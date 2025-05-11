旅遊／斯里蘭卡 高蹺立釣追象趣

生活在大象孤兒院的大象均受到精心照顧，過著悠閒的生活。(圖╱作者提供)

馬可波羅曾經形容斯里蘭卡 是世界上最漂亮的島嶼。這座位於印度 洋碧波上的島國，無論你是追尋茶香而來，又或是去神聖的山脈朝聖，去蔚藍的海洋衝浪，或者乾脆慵懶躺平，斯里蘭卡自有一套方式款待到訪者。

大象孤兒院 收養近百頭

旅行社安排的第一站是大象孤兒院。這個我熟悉，曾兩次參觀過非洲肯亞大象孤兒院，並在那兒領養了四頭孤兒小象和一頭眼瞎的小犀牛。這其中，我的小象女兒Ajuba的悲傷故事讓我至今刻骨銘心、傷感不已。

今兒個參觀的是亞洲大象孤兒院。由於野生大象的領地不斷被人類、被戰火蠶食，目前亞洲象已不足4萬頭，大象孤兒院因此應運而生。

1975年斯里蘭卡野生動物局為無家可歸的幼象修建了世界第一所大象孤兒院，主要收養那些在叢林中失去母親、無家可歸、誤蹈陷阱受傷、脫離群體迷途、因戰火負傷及患病的幼象。

這家孤兒院建園40年來，生活在這裡的大象均受到精心照顧，過著休閒生活，除了定時進食、洗澡，還從事一些搬運木材的勞動和表演節目，有些還在這裡生兒育女，準備頤養天年。目前收養的大象從最初7頭，到現在的近百頭大象。

第二天參加safari獵遊，在國家公園追尋野生大象，實話實說，兩個多小時的獵遊一路顛簸，除了炎熱和吃灰塵，實在沒勁。女兒卻興致勃勃，不在乎汗夾灰。她嫌棄我嬌情，「老媽，咱倆可是第一次追尋亞洲野生象呢」。

去過非洲多次，被那兒的獵遊寵壞，大象哪需追尋，似乎車子隨便開都能看到。這兒顛了快兩小時才追到幾頭。倒是離開國家公園後，車子開到大馬路上，一家子大象過馬路，意外驚喜。

導遊告訴我們，這兒的大象曾經有著長長的象牙，但有象牙的大象，因為歷史上被嚴重非法捕殺，故野外十分罕見，現如今只有5%至7%的野生雄性大象有象牙。

這頭公象的象牙巨長，是大象孤兒院的工作人員拿了我的手機，深入裡面的叢林幫我拍攝的，我並沒有親眼看見。

這頭公象的象牙巨長。(圖╱作者提供)

大象是地球上非常古老的一種動物，牠們總是能依靠著驚人的記憶力在自己的領土上往返遷徙。如今，牠們的領土不斷被人類蠶食，而牠們自己也面臨著被人類獵殺的危險。對於野生大象而言，眼下這個時代是一個充斥著悲傷和各種危險的時代。

加上這次，我們有幸參觀過世界上僅有的兩個大象孤兒院，希望人類和大象能和諧相處。我們每個人都拒絕消費象牙等非法野生動物製品，從自身做起，保護大象，保護生物多樣性，保護地球的生態資源和環境。

獅子岩 建在巨石上的宮殿

與秘魯馬丘比丘並列「世界第八大奇跡」的獅子岩，是遊客必遊勝地，1982年，獅子岩被列為聯合國世界文化遺產。

導遊經驗豐富，天不亮就帶領我們出發，一是爭取看到日出，二來清晨攀爬涼爽，避開日出後的炎熱高溫。晨曦微露時進入遺址外的護城河，進入到獅子岩下的水庭園，庭園內有個水池，水池宛如明鏡一般，清晰地映出巍峨壯麗的獅子岩，獅子岩與水中碧光一色。我倆是唯二的遊客，獨享這黎明前的神聖朝霞。

