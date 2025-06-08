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詐騙ing／防糧食券被盜 卡片遺失5招自保

詐騙ing／防糧食券被盜 卡片遺失5招自保

編譯周靜芝
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圖為紐約華人社區商店貼出的接受糧食券的告示。(本報資料照)
圖為紐約華人社區商店貼出的接受糧食券的告示。(本報資料照)

正在使用或考慮申請補充營養援助計畫(SNAP，俗稱糧食券計畫)者，要有心理準備了，因為國會共和黨議員正努力使該計畫的申請流程更加困難；他們所提法案企圖要求各州分擔更多費用，提高受益人的工作要求並限制該項福利未來的增長；這與甫在眾院闖關成功的川普「又大又美」法案立場一致，旨在進行廣泛的改革。

這項可能影響數百萬低收入美國人的法案，由於上路，符合資格者仍可辦理卡片並保護自身福利。

理財網站Go Banking Rates指出，用於提取每月購買食品補助的電子福利轉帳(EBT)卡，可在美國50州、波多黎各、關島、美屬維京群島及華盛頓特區使用。由於EBT卡是借記卡，必須妥為保管，以免卡片遺失或被盜後遭他人冒用；以下是保護SNAP福利的建議，以及卡片遺失時應採取的步驟。

1.保護個人資料：EBT卡附個人識別碼(PIN)，僅本人知道，由於PIN碼可解鎖卡片上所有福利，應採取額外措施確保他人無法獲知。

2.切勿向任何人透露PIN碼：如果認為有人知道，或在無意中透露給第三者，可立即聯繫所在州的相關機構或撥打EBT客服電話更改PIN碼。

3.保管EBT卡要像對待現金一樣小心：與其他借記卡一樣，EBT卡也需密切留意，以防被盜刷或他人獲取個人資料。切勿將卡留在車內或不在現場的任何地方，也不要將卡片隨意放在家中無人看處。

4.卡片遺失或被盜該怎麼辦：如果EBT卡遺失或被盜，SNAP福利可能蒙受損失；因此一旦認為卡片遺失，應立即採取行動。雖然每個州的流程略有不同，但以加州為例，社會福利服務部提供了EBT卡若遺失或被盜時應採取的步驟：

‧立即撥打客服電話877-328-9677。

‧等候兩次卡號提示，但勿輸入EBT卡號。

‧依語音系統提示，報告卡片遺失或被盜。

‧報失後，EBT卡將被停用，並獲告知如何申領新卡。

‧如果EBT卡毀損且無法在零售商店或ATM使用，也應盡快申請更換EBT卡。

5.若他人輸入你的PIN碼非法領取福利，受害者無法得到補發；因此盡快通知州政府十分重要。

低收入 眾院 加州

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