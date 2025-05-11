料理功夫／高麗菜炒魚板——簡單快炒 美味上桌

高麗菜炒魚板。

高麗菜炒魚板是一道簡單又美味的家常快炒料理，鮮香四溢、口感清脆，適合作為主食搭配白飯，也能當作便當菜。這道料理不僅營養豐富，而且做法簡便，適合忙碌的上班族或新手料理人。喜愛清淡的人，可少油、少鹽，保留高麗菜的自然甜味，並透過簡單的調味讓魚板的鮮美更加突顯。

材料：（約2-3人份）

高麗菜半顆（約400克）、魚板150克（可選韓式或台式魚板）、蒜頭2瓣（切片）、蔥1根（切段）、醬油1.5大匙、蠔油1大匙、糖1/2小匙、白胡椒粉適量、鹽適量、油1大匙。

做法：

1.高麗菜洗淨，瀝乾後切成適口大小。

2.魚板切成條狀或三角片，較容易翻炒。

3.蒜頭切末，蔥切小段備用。

4.熱鍋後倒入1大匙油，放入蒜末爆香。加入魚板，用中小火煎至微微金黃，增加香氣。接著再加入蔬菜拌炒。

5.轉中火，炒至高麗菜稍微變軟但仍保有脆度。

6.加入醬油、蠔油、糖和少許鹽調味，快速拌炒均勻。

7.最後撒上白胡椒粉，拌勻之後關火。

小叮嚀：

1.高麗菜的口感：喜歡脆口的可減少炒的時間，若喜歡軟一點可加點水稍微燜煮。

2.魚板的選擇可依照個人喜好選擇，韓式魚板Q彈有嚼勁；台式魚板口感較滑嫩

3.增加風味：可以加點辣椒或豆瓣醬，讓味道更有層次感。

這道高麗菜炒魚板不僅美味下飯，也非常適合做便當菜，快來試試這道簡單又健康的家常菜。 放入蒜末爆香後，加入魚板。 中火炒至高麗菜稍微變軟但仍保有脆度。 加入醬油、蠔油、糖和少許鹽調味，快速拌炒均勻。

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