要登上獅子岩頂峰，首先要通過一對巨大獅爪間的門再往上攀爬。導遊說當初國王專門雕砌一座巨大的石獅通往頂峰，因保護不善和千年風雨的洗禮，獅頭獅身早已風化，可是超過兩米高的獅爪依然還屹立著，每個遊客必須通過獅爪才能抵達頂峰。

獅子岩建立在叢林深處。(圖╱作者提供) 獅子岩沐浴在黎明前的朝霞裡。(圖╱作者提供)

沿著陡峭的懸崖梯子向上攀爬，這條利用地形走勢修造的階梯也已歷經1000多年，到今天也只能是沿著它蜿蜒而上、步步登高。

上到山頂後已經看不到富麗堂皇的宮殿建築，而是僅存的5世紀的廢墟和遺址。但先皇當年建造的六個游泳池還有一個保留著，還有科學的排水系統。以當年的科技水平、其工程之艱巨令人驚嘆。

居高臨下，眺望遠方旖旎風光，不經意間，竟然看到了萬山叢中的佛祖，阿彌陀佛。

獅子岩是斯里蘭卡國寶級的遺址，建於公元5世紀。史料記載，獅子岩自3世紀開始就已是佛教重地，因為在斯里蘭卡人眼中，平地上突出的山脈與岩石都是神聖的。

山頂遺址上，聽導遊講述一個空中宮殿中的王子復仇記。當時的一個王子卡薩帕(Kashyapa )因母親的平民身分而無法繼承王位，便弒父奪位。篡位後，卡薩帕又擔心弟弟(Moggallana)、王位的正式繼承人復仇，於是自阿努拉德普勒(Anuradhapura)遷都錫吉里阿(Sigiriya)，並花多年心血在獅子岩頂部建立堡壘式宮殿。

出於防禦需要，出入皇宮的樓梯都修建在崖壁上，並在護城河裡養滿鱷魚。城堡占盡地理優勢，居高臨下、易守難攻，無人可敵。

可惜短短18年後王子復仇記就在這空中宮殿中上演，弟弟Moggallan率領大軍攻上獅子岩，哥哥卡薩帕節節敗退，最終以自刎結束短命王朝。

首先要通過一對巨大獅爪間的門再往上攀爬。(圖╱作者提供)

佛牙寺 藏有佛祖一顆牙

來到斯里蘭卡第二大城，氣候溫和、環境優美的山城康提。康提還是著名古都，1988年被評為世界文化遺產，而它又因佛牙寺而聞名。

導遊掐著時間帶我們進佛牙寺，擠在人堆裡有些懵懂，不知要看什麼。隨著密集人流進入二樓後等候一個多小時，幾番儀式後終於有聖徒打開了佛龕。原來佛牙寺因供奉著佛祖釋迦牟尼圓寂後的佛牙舍利而名揚世界。

傳說公元前在一場戰亂中，印度羯陵伽國的公主將圓寂的釋迦牟尼的一顆佛牙藏在髮簪中，從印度帶到斯里蘭卡避難，此後一直珍藏在此地，成了幾經戰火的斯里蘭卡島民的精神寄託。

其實佛龕打開後，大家只看到供奉佛牙的舍利塔，並沒有看到釋迦牟尼的真佛牙。據說只在一年一度的佛牙節才開放供瞻望。

再參觀丹布拉佛窟，素有「斯里蘭卡國寶」之稱。丹布拉佛窟以壁畫、雕像聞名天下，這是一座典型的石窟寺廟，坐落在一座石山的斜坡上。它不僅是古蹟，更是佛教聖徒的朝聖之地。

從山岩中鑿寺，寺中有各種各樣石刻佛雕像和其他雕刻，並遍布壁畫。有一臥佛，長達14米，形制奇偉，由整塊岩石雕刻而成。壁畫斑斕璀璨，已有2000年歷史。

從山岩中鑿出的石刻臥佛。(圖╱作者提供) 近距離看到的佛脚。(圖╱作者提供)

