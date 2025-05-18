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星座／5月18日24日 牡羊座輕鬆自如 水瓶座桃花運強

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牡羊座  3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

自我解壓能力極強的一周，在任何領域你都能感到輕鬆自如，可以隨心所欲的去做任何事，收穫將比平時多很多。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

金牛座   4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

生活狀態十分單調的一周。每天遇到重複的人，做著重複的事，雖然沒有什麼令你歡呼雀躍的事情發生，但也不用擔心有什麼大麻煩入侵。

幸運色彩：生態綠

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

雙子座   5月21日~6月21日

總運指數：★★☆☆☆

本周遇到的許多事情，常常無法直接解決。與其自己硬著頭皮去做，不如多借助其他人的力量。雖然會欠下一些人情，但這是最有效率的處理方式。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

馬馬虎虎無所謂的態度，讓你很難真正做好一件事；那些看似完成的事，實際留下了許多漏洞，若一開始沒做好，後期修補漏洞會是個龐大的工程。

幸運色彩：梅子青

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

獅子座  7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

本周你得到身邊人褒獎的頻率很高，甚至偶爾還能得到陌生人的稱讚；特別是工作上的表現可圈可點，上司對你的好感有所增加。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

這周你會感受到較大的生活壓力。親愛的，別什麼困難都試圖自己一個人去扛，要相信戀人、家人、朋友能給你提供支撐，讓你應對麻煩時變得輕鬆簡單。

幸運色彩：梅子青

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你的世界好似被霧霾籠罩，無論是看人還是看事情都無法看得很透澈，小心被事物的表象輕易迷住了雙眼。多花時間去瞭解，方可避免做出錯誤的決定。

幸運色彩：深海藍

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★☆☆☆☆

你豐富的想像力本周並未用在創意、創作上，而是用在猜忌、假設、胡思亂想上了，這對你的生活不但毫無幫助，反而造成自己不少的煩擾。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★☆☆

這個星期運勢平平，你的愛情進行曲有點卡帶，存在於你們之間的心結應先打開；努力工作就會有收穫，你的財富也會因為不斷累積。

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★☆☆☆

為他人作嫁的悲劇將在本周頻繁上演，你希望受到心儀對象、公司高層的矚目，遺憾的是遲遲拿不出行動。你總是將內心的好想法都告訴別人，往往就會被小人所偷用。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★☆

事業可推動你桃花運的一周；事業進展平穩，與客戶、同行接觸的機會增多，因為工作關係可結識到情投意合的異性。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★★

壓力漸漸消散，身心在這周會得到很好的釋放，你將會有更多的時間和精力去做自己感興趣的事情，歡喜連連。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

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