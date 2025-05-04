封面故事／跟團安心玩阿拉斯加 旅伴成人生夥伴

一路同行的旅伴們，從陌生人變成了彼此生命中重要的人。（作者提供）

小時候初學英文，老師教我「I」是「Igloo」（冰屋）。當時完全不知道那是什麼，只覺得這個字特別神秘，彷彿通往一個遙遠北國的童話世界。從那時起，阿拉斯加──這個有冰屋、極光和愛斯基摩人的地方，便悄悄住進了我的心裡。年少的幻想如種子，悄無聲息地埋進記憶深處，卻從未枯萎。

人生太短 決心圓夢

多年過去，人生路上風風雨雨，夢想被現實層層覆蓋。2024年，對我來說是動盪不安的一年，一連串的不如意讓我心生疲憊。也許正是因為這些低谷，我才忽然意識到：人生太短，夢想不能再等。我翻出那張被遺忘的願望清單，看到「去阿拉斯加看冰屋」那一行，心中一熱，終於決定，是時候出發了。

夢想是需要行動的，有了目標，接下來就是勇敢實踐。為了能親密接觸這片遼闊神祕的土地，我們決定以最自由的方式──開著房車，慢慢行走，細細感受。而這也將是我和老伴人生中最大膽、最浪漫的一次冒險。

當然，理想很美，現實卻複雜。年過七旬，我們的房車也並非最新型號，長途跋涉、惡劣路況、維修問題……這些現實的顧慮一個個浮現。於是，我們放下固執，理智地選擇加入一個專業的房車車隊「Adventure Caravans」。他們的承諾讓我們心安：「您只需盡情探險，其他交給我們。」

車隊有經驗豐富的領隊和全能「尾砲手」。（作者提供）

我們的旅程，從蒙大拿州 的大瀑布城出發，共有18輛房車，組成了一支現代版的拓荒隊，橫跨加拿大，駛向阿拉斯加。63天的行程，4000多公里的路途，每一段路都有笑聲、有挑戰，也有故事。

這支車隊的配置令人安心：經驗豐富的領隊比爾，負責路線規畫、營地預約、活動組織；全能「尾砲手」機械師喬治，專門處理行車中突發的技術問題；來自各地、充滿人情味的旅伴們，從陌生人變成了彼此生命中的夥伴。

一趟旅行 改變人生

我們的車隊在第二天就發生了一個問題，才開始不久就有一輛房車在路上爆了胎，必須要找修車廠來修車。因為路上偏遠，手機沒有訊號，沒有辦法跟修車站聯繫。「尾砲手」發現這個問題，同時找出車隊中有星鏈連網的人，才打通了電話，聯繫修車。如果沒有這個車隊的幫助，可以想像他們在荒郊野外呼天天不應，呼地地不靈，會有怎樣的境況。

道路危險的警告標誌。（作者提供）

旅途中，我遇見了許多令人難忘的同行者。他們的故事，如同極光般閃耀。

伊利諾州的克拉拉是一位中學教師，從未獨自旅行。這次她鼓起勇氣加入我們，第一晚的營火晚會上，有人說：「獨自出發的旅程，永遠不會孤單完成。」克拉拉聽了眼眶溼潤。在費爾班克斯仰望極光的那一晚，她輕聲說：「我從未覺得自己這麼自由。」

溫暖的篝火讓大家不再覺得孤單。（作者提供）

密西根的艾瑞克因為失業情緒低落，妻子簡鼓勵他：「不如用一場旅行，給生活一個轉折。」在德納利公園，他們站在冰川 前，簡輕聲說：「生活如冰川，崩裂之後，才有新的河流。」他們回程前決定開一間房車咖啡館，取名為「阿拉斯加重生號」。

還有賓州 的湯姆與瑪格麗特，這對70歲的老夫妻已經旅行美國48州，這次是他們的「收官之旅」。在蘇厄德的冰川遊船上，湯姆拿出吉他，彈唱年輕時為她寫的歌，全車隊為他們起立鼓掌，那一刻，極光為他們作了最美的註腳。

也有重拾親情的溫暖瞬間。麗莎與弟弟保羅已十年未曾聯絡，這次她放下成見邀他同行：「要麼在荒野裡和好，要麼就吵個痛快。」一場觀鯨讓他們憶起童年在海邊的牽手，保羅在返程時說：「我們錯過太多，就讓接下來的旅程都用來彌補吧。」

專業團隊 默默守護

當然，也少不了那些在我們身後默默守護的身影。

領隊比爾一次帶領途中，遇上突發山崩。他鎮定自若，帶我們繞道前往一個祕境湖泊，臨時辦野餐。他說：「我們無法控制環境，但可以決定如何面對旅程。」那一夜，我們在湖畔講故事、唱老歌，笑聲和星光一同流淌，彷彿這一切原本就該如此安排。

路遇野牛和牠的寶寶。（作者提供）

而「尾砲手」喬治，則是技術與勇氣的化身。在一段陡峭山路，一輛房車煞車失靈，喬治第一時間趕到，用簡易材料修復煞車系統，並親自護送他們前往修理廠。那晚營火旁，全車隊為他鼓掌──他不但修好了車，更讓所有人都安心地繼續上路。

泥石流阻斷了我們的道路。（作者提供）

阿拉斯加，這片遙遠的淨土，已經永遠寫進了我們人生最美的章節。阿拉斯加給了我們極光、冰河、鯨魚和荒野，但最珍貴的，是那些一路同行的人，以及那個終於被實現的童年夢想。原來，人生不只是走到哪裡，更重要的是，人與人之間的相遇相知才是人生的靈魂。