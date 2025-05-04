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周日動動腦／就人均所得而言 南美洲哪個國家最富有？

吳菲
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下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.美國國家航空暨太空總署在2008年為慶祝該局成立50周年，將誰的歌曲數位化，傳送到北極星？

2.迪士尼電影「彼得潘」(Peter Pan)及「歡樂滿人間」(Mary Poppins)中，皆出現英國的哪個著名地標？

3.哪一種鯨魚每年從阿拉斯加游1萬6000英里到墨西哥，是哺乳類動物中最長的遷徙？

4.四周與歐盟國家接壤，但卻不是歐盟成員的國家是哪一國？

5.就人均所得而言，南美洲的哪個國家最富有？

6.澳洲科學家研究發現有一種樹含有金子的成分，是什麼樹？

7.中國古人愛賞荼蘼花，那是春季最後盛放的花。蘇軾有詩云：荼蘼不爭春，寂寞開最晚。此花屬於什麼科？

8.美國在1812年6月向英國宣戰且打進加拿大，當時哪一位卸任總統還誇口說:征服加拿大是遲早的事？

9.世界各國的外匯儲備之中，黃金占比最高的前三名都高達60%以上，這是哪三個國家？

10.烏克蘭的出口以農業產品為最大宗，排名前三大出口農產品是什麼?

答案：1.披頭四 2.大笨鐘 3.灰鯨 4.瑞士 5.蓋亞那 6.尤加利 7.薔薇科 8.傑弗遜 9.美國、德國、義大利 10.葵花籽油、玉米、小麥

歐盟 加拿大 義大利

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