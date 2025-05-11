我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華商出貨月餘 Zelle入帳被撤回 損失2.5萬元

美中貿易磋商...分析稱互探底線 短期難有實質協議

城市景觀／綠棚 紐約殺不掉的風景

蔡璧徽
總長近400哩的鷹架占據紐約的人行道，擠壓行人通過的空間。(記者許君達／攝影)
總長近400哩的鷹架占據紐約的人行道，擠壓行人通過的空間。(記者許君達／攝影)

就像過街老鼠已經是紐約市民默認的鄰居，萬年都在人行道上的醜陋棚架，也成為一種不再驚訝的風景。從布魯克林到上西區，從華人社區法拉盛到中央公園旁的豪樓林立，不管在什麼樣的社區，只要有超過六層的高樓，就會有這些用鐵架撐起、綠色包覆的鷹架，不僅遮住了天光雨水，也遮住了紐約居民對效率的期待。曾經以為這些是「臨時建築」，沒想到它們才是真正長駐街頭的主角。

一場悲劇催生法律

當然所有城市的景象都有其文化歷史背景，這些綠色棚架原本立意良好是為了高樓的外牆安全。但慢慢地，它變成了都市景觀與生活的一部分，甚至成了一種制度性的妥協：我們都知道它們不該長留，但也都默許它們繼續存在，就像其他許多規範，食之無味棄之可惜。

這一切起於1979年。一名大學生走在紐約的街道上，青春正茂迎面而來的竟不是畢業後地光明前程，而是一塊從高樓剝落的混凝磚。她當場死亡。

這場悲劇，讓市政府意識到高樓久未修繕的外牆可能要人命。隔年，紐約市雷通過了又暱稱Local Law 11的「外牆檢查與安全計畫」（Facade Inspection Safety Program, a program , FISP），立法規定凡是六層以上的建築，每五年都必須檢修外牆。如果檢修過程發現有裂縫、剝落、鬆動等情況，建築方就必須設置人行道保護裝置——棚架。

最初，這個Local Law 11的設置是為了保護行人生命安全。但40年後，我們看到的不是一座更安全的城市，而是一個「搭上不拆」的制度性困境。而紐約也成為全世界高樓林立的城市中，唯一一個用這樣的方式處理外牆安全的地方。

棚架成為都市寄生蟲

截至2025年3月，紐約市街頭約有8500座棚架，總長超過378哩，足以從這座城市一路延伸到加拿大蒙特婁。而這其中，竟然有300多個棚架已經存在超過五年，最古老的棚架已經從2010年屹立至今，當時蘋果手機還在iPhone 4，現在都已經十幾代之後了，竟然這個棚架還在現場，可見棚架不拆已經是紐約日常。

根據市政府估算，平均每座棚架會持續存在一年半。但實際上，搭棚容易，拆棚難。從施工圖設計、政府審批，到建築工會、天氣、資金問題，每一道流程都可能拖延，甚至被用來作為故意不修的藉口。

市府規定，棚架每年須支付130美元，而若外牆狀況未改善，還需每月繳納1000美元罰款。乍聽之下不輕，但對於一些業主來說，這筆帳其實划算：比起一動就要六位數、甚至百萬美元起跳的外牆修復成本，這些搭棚架的罰款與續費，根本就是「代價最低的合法拖延」。

總長近400哩的鷹架占據紐約的人行道，擠壓行人通過的空間同時藏汙納垢。(記者許君...
總長近400哩的鷹架占據紐約的人行道，擠壓行人通過的空間同時藏汙納垢。(記者許君達／攝影)

在高樓林立的城市裡，許多大樓的一樓都是商業空間。對餐廳、酒吧、便利店來說，門口是否明亮、是否能被看見，關係著每一天的收入。而當大樓業主把棚架一搭，明媚陽光消失的當下、更造成視野遮蔽、人潮凋零：根據2024年市府與Mastercard的聯合報告指出，被棚架遮擋的商家，週營收平均下滑3.5%到9.7%。這不只是幾杯啤酒、幾份外賣的損失，對很多小店來說，這有可能是能否繼續營業的臨界點。不是每個小生意都能承受這樣的慢性失血，於是它們就這樣靜靜地倒下，在棚架之下無聲無息。

而在棚架底下，更滋生出不少街道管理問題。有人在綠牆上塗鴉，有人帶狗在棚內便溺，甚至有流浪漢直接以棚為家。這些原本是為了保護行人的臨時設施，逐漸成了治安與環境的死角。

