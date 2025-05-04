詐騙ing／AI假學生 盜社區大學補助

加州社區學院申請入學者有25%可能是詐騙者，近期數據顯示已達34%。圖為東洛杉磯社區學院一處入口。(截自谷歌地圖)

近年來，詐騙者鎖定加州 社區大學，用人工智慧(AI)等工具假冒學生身分盜取獎學金或政府補助，最近加州州府報告顯示此問題日益惡化，大學官員擔憂川普(Donald Trump)政府削減聯邦教育部 資源，恐削弱校方防範詐騙能力。

20%申請者可能是詐騙

ABC 10電視台報導，2021年加州社區學院校長辦公室報告約20%申請者可能是詐騙，2024年1月該比率升至25%，近期數據顯示已達34%。校長辦公室數據團隊副校長赫茲(John Hetts)表示，「這是我們攔截的數字，未被攔截的詐欺者，已竊取數百萬美元納稅人資金。」

詐騙者偷走更多的財政援助 資料來源： 加州社區學院校長辦公室資料分析

根據CalMatters調查，今年1月，每四名加州社區學院申請者中就有一名疑似使用機器人申請。大學官員表示，在人工智慧(AI)的幫助下，詐騙者變得愈來愈聰明。

2019年9月至2023年12月匿名報告，這些假冒學生申請者，從聯邦政府獲得超過500萬美元，從加州政府獲得近150萬美元。教職員因需分辨真偽學生而筋疲力竭，詐騙者甚至利用ChatGPT等AI工具偽裝成學生搶占課堂席位。學生表示，這些詐騙者阻礙他們選修畢業所需學分。

根據報告，過去12個月中，加州各學院向假學生支付超過1000萬美元聯邦資金及超過300萬美元加州資金。2025年頭幾個月數據顯示，大學已付出超過300萬美元聯邦援助和超過70萬美元州政府援助給這些假學生。

加州立法者自2022年以來投注約1億5000萬美元用於網路安全。然而赫茲說，每當州政府加強打擊詐騙技術，詐騙者也同時「提升能力」。目前聯邦教育部因裁員及退休，相關部門人手減少約一半，影響反詐能力。

2023年，柏克萊市立學院(Berkeley City College)圖書館員道奇(Heather Dodge)在線上課程中發現一些學生未能提交課堂要求學生用iPhone或網路攝影機拍攝基本自我介紹影片作業。部分學生遲遲未交，四名學生提交類似ChatGPT生成的泛泛文字，她因擔心存在偏見，並未移除這些學生。

整個課堂上，這四名可疑學生持續提交作業，她要求對他們分別進行Zoom會議，其中兩人沒回應，一名學生確實見面，但表示攝影機和麥克風無法使用，另一名學生幾乎不會說英語，每次透過Zoom提問，都用手機翻譯。

不會獨立核實學生身分

加州法律要求社區大學接受所有合法學生，且長期致力降低註冊門檻，學生需簽署宣誓書，保證其資訊真實性，但許多大學不會獨立核實學生身分。部分學院聲稱對無家可歸或曾寄養青年的申請者較為寬鬆，此一漏洞被詐騙利用。

洛杉磯 社區學院副校長洛佩茲(Nicole Albo-Lopez)表示，去年因詐欺行為，學區刪除約四分之一課程註冊，學校向身分驗證公司Socure支付超過25萬美元協助偵測詐欺。不過，今年1月山火肆虐洛縣，學院籌集數百萬美元，替失去家園學生提供援助，詐騙者趁虛而入。「東洛杉磯學院入學人數當月突然翻了一倍，其中許多可能是假學生。」

聖地牙哥社區學院學區詐欺行為也增加，學生服務部主任德沃爾(Victor DeVore)表示，學區發現透過ID.Me驗證流程出現可能的詐欺學生。如今學區會審查所有申請者，即使那些已通過ID.Me驗證身分的申請人。

學院需每月向州政府和教育部提交有關可疑申請報告。根據CalMatters，2022年6月，教育部對洛杉磯海港學院(Los Angeles Harbor College)和西洛杉磯學院(West Los Angeles College)一個詐騙集團展開調查，該集團在過去四年中利用至少57人的身分竊取超過110萬美元聯邦援助。洛杉磯城市學院(Los Angeles City College)另一詐騙案可能涉及超過100萬美元，盜用70人身分。