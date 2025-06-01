星座／6月1日~7日 牡羊事事豐收 金牛缺乏熱情

2025年6月1日至6月7日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★★

唱響豐收之歌的一周，不僅愛情、工作學習、財富上有實質性的收穫，內心也有機會得到充實，滿足感十足。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★☆☆☆☆

缺乏熱情的一周，不管是面對愛情還是事業你都有些提不起勁，生活進入渾渾噩噩的節奏。需要多給自己加油打氣，才能增添一些向前的動力。

幸運色彩：玉石白

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

這周運勢很給力，動手能力非常強，與人相處起來也很融洽，趁著好時機，不妨解決一些平時很棘手的事，能夠有不錯的成果。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

你難以從熟識者身上得到肯定，但另外會出現一些賞識你才能的人和機構，可以密切與他們保持聯繫。從他們為起點出發，你可以找到自己的另一片天地。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

本周你的情緒時常處於高度緊張的狀態，以致於遇到瑣碎的小事也會焦躁不安，感覺什麼事都做不好。其實你只要把結果看淡一點，就能夠以平常心應對。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★☆

事業可推動你桃花運的一周。事業進展平穩，與客戶、同行接觸的機會增多，因為工作關係可結識到情投意合的異性。

幸運色彩：香檳金

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

這周是你制定計畫的重要階段，別讓想法光在腦袋裡打轉，把它實實在在的列入計畫當中，能為事情的開始帶來一個好采頭。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★☆☆☆

這周情緒有些低落，同樣一件事別人能順利做好，你卻總是有些笨拙。這絕非你的能力問題，而是你對自己要求太高，給自己壓力過大。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周你會有種提前進入衰老狀態的錯覺，一些話才說過就忘記了。因此，偶爾你會出現否認自己說過的話、做過的事的情況，讓他人覺得你沒有誠信。這時你也不要覺得對方是在錯怪你。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

若你和某人一直處於冷戰、對立狀態，本周會是結束這種敵對狀態的最佳時機。只要你肯踏出握手言和的第一步，就能讓兩人的關係開始改善。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

以前若是對別人有過承諾，這一周會是你履行諾言的時候。強而有力的執行力會是你兌現諾言的致勝關鍵。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

這一周會因為一些驚喜而變得不一樣，麻煩的事對你繞道而行，做什麼無須有太多顧忌。實施新計劃，新方案，能夠有比較快速的進展。

幸運色彩：香檳金

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

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