娛樂／Apple TV+明星大牌光芒卻弱 被爆年虧10億美元

Apple TV+並未在競爭激烈的串流市場殺出重圍。（路透）

蘋果旗下的影音串流平台Apple TV+自2019年11月推出至今已超過五年，期間尚未打造出任何全球爆款的影視作品，而據科技新媒體「信息」（The Information）早前爆料，Apple TV+每年讓母公司蘋果虧損超過10億美元。

據「華爾街日報」前記者傑西卡萊辛（Jessica Lessin）創辦的訂閱制媒體「信息」調查報告，Apple TV+的用戶數只有4500萬，遠低於Netflix 的3億全球用戶，甚至還不如5300萬用戶的Hulu平台，僅優於環球旗下的串流平台Peacock的3600萬用戶。

值得一提的是，「信息」並未提供任何實名消息來源，不過蘋果對此也沒有做出任何官方澄清或回應。過往，蘋果從未披露過Apple TV+的財務狀況和用戶人數，串流平台業務被蘋果公司歸入所謂的「服務」大項之中，與Apple Music、Apple Store一同歸屬在「服務」大類。而該公司在5月1日公布的2025年第二季最新財報中，「服務」大類收入達266.4億美元，創下歷史新高，年增率12%。

不難看出，對於單項大類季度收入就如此豐厚的蘋果而言，串流平台業務上一年虧損10億美元，不是什麼大損失。如果再對照去年底蘋果公布的2024年財報，全財年營收達到3910億美元、淨利潤為937億美元，不難看出Apple TV+虧損的10億美元更有如九牛一毛。

草創期揮金如土 現才稍有節制

不過，10億美元的損失放到任何一家傳統好萊塢 影視公司頭上，都不是小數目。「信息」的報告中提到，近兩年來，Apple TV+在製作及收購內容上的年支出約為45億美元，相比剛打進串流市場時期的50億美元減少了5億美元。此外，據說蘋果也加入縮減開支行列，包括用私人飛機接送演員往返片場等高端消費上，如今也有合理使用、降低成本上的要求。

Apple TV+上好萊塢大咖作品雲集，圖為串流服務在2019年推出時，預告史蒂芬史匹柏宣告將在Apple TV+製作新版「幻異傳奇」（Amazing Stories）。（本報資料照片）

確實，因為Apple TV+本身沒有片庫的關係，這家科技巨頭的串流平台上，大多都是自己的原創內容，投入資金遠高於直接收購現成舊片的費用，所以其作品數量遠遠不如積累多年的Disney+等串流平台。

平台上能看的品項少，自然看的觀眾也少；按照這份報告的說法，Apple TV+上的所有節目在美國串流平台節目總觀看量中，所占比例目前還不到1%，只有Netflix的八分之一。

截至5月初，Apple TV+主頁上收視率最高的前十名劇集中，「片廠風雲」（The Studio）、「掩耳盜鄰」（Your Friends & Neighbors）、「人生切割術」（Severance）、「毒命之徒」（Dope Thief）、「叛逆御廚」（Carême，又譯「名廚卡雷姆」）、等是今年推出的新劇，其他「末日地堡」（Silo）、「外放特務組」（Slow Horses，又譯「流人」）等；都為已完結或季結的舊作。對比之下，Netflix上的收視榜競爭非常激烈，很少有劇集能在冠軍位置霸榜多時，熱點轉移極快，「後浪」輩出。

「片廠風雲」是5月初Apple TV+上的收視冠軍，但討論度並未「出圈」。圖為劇照。（取材自IMDb）

Apple TV+影集「人生切割術」每集製作費高達2000萬美元。（取材自IMDb）

砸大錢請大咖…沒觀眾聽過

除了數量區別之外，質量上恐怕Apple TV+也不足，「衛報」記者海特基（Stuart Heritage）一篇名為「Apple TV+上面的節目真有人在看嗎？」一文中，他語帶揶揄說：「毫無疑問，它確實能吸引到大牌明星。娜塔莉波曼（Natalie Portman）在Apple TV+上有一部作品；哈里遜福特（Harrison Ford）也有一部作品；奧斯汀巴特勒（Austin Butler）、凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）、柯林法洛（Colin Farrell）和布麗拉森（Brie Larson）也都有節目。但問題在於，哪怕用槍指著你的腦袋，你也說不出這些作品的具體名稱來。」

這位英國電影記者用「明星排名很大，但散發出的光芒很弱」來形容上述這些好萊塢明星為Apple TV+拍攝的串流平台作品。而所謂的「光芒很弱」，不代表品質低劣，而是民眾知曉度實在太低。例如，得到他真心讚許的劇集「The New Look：時尚戰場」（The New Look，又譯「新風貌」），講述二戰時被德國占領的法國，克里斯汀迪奧（Christian Dior）和可可香奈兒（Coco Chanel）兩位時尚大師的故事，可看性很強，主演班曼德森（Ben Mendelsohn）和茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）等人的演出也很精彩，服化道更是一流，「但問題在於，你可以去街上攔住路人問問看，可能要問上幾個月，才能找到真看過這部劇集的人」。

「The New Look：時尚戰場」由班曼德森（前）和茱麗葉畢諾許（左）主演。（取材自IMDb）

（取材自澎湃新聞）