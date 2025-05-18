養生／芹菜高纖低卡 還能降血壓

高纖低卡的芹菜，是很營養的蔬菜，既有降血壓、防止血管阻塞功效，而且低熱量、高水分，被視為減肥聖品。(本報資料照片)

芹菜似乎常被當成配角，其實它是很營養的蔬菜。高纖低卡的芹菜，有降血壓、防止血管阻塞功效，低熱量、高水分也被視為減肥聖品。專家提醒，芹菜葉的營養成分比莖還高，烹調時葉子別丟。專家也教大家一個小技巧，讓你煮出來的芹菜口感更好。

防血管阻塞 助腸道健康

高纖低卡的芹菜，含多種重要維生素與礦物質，如維生素B、鈣、磷、鐵、鉀、鈉等營養，可促進食慾幫助消化，常被當成低熱量、高水分的減肥聖品。也因芹菜是高纖食物，對於腸道系統正常運作非常重要。芹菜也有降血壓、防止血管阻塞功效，對於胃潰瘍、胃癌也有幫助。

春、秋、冬季是芹菜的主要產期。芹菜品種多，外型口感略有差異，各具料理特色及風味，適合的料理種類也有所不同。而除了一般的芹菜，其實芹菜的種類還有很多，台灣「鮮享農YA-農糧署」臉書粉專介紹以下五種常見的芹菜種類，挑對適合的料理起來更對味。

5種常見芹菜 吃法多元

1.白梗芹菜：最常見的一般芹菜，葉柄細長、香氣濃郁，適合直接熱炒或切碎增香。

2.芹菜管(青梗芹菜)：芹菜管葉柄中空，脆嫩多汁，適合搭配海鮮或肉類熱炒。

3.山芹菜(鴨兒芹)：山芹菜帶有芹菜混合莞荽的香氣，但氣味不若芫荽濃郁，常用於煮湯、裹粉油炸或熱炒。

4.西洋芹：西洋芹的葉柄肥大清脆、纖維較豐富，可做沙拉棒、蔬菜汁或湯底。

5.香芹菜（巴西 利）：是西式餐廳擺盤常見的配角，常用於搭配湯品或沙拉，也可加熱做青醬。

葉比莖營養 千萬別丟棄

大部份人可能都習慣吃芹菜莖，將葉子部份丟棄，事實上芹菜葉的營養成分比莖還高。芹菜中所含的葉酸與記憶力相關，而葉酸多集中在葉子，建議食用時別把葉子摘除，煮湯、炒菜不妨加點芹菜葉，可增添香氣與營養素。

而有些人不喜歡吃芹菜，是因為有的莖部比較粗硬。怎麼烹調能讓芹菜變得更好吃？台灣農糧署也教大家一個小技巧。葉芹用來熱炒，先將芹菜折斷，把相連的纖維撕下來，除去較粗的纖維口感會更好。

3方式保存 最長達1個月

挑選時記得挑葉片不枯焦、無褐色斑點，葉梗及莖肥胖粗大，質地細嫩的。芹菜買回家後，則視使用頻率，透過以下三個方式保存，最長可保存一個月。冷凍後的芹菜不用退冰，拿出來直接下鍋烹調即可。

1.水養常溫：放入裝水約2公分高的容器，每日換水。

2.冷藏：去除葉片後，以噴水後的餐巾紙包裹根部，放入塑膠袋中綁緊冷藏。