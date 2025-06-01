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養生／失智前期 藥物+飲食延緩病程

李青縈
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失智與健忘不一樣，失智症會影響記憶力，情緒也會受到影響，可以透過早期發現、延緩失智病程；示意圖。(圖／123RF)
失智與健忘不一樣，失智症會影響記憶力，情緒也會受到影響，可以透過早期發現、延緩失智病程；示意圖。(圖／123RF)

失智症不只影響記憶力，空間感、抽象思考、情緒都會受到影響，然而失智症無法治癒，但是可以透過早期發現、延緩疾病進程。醫師表示，失智症黃金治療期為輕度認知障礙，為未達失智的前期階段，如果可以給予藥物並改變飲食、生活型態就可延緩疾病進程。

一般人可能以為失智就是健忘，而失智與健忘如何區分？台灣聯安預防醫學機構聯欣診所院長顏佐樺說，人腦能夠概念化思考的容量有限，因此事情一多，忘記某些事情均屬正常，但若長者出現走路不穩、講話顛三倒四，或是描述出想像中的不真實事件，家屬就應提高警覺。他舉例，忘記早餐吃什麼可能是健忘，但如果忘記有沒有吃飯、不知道現在幾點，那可能就是失智症狀。

每年約有10%的輕度認知障礙（MCI）患者疾病會進展惡化為失智症。顏佐樺表示，臨床上，醫療機構會透過問卷、量表搭配心理師檢測、影像分析來判斷有無失智症與嚴重程度；預防醫學的角度則是透過腦部年齡檢測、基因檢測、問診評估等檢查分析出是否有罹患失智症風險。以腦部年齡檢測為例，會透過高階磁振造影MRI，計算出腦部生理年齡與同年齡層比較，同步評量腦部退化程度；腦年齡與實際年齡±5為正常範圍，若超過過多則建議進一步詳細檢查。

飲食、運動亦可改善大腦退化，顏佐樺說，結合得舒飲食與地中海飲食的麥得飲食（MIND），提倡增加天然莓果類、葉菜類的攝取，並選擇能夠抗發炎的食材，如好的油脂、薑黃等，並避開紅肉等動物性食品，被認為能夠延緩阿茲海默症進展。

阿茲海默症

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