封面故事／阿拉斯加公路 壯麗天堂：一段與大自然和歷史對話的旅程

阿薩巴斯卡瀑布是阿薩巴斯卡山谷冰川在今天的賈斯珀國家公園內後退時形成的。（作者提供）

「阿拉斯加」來自阿留申語「alak-shak」，意為「廣闊的土地」或「海浪拍打的地方」。作為美國最北端的州，阿拉斯加擁有世界上最原始、最令人嘆為觀止的自然景觀，吸引無數冒險家和自然愛好者。它是美國唯一不與本土接壤的州，位於北美大陸的西北端，與加拿大 接壤，四面環海，其壯麗的自然景色和豐富的生態系統使之成為旅行者心目中的天堂。

對許多旅行家來說，駕車穿越加拿大前往阿拉斯加是一種充滿冒險與浪漫的體驗。這條路線因其無與倫比的自然風景、沿途豐富的自然與文化遺產而備受推崇。沿線分布著世界上一些最荒涼、最壯麗的國家公園和州立公園。我們的房車旅行團隊選擇了一條經典路線：從美國蒙大拿州 出發，途經加拿大亞伯達省的班夫國家公園，再穿越卑詩省（不列顛哥倫比亞省），最終抵達阿拉斯加。

開車從美國本土出發，沿著阿拉斯加公路一路北上，穿越亞伯達、卑詩和育空地區是最受歡迎的公路，因為有許多服務設施和最美的風景。這不僅是一次地理上的跨越，更是深入自然與人文的探索。沿途壯麗的風景、深厚的歷史背景以及偶遇的意外驚喜，使整個旅程成為了終生難忘的回憶。這趟旅程對我來說，不只是一趟旅行，更是一場與大自然、與歷史對話的機會。

阿薩巴斯卡瀑布：力與美

還沒到瀑布，我就能聽到轟轟隆隆的瀑布咆哮聲，那種迫不及待想一探究竟的感覺讓我加快了腳步。當我站在瀑布前，湍急的流水從懸崖傾瀉而下，氣勢磅礴。我久久駐足，感嘆大自然的鬼斧神工。

阿薩巴斯卡瀑布步道。（作者提供）

阿薩巴斯卡瀑布湍急的流水從懸崖傾瀉而下，氣勢磅礴。（作者提供）

數千年來，瀑布在石英岩和石灰岩中鑿出了一條深深的峽谷。阿薩巴斯卡瀑布是阿薩巴斯卡山谷冰川 在今天的賈斯珀國家公園內後退時形成的。瀑布落差約23米，從高崖上迅速跌入一個迷人的峽谷，奔騰的河水經過數千年的沖刷，咆哮聲恍若千年前令人難以置信。從這裡你可以感受到水霧撲面而來，冰川水冰冷清澈，形成令人著迷的碧藍的色調。阿薩巴斯卡瀑布的獨特之處在於其龐大的水量，即使在較為乾旱的月份，也會有大量的水流從瀑布中傾瀉而下。

阿薩巴斯卡瀑布落差約23米。（作者提供）

賈斯珀鎮：生命韌性

賈斯珀鎮是旅途中的一個小憩之地，這裡被譽為加拿大洛磯山脈的明珠。第一次踏入這個小鎮，我被它溫馨的氛圍所吸引。鎮上的餐廳飄著誘人的香味，紀念品商店裡擺滿了獨特的手工藝品。我們選擇了一家戶外咖啡館，點了一杯熱咖啡，靜靜地看著來來往往的遊客與當地居民。

遺憾的是，僅僅我們離開的第二天傍晚，我們聽到賈斯珀鎮東北部野火起火報告。之後又聽到了第二份報告，稱該鎮南部也發生火災，城南的整個居民區都被完全摧毀。賈斯珀的1113棟建築中有358棟完全被燒毀。賈斯珀重建的過程可能會很艱辛。但我又聽說這座小鎮有強烈的生命韌性和團結精神，會像鳳凰涅槃一樣屹立不倒。

道森克里克：穿越歷史

作為阿拉斯加公路的起點，道森克里克充滿了厚重的歷史感。走在這座城市的街道上，我彷彿回到了1942年，那些工人和士兵不分晝夜地修建公路的場景浮現在腦海中。聽著當地導遊講述這段歷史，我深深感受到這條公路對北美洲的意義──它不僅連結了地理上的距離，更象徵人類戰勝自然障礙的智慧與毅力。

阿拉斯加公路是在第二次世界大戰期間建造的，目的是連接美國毗連地區和橫跨加拿大的阿拉斯加。它始於卑詩省道森克里克與幾條加拿大高速公路的交界處，經育空地區的懷特霍斯到達阿拉斯加的三角洲交界處。

道森克里克的文化特徵在於它被指定為阿拉斯加公路的「0」英里處。市上的0英里驛站原位於東北方向幾個街區外的交通圈內，現已遷至歷史悠久的市中心區，北亞伯達鐵路公園以南一個街區處。道森克里克是加拿大卑詩省東北部的城市，被稱為「和平之都」。由於位於阿拉斯加公路的南端，它也被稱為「0英里之城」。

道森克里克的文化特徵在於它被指定為阿拉斯加公路的「0」英里處。（作者提供）

北亞伯達鐵路公園是旅客的聚集地。在這裡，我花了一個下午參觀藝術館和博物館。特別是那座車站博物館，裡面展示的老式鐵路車廂和修建公路的工具讓我大開眼界。這種與歷史的親密接觸，讓我對這段旅程的意義有了更深的理解。

沃森湖：留下印記

當我來到沃森湖的標誌牌森林時，看到那無盡延展的路標，我被深深震撼了。1942年，一位思鄉的士兵開始在此建造森林緬懷遙遠的故鄉。每一個標誌牌背後，都是一個故事、一段回憶。從世界各地來的遊客在這裡留下自己的路標，為這片「森林」增添了色彩。我們的房車車隊也準備了一個牌子，用心寫下旅程的感悟，將它掛在了一棵樹上。那一刻，我感覺到自己成為了這段歷史的一部分。

標誌森林留下印記。（作者提供）

隨後，我們參觀了北極光中心，看了一部關於極光的紀錄片。我們了解到，北極光是地球磁場和太陽帶電粒子相互作用產生的一種自然光。可以呈現多種顏色，包括淡綠色、粉紅色、紅色、黃色、藍色和紫色。它們可以像光的漩渦河一樣出現，並以不可預測的方式移動和舞蹈。

有些早期美洲印第安部落看到天空中舞動的光，認為這些光是逝去親人的靈魂，傳達著來自精神世界的愛與指引的信息，是死和重生的輪迴。極光的美無法用語言形容，它讓我覺得自己在宇宙的面前是如此渺小卻又如此幸福。

阿薩巴斯卡瀑布的雄偉，賈斯珀鎮的堅韌，道森克里克的歷史厚度，沃森湖的奇妙景觀，這些都讓我感受到自然的多樣性和力量。大自然無時無刻都在提醒我，我們與它的關係需要平衡──既要欣賞它的美，也要尊重它的力量。

這趟開車前往阿拉斯加的旅程，對我來說不只是一趟旅行，更是一場淨化的修行。從路上的野牛群到爆胎的突發狀況、坑坑窪窪的碎石路，到擋風玻璃被鵝卵石和亂石砸得凹凸不平，每一段經歷都讓我深刻體會到生命的意義。人生就像這趟旅程，有挑戰、有風景，但每一步都值得珍惜。