拆或不拆陷入兩難

市府不是沒有想過解法，在2023年，市長亞當斯便推出「Get Sheds Down」的宣言，矢言拆除那些萬年超齡棚架，並對逾百位業主提起訴訟。市議會也推動多項改革措施，包含以下幾大要點

1. 縮短棚架許可時效，從一年縮至90天；

2. 要求續期時提供合理理由，否則加重罰款；

3. 提供稅務減免與零利貸款，鼓勵及時修繕；

4. 賦予租戶起訴權，讓無法忍受長年綠棚的居民與商家，有法律工具可用；

5. 改善棚架外觀設計，納入白色、金屬灰或與建築色系相符的選項，擺脫統一獵人綠的沉重壓迫感。

曼哈頓第七大道和57街的路口，卡內基音樂廳(左）這麼古典的建築長年都搭著棚架，其...
曼哈頓第七大道和57街的路口，卡內基音樂廳(左）這麼古典的建築長年都搭著棚架，其對面另一棟建築亦是如此。(取自谷歌地圖)

然而再多的政策，也敵不過一個現實：這是一座擁有110萬棟建築的城市，其中許多建於百年前，用的是早已老化、易碎的紅磚。這些建築的屋主們不是不想修，而是修不起、修不完。

棚架，原本是用來保命的臨時保護線；如今，它卻成了紐約人行道上最長壽的建築形式。我們與它共同生活，從未被問過意見，也從未獲得明確的拆除期限。

對大樓業主，它是成本與風險的權衡；對商家，它是營收的隱形殺手；對居民，它是遮光、遮景、遮雨、遮住城市活力的醜陋結構。一座城市會留下什麼記憶？對紐約人來說，可能不是自由女神、帝國大廈，而是那些搭了又不拆的棚架，綠得沉重，靜得諷刺。你經過它們的時候不再抬頭，因為你早就學會了與它們和平共處。

這就是我們的現實：棚架成了一種過渡中的永恆，一種拖延背後的制度現形記。(作者蔡璧徽律師，法路通律師樓合夥人)

中央公園東側第五大道上的綠色棚架。（取自谷歌地圖）
中央公園東側第五大道上的綠色棚架。（取自谷歌地圖）

紐約市 亞當斯 貸款

上一則

醫藥／女性胸腔疼痛 引發冠狀動脈剝離

下一則

料理功夫／高麗菜炒魚板——簡單快炒 美味上桌

延伸閱讀

紐約市500家雜貨店裝「隱形盾」 可緊急呼叫NYPD

紐約市500家雜貨店裝「隱形盾」 可緊急呼叫NYPD
日本最紅甜甜圈「I'm donut?」插旗紐約 她排隊90分鐘曝真實感受

日本最紅甜甜圈「I'm donut?」插旗紐約 她排隊90分鐘曝真實感受
紐約5區單車暢遊 3.2萬人參與 華人騎士挑戰自我

紐約5區單車暢遊 3.2萬人參與 華人騎士挑戰自我
紐約下州賭場牌照競標名單減為九家 皇后區提案成焦點

紐約下州賭場牌照競標名單減為九家 皇后區提案成焦點

熱門新聞

「洛磯山登山者號」是全美最豪華的列車，配有全景窗戶。（美聯社）

封面故事／全美最豪華列車穿越洛基山脈 今夏新增2條路線

2025-05-04 10:20
阿薩巴斯卡瀑布是阿薩巴斯卡山谷冰川在今天的賈斯珀國家公園內後退時形成的。（作者提供）

封面故事／阿拉斯加公路 壯麗天堂：一段與大自然和歷史對話的旅程

2025-05-04 12:35
湯加斯國家森林景色。（作者提供）

封面故事／阿拉斯加郵輪初體驗 行萬里路勝讀萬卷書

2025-05-04 13:38
一路同行的旅伴們，從陌生人變成了彼此生命中重要的人。（作者提供）

封面故事／跟團安心玩阿拉斯加 旅伴成人生夥伴

2025-05-04 02:29
簡易鮮嫩豆腐乳烤鱈魚。

料理功夫／簡易鮮嫩豆腐乳烤鱈魚

2025-05-04 02:12
紐約市植物園2024年舉辦的「蘭花展：時尚花卉」現場。(美聯社)

綠手指／嬌貴蘭花這樣精心照料 可活上15年

2025-05-04 02:20

超人氣

更多 >
人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合

人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合
跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」

跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」
微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸

微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸
美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商

美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商
美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