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移民專頁／綠卡獲批了 為何又突然被撤回？該怎麼辦？

鄭毅律師主答
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讀者問：

2025年1月底，我突然收到「Take an action」通知，我查了我的I-485申請，沒發現什麼變化。日前，我的孩子收到了移民局的電子通知，顯示綠卡撤回意向，通知就是NOIR(Notice of Intent to Revoke)，顯示移民局正在考慮撤銷先前批准的申請。現在，我們還沒有收到紙本通知，網路上的電子版開啟顯示錯誤。請問，這是移民局突然發現自己提前批了所以撤回的嗎？如果是這樣該怎麼辦？目前孩子很需要綠卡，因為他所有其他連帶的申請都會關掉了。

我先生有綠卡。2023年，我們決定帶孩子來美國，當時F2A類別(即綠卡持有人的外籍配偶和撫養未婚且未滿21歲的子女)，是Current(沒有排期倒退的情況)。2023年4月，先生提交了我和孩子的I-130。孩子不是作為附申請人，是我和孩子各提交了一份I-130，並交了兩份申請費。

2023年8月，我和孩子到美國。2024年3月底，偶然查官網發現我和孩子的I-130都被批准了(當時排期在2020年6月)。一天後，顯示孩子的I-485被批准了，正在製卡。因體檢表上，醫師沒有寫日期，要求重新遞件，寄回一周後，孩子收到綠卡了。我申請時，沒給孩子申請I-765。後來孩子暑假還要打工，需要有一個。所以，我重新申請寄出了I-765表格。我的新體檢表寄出去，就沒有消息了。

原本因為我已經有工卡，就不太擔心了。最後，我們就收到這個不幸的通知。

答：

美國移民局發出的撤銷意向通知(NOIR)，意味著該機構正在考慮撤銷先前批准的移民申請或移民福利，申請人有機會回應並提供證據以阻止撤銷。移民局發出NOIR，有好幾種可能性，如移民局發現新資訊或不一致之處，顯示申請被錯誤批准，或申請人從未有資格獲得移民法上的福利。

根據你提供的情況，很明顯是移民局錯誤地批准了你孩子的綠卡申請，因為你先生2023年4月才遞交的I-130，這個優先日期目前排期還沒有排到。換言之，移民局2024年3月批准你孩子綠卡的時候，你孩子的排期還沒有排到，在法律上他是沒有資格獲得綠卡的。

你們收到移民局的NOIR後，可依要求把綠卡寄回。

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