移民專頁／綠卡獲批了 為何又突然被撤回？該怎麼辦？

讀者問:

2025年1月底,我突然收到「Take an action」通知,我查了我的I-485申請,沒發現什麼變化。日前,我的孩子收到了移民 局的電子通知,顯示綠卡 撤回意向,通知就是NOIR(Notice of Intent to Revoke),顯示移民局正在考慮撤銷先前批准的申請。現在,我們還沒有收到紙本通知,網路上的電子版開啟顯示錯誤。請問,這是移民局突然發現自己提前批了所以撤回的嗎?如果是這樣該怎麼辦?目前孩子很需要綠卡,因為他所有其他連帶的申請都會關掉了。

我先生有綠卡。2023年,我們決定帶孩子來美國,當時F2A類別(即綠卡持有人的外籍配偶和撫養未婚且未滿21歲的子女),是Current(沒有排期倒退的情況)。2023年4月,先生提交了我和孩子的I-130。孩子不是作為附申請人,是我和孩子各提交了一份I-130,並交了兩份申請費。

2023年8月,我和孩子到美國。2024年3月底,偶然查官網發現我和孩子的I-130都被批准了(當時排期在2020年6月)。一天後,顯示孩子的I-485被批准了,正在製卡。因體檢表上,醫師沒有寫日期,要求重新遞件,寄回一周後,孩子收到綠卡了。我申請時,沒給孩子申請I-765。後來孩子暑假還要打工,需要有一個。所以,我重新申請寄出了I-765表格。我的新體檢表寄出去,就沒有消息了。

原本因為我已經有工卡,就不太擔心了。最後,我們就收到這個不幸的通知。

答:

美國移民局發出的撤銷意向通知(NOIR),意味著該機構正在考慮撤銷先前批准的移民申請或移民福利,申請人有機會回應並提供證據以阻止撤銷。移民局發出NOIR,有好幾種可能性,如移民局發現新資訊或不一致之處,顯示申請被錯誤批准,或申請人從未有資格獲得移民法上的福利。

根據你提供的情況,很明顯是移民局錯誤地批准了你孩子的綠卡申請,因為你先生2023年4月才遞交的I-130,這個優先日期目前排期還沒有排到。換言之,移民局2024年3月批准你孩子綠卡的時候,你孩子的排期還沒有排到,在法律上他是沒有資格獲得綠卡的。

你們收到移民局的NOIR後,可依要求把綠卡寄回。