茶園火車 神奇穿梭之旅

斯里蘭卡有兩段被諸多旅遊雜誌譽為最美的火車線路，一段是穿梭在高山茶園的「茶園火車」，一段是漂浮於大海之上的「海上火車」。

先乘坐能欣賞茶園風光的茶園火車。在這段火車旅程中，穿越茶園、橡膠園、秀麗的瀑布和壯觀的山脈，欣賞斯里蘭卡陡峭的山谷丘陵和風景如畫的山區城市。旅館就在茶園內，坐擁山景，滿山披綠，不遠處山泉瀑布飛流，彷彿童話裡的綠野仙蹤。服務更是超乎想像，太滿意了。

這一地區是斯里蘭卡茶園中海拔很高的地帶，年平均降雨量適中，水分和霧氣充足，土壤酸性強，因此這裡有全國最好的茶葉產地，是高山茶葉種植區。

等待加工的茶葉。(圖╱作者提供)

高蹺立釣 獨特人文風景

在加勒海岸垂釣的高蹺漁夫，是斯里蘭卡著名的人文風景。

導遊提前說明，現在的高蹺漁夫們除了自給自足，幾乎沒有人靠高蹺釣魚 維生，我們看到在海邊釣魚的人，多是表演給遊客看看而已。如果遊客不付費，那就無緣一睹這奇特的釣魚方式。

願者上鈎，我們付完費後，幾個漁夫麻溜地爬上豎在海裡的木桿，架開魚竿，開始這世代相傳的技巧。

接下來開始釣魚了，他們的目標是游弋在淺海區的沙丁魚。高蹺立釣不僅要有良好的平衡能力，更要經受海風、日光的雙重考驗，同時還要密切注意洶湧海水中的獵物，的確不是個簡單工作。

這是一家四兄弟，小弟略會英語，邀我親自體驗，並幫我爬到簡陋的木架上，我只能坐著，不敢像漁夫們那樣站立，因為席捲而來的洶湧海浪隨時會把我掀翻。即便坐著，也得小心翼翼。

神奇的是，漁夫們的魚竿竟沒有魚餌，他們緊盯投放海裡的魚鈎，看似纖細的無餌之鈎弱不禁風，但在漁民手裡上下翻飛，一道道漂亮的曲線劃過天空。幾分鐘後，一個漁夫真的釣到一條白魚。我原本以為漁夫們連釣魚也是擺擺樣子。No，No，四弟連連搖頭，今天早上四兄弟已經釣到了3公斤的魚兒。高蹺立釣是斯里蘭卡一道獨特的風景。

加勒海岸垂釣的高蹺漁夫，是斯里蘭卡著名的人文風景。(圖╱作者提供)

行程的最後，乘坐另一段漂浮於大海之上的「海上火車」。

所謂海上火車，不是行駛在海上，而是火車極其靠近印度洋行駛，最近的距離只有1米。從加勒乘坐火車一路向北，面朝大海，火車行駛在茫茫的大海上，直通首都科倫坡。

我們乘坐一等車廂，透過沾滿灰塵的玻璃望出去，近在咫尺的大海一片灰蒙蒙，並未感受到「漂浮於大海、水天一色」的浪漫意境。

女兒上網搜索，應該是二等車廂賞景最好，雖然沒有空調，但火車上所有的窗戶都開著，甚至可以「掛」到火車門上賞風景。怪不得，看到許多的外國遊客都坐在二等車廂裡，原來人家才是有備而來。

無盡的海灘、永恆的遺跡、好客的人民、成群的大象、翻滾的海浪、廉價的價格、茶園火車、海上火車之旅、著名紅茶、更有那世界的盡頭……

可以說上很久，這就是說不盡的斯里蘭卡。