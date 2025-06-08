美國現象／加州人最愛吃糖果 為何仍健康

2022年美國人在糖果上的支出為426億元，預計未來數年此一數字將攀升至540億元。(記者康錦卿／攝影)

「我想要糖果」(I Want Candy)不僅是1960年代某一州的經典歌曲，還是許多人普遍都有的渴望。根據全國糖果協會(NCA)的數據，加州 是全美糖果消費量最高的州，每年花在糖果上的金額高達77億元。

或許這並不令人意外，畢竟加州是美國人口最多的州，擁有逾3966萬名居民，而許多人都熱愛甜食，自然有更高數量的人購買糖果。例如在全美酒類消費量最高的州中，加州也位居榜首，但人均消費量最高的州卻是新罕布夏州。

攝取高糖分 放縱卻節制

美食網站Tasting Table報導，真正令人震驚的是，儘管加州人以重視健康著稱，卻始終保持著如此高的糖分攝取量。

數字會說話，在分析全國吸菸率與肥胖率等因素的調查中，加州在人口最健康的州中排名前五。與其他州的糖果零食，如亞利桑納州的仙人掌糖果(prickly pear cactus candy)、肯塔基州的波本軟糖(bourbon balls)相比，加州是相對健康的酪梨醬(guacamole)。

亞利桑納州的仙人掌糖果(prickly pear cactus candy)。(取自亞馬遜網站) 肯塔基州的波本軟糖(bourbon balls)。(取自亞馬遜網站) 加州人相對喜歡吃健康的酪梨醬(guacamole)。(美聯社)

答案可能是加州人比較節制，如果適量食用，就可以在享受甜食的同時兼顧健康；但即使每周只吃幾次糖果、每次少量，但近40億人口累計的金額也可能達到數十億元。

特色糖果 各州大放異采

加州當然不是全美唯一熱愛糖果的州，同一份調查報告顯示，2022年美國人在糖果上的支出為426億元，預計未來數年此一數字將攀升至540億元。

美國人一向熱愛甜食，最古老的糖果公司Ye Olde Pepper Companie成立於1806年的麻塞諸塞州沙連(Salem)。幾個世紀以來，來自不同文化的族裔也讓美國糖果種類更加繽紛、美味。

美國最古老的糖果公司Ye Olde Pepper Companie於1806年在麻州沙連成立。(取自谷歌地圖)

除了五花八門的進口糖果，各地也發展出自己的特色糖果，從田納西州的Goo Goo Clusters到賓州 的Mallo Cups；如今，糖果店仍是一家大小前往的熱門去處。

加州糖果業 創10萬工作

與加州並列前五的最大糖果消費州包括伊利諾州、賓州、德州與新澤西州 。加州的糖果愛好者不但擁有蓬勃發展的產業，且有豐富多樣的美味選擇。

加州是最大的糖果消費州，顏色鮮艷的糖果很具誘惑力。(記者康錦卿／攝影)

多家全國知名的糖果品牌總部設於加州，包括See’s Candies、Jelly Belly、Ghirardelli、Sugarfina與Lolli & Pops。真正的糖果行家還會認出加州Annabelle糖果公司的經典產品，如Abba-Zabba花生醬軟糖與Big Hunk牛軋糖與烤花生糖。據NCA統計，加州糖果產業創造了超過10.6萬個就業機會，堪稱是龐大的產業規模。

擁有如此多優質品牌，難怪連最健康的州之一，也喜歡偶爾放縱一下。

你可能不知道

1. 美國人平均每天攝取約34茶匙的糖，約500卡路里，其中約10%來自糖果。

2. 糖果消費有節日性，80-90%的美國人在情人節、復活節、萬聖節等節日會購買糖果。

3. 超市和大賣場是購買糖果的主要場所，2023年佔糖果市場銷售的39%。