原來赫伯和妮兒曾經合組「麥奎爾與莫蒂默」(McGwyer & Mortimer)二重唱，當年赫赫有名，但是合久必分，前次合體在15年前。查爾斯想撮合他們，於是以辦場音樂會的名義，邀請他倆再度合作。查爾斯經濟上沒問題，因為他中過兩次樂透：第一次他與妻子環遊世界；第二次的獎金，用來買下海邊別墅，然而心上人瑪麗已經去世，查爾斯為了紀念她逝世五周年，就一廂情願安排兩個老情侶再度合演。

英格蘭人逮機會糗糗威爾斯人的影片還不少：「山丘上的情人」(The Englishman Who Went up a Hill But Came Down a Mountain，1995)，也相當逗笑。瓦利斯島少見人煙，卻也開了一家琳瑯滿目的雜貨店；不過 「Reese's Peanut Butter Cups 」巧克力裹花生醬的糖，倒真是沒有。所以妮兒跟老闆阿曼達(Amanda，Sian Clifford飾)要「Peanut Butter Cups 」之後，阿曼達給了她花生醬，要她把它放在杯子裡。阿曼達是名寡婦，灑脫乾脆。

再重逢 瀰漫羅曼蒂克

赫伯在天不應，地不靈的時節，居然跟老伴重逢，簡直喜出望外。兩人眼見、手摸的全是查爾斯收藏的，他們被淘汰的黑膠唱片、破報紙、過期雜誌以及赫伯彈過的，掛在牆上的好幾把吉他。羅曼蒂克籠罩著他們，好像一切又回來了。

鏡頭很會唬人，妮兒的丈夫外出環島，給了他倆機會獨處。她現在經濟窘迫，移居美國，靠賣酸辣醬維生。赫伯也需要查爾斯付給他50萬英鎊，來製作下一張專輯。觀眾聽見他們優美的合唱，見著一對佳人共同放天燈，瀰漫了微妙的氣氛。

赫伯藉機向妮兒告白，自己還愛她，沒想到被妮兒的悶頭棍一敲。妮兒提醒他，他愛的是過去的音樂，而且她與一同前來的現任丈夫(Akemnji Ndifernyan飾)關係良好，還懷了孩子。這記當頭棒喝把觀眾也打醒了，原來他們合聲的悅耳民謠、加上鋼琴或吉他的伴奏都是假象，都是一時的執念而已。妮兒次晨打包回家，放棄了本來可以救急的歌唱酬勞。如此一來，查爾斯美夢成空。

夢醒了 另一種圓滿

查爾斯追星大夢初醒，必須收拾善後。他表現的種種行徑，其實很正面，並不像那些瘋狂的歌迷：圍堵偶像、闖入私人房間或阻止對方行動，甚至如查普曼(Mark Chapman)殺害約翰‧藍儂(John Lennon)的精神異常現象。查爾斯能豁達地改變現狀。

赫伯目睹他的高級粉絲查爾斯對他天真的、執迷的種種，也深深受感動。他決定幫助查爾斯，於是安排了星光露天獨唱會，一人努力讓查爾斯聽得過癮，他更鼓勵後者追求近在眼前的幸福：阿曼達顯然是理想的對象呀；最終赫伯分文不取報酬，還重新出發，錄了新曲「瓦利斯島的歌謠」。

「瓦利斯島的歌謠」電影海報。(美聯社)
「瓦利斯島的歌謠」電影海報。(美聯社)
「瓦利斯島的歌謠」其中一幕。(美聯社)
「瓦利斯島的歌謠」其中一幕。(美聯社)

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