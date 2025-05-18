亞裔傳統月／誰用白卡…如砍白卡 500萬人失福利

全美獲得醫療補助的白卡民眾，平均每五人就有一名白卡受惠者。(美聯社)

俗稱「白卡 」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)，是美國的窮人醫保福利，為低收入人群提供免費或低成本的醫療保險，孕婦、兒童、老年人、殘疾人都可能符合資格，不少州甚至放寬資格限制，不論身分，只要在收入標準以下就能申請。根據相關統計，Medicaid的參保人數近年來一直維持在6000萬至7400萬之間，約占美國總人口的18%至23%。

白卡計畫是全國醫療保險資金的巨大引擎。據非營利醫療政策研究組織「凱瑟家庭基金會」(KFF) 的分析，聯邦政府在2023財年在醫療補助上花費了約8800億元。

KFF民調指出，超過90%的成年人表示白卡對當地社區「非常」或「有點」重要。40%希望白卡資金保持不變，42%更希望增加相關資金。

該計畫影響深遠。例如全國每五個新生兒，就約有兩個是由白卡支付費用。35%的殘疾人，即大約1500萬人享有白卡。此外，在養老院的住客裡，有63%是享用白卡。兒童也是白卡補助的主要族群，白卡計畫裡有37%就是兒童。印第安人/阿拉斯加原住民，40%也參加了白卡計畫。

白卡計畫是1966年作為一項可選擇性計畫，與俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險 (Medicare)同時推出，當時約有800萬人有資格參加。到20世紀80年代，所有州都選擇透過白卡對窮人提供醫療保險。

過去60年，白卡最重要的變化是2010年「可負擔健保法」(Affordable Care Act，俗稱歐記健保 )的頒布。該法案要求各州為收入達到聯邦貧窮線138%的成年人提供醫療補助，自此之後，各州的白卡涵蓋愈來愈廣泛。

現在由於國會共和黨人尋求約4.5兆元來延長即將到期的減稅政策，川普政府將需要從其他方面尋找節省資金的途徑，其中一個選項就是大削白卡經費。

此外，羅勃伍德強生基金會(Robert Wood Johnson Foundation)及城市研究所(Urban Institute)的分析報告指出，若按共和黨的削減預算方案，在2026財年時，歐記健保擴大白卡計畫的1330萬白卡登記者裡，將約有460萬至520萬人失去保險。

目前有20%美國國民獲得白卡計畫涵蓋，可是有些人根本不知道。一些依靠白卡計畫支付醫療費用的民眾，並未意識到他們的保險正是由這個計畫資助。

原因之一是一些州政府並不稱為「Medicaid 」，例如俄克拉荷馬州將之稱為SoonerCare、華盛頓州的 Apple Health、加州的Medi-Cal或田納西州的TennCare……等等，其實都是一樣。

現在幾乎所有州都使用聯合健康(UnitedHealth)或藍十字藍盾(Blue Cross Blue Shield)等私人保險公司來營運白卡計畫，受保者可能持有印有商業保險公司名稱的保險卡和文件，其實最終還是白卡支付費用。