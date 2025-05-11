養生／指甲真面目 透露健康訊息

指甲有裂縫、線條、顏色變化，可能是嚴重健康狀況的早期警訊；示意圖。(圖／123RF）

人們通常可以在指甲上裝點一番，展現美麗，不過，在油亮指甲油底下，指甲真面目透露了更珍貴的訊息，與身心健康息息相關，如果有裂縫、線條、顏色變化，未必是自然現象，很可能是一系列嚴重健康狀況的早期警訊。

皮膚科醫生強納森(David Johnson)接受英國老字號媒體「每日郵報」(DailyMail.com)獨家採訪時提到指甲警示的祕密問題、以及需要注意哪些事項。

強納森說，指甲除了讓人看起來漂亮、還可以用來搔癢，除此之外，另有其他用途；事實上，小小一片指甲猶如健康小信使，身體出現問題時，可從指甲察覺一二。

指甲脆弱或剝落是常見警訊，強納森說，這些現象透露出來的問題確實很嚴重；假如指甲容易斷裂和剝落，並不一定單純只是指甲乾燥，相對的，可能是缺鐵、甲狀腺功能減退甚至脫水的徵兆。

此外，指甲豎紋(nail ridges)變得越來越明顯也要留意，強納森提到，指甲上的豎紋就是所謂的「博氏線」(Beau's lines)，往往會在嚴重疾病或壓力過大後出現。

強納森也提到指甲有瘀傷現象。如果曾經有東西掉落到腳趾上、或者手指不小心被夾到門裡，很可能會看到指甲上有深色瘀傷；對此，強納森說，如果看似瘀傷的跡象長期不消失，可能潛藏更令人擔憂的疾病，指甲上的黑線有時是黑色素瘤，屬於一種皮膚癌，應馬上看醫生檢查。

強納森繼續解釋，如果指甲呈勺狀或杵狀，也可能是健康亮紅燈。勺狀指甲會在中心凹陷，可能是缺鐵造成的貧血；如果指尖變大並且指甲變得彎曲，就出現杵狀指(clubbed nails)， 患有呼吸系統疾病或心臟疾病的患者身上可能出現這樣的指申。

身體內部的變化很微妙，但從指甲來看，很顯著。

此外，很多人指甲上有白點，對此，強納森說，多數情況下，白甲症(leukonychia)是不自覺撞擊或敲擊指甲造成的，很多人誤以為是因為鈣攝取量不足，實則不然。

強納森總結，有些人承受著壓力如手術、搬遷、失業，很可能幾個月之內，指甲就開始變得奇怪；壓力會影響指甲生長。此外，營養不足如缺乏維生素、鐵或蛋白質，也會影響指甲。

為保持指甲健康，皮膚科醫生建議吃健康食品，而且不要咬指甲、避免攝取過多水份或化學物質。