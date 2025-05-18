亞裔傳統月／少數族裔…審核變嚴格 長者憂保障

華埠經商數十年的何雄表示，白卡是許多長者的生存保障。(記者劉梓祁／攝影)

Medicaid 自成立以來，已成為國內醫療體系的核心支柱之一，提供約7900萬低收入人士和兒童的醫療保障。該計畫每年支付全國約四成嬰兒的出生費用，並負擔超過六成養老院居民的照護費用。

共和黨 認為此舉是為解決聯邦赤字問題，但民主黨和社區倡議人士表示，Medicaid受益者多數是已在本國工作數十年的弱勢族群和長者，他們幾乎無法承受任何形式的預算改革。

亞美醫師協會(CAIPA)公共關係副總裁黃雪莉(Shirley Huang)指出，華人社區不少民眾都依賴白卡 就醫，經費削減將對社區造成嚴重衝擊。

她表示，預算改革將直接導致醫療服務惡化，病人等待時間延長，原本就過度負擔的急診系統將更加緊張；此外，白卡的申請條件勢必變得更嚴格，許多醫療福利項目如牙科、眼科和心理健康服務可能大幅削減。

黃雪莉還指出，華社中的老年人和慢性病患者將面臨極大風險，因為自付藥費提高，許多長期病患可能無法負擔持續治療的費用，導致病情加速惡化；新移民群體也將因收入低、語言障礙嚴重依賴白卡，但經費削減後，其基本醫療服務如產檢、兒童疫苗等將難以為繼。

「醫療保險公司支付醫生的費用也相應減少，同時新法規又大幅增加員工薪酬，醫生診所的營運壓力會更大，」她還說，「另外，削減白卡經費會更大程度地影響到少數族裔、語言障礙者，進一步加劇原本就存在的醫療結構性不平等。」

在曼哈頓華埠經商數十年的83歲長者何雄深有體會。他患有高血壓、前列腺疾病，近期更因內耳平衡失調被緊急送醫多次。他憂心忡忡地說，「如果沒有白卡，我根本活不了」。

早年便來美的何雄感慨，自己和許多長者一生都在美國努力工作，已經將人生中最寶貴的年華貢獻給美國社會，「我們所要求的並不奢侈，而是基本的生存需求。」他說，國家財政緊張應該從削減國防預算和對外援助著手，而非從基本醫療福利上開刀。

由於共和黨在國會的持續推動，Medicaid的削減議案已引發激烈辯論。雖然川普公開表示不會觸及Medicaid和其他社會保障計畫，但部分國會共和黨人仍然決心推動這項大規模的經費削減。

何雄堅定地說，「白卡不只是福利，而是我們生存的保障。美國的強大和偉大應體現在對弱勢群體的照顧上，這才是真正的美國精神」。