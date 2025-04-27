電影／喵的奇幻漂流 現代諾亞方舟

《喵的奇幻漂流》是2024年上映的拉脫維亞冒險奇幻動畫電影，故事圍繞一隻貓、一隻狗、一隻水豚、一隻環尾狐猴與一隻蛇鷲，牠們在森林水位逐漸上升的情況下努力求生。(美聯社)

頒發金像獎的那個晚上，最讓我開心的，就是見到拉脫維亞(Republic of Latvia)四人團隊，得到奧斯卡最佳動畫片獎。這是我第一次看該國製作的，與眾不同的電影--《喵的奇幻漂流》(Flow)；此片還入圍最佳國際電影，它不拖時間，85分鐘剛剛好。

氣候變遷 動物也受害

此片由金茲·齊巴洛迪斯 (Gints Zilbalodis) 負責導/寫/編/製/音樂/攝影。從2019年經歷五年半完成。 片子跟迪士尼 、日本宮崎駿、愛爾蘭湯姆·摩爾(Tomm Moore)的不一樣。製作組不用精密的工筆，卻幽默勾勒各動物的動作和個性；同時作警訊：洪水來了。氣候變遷，受害的動物也要求生啦。

《喵的奇幻漂流》會讓人跟亙古的「諾亞方舟」相連。因為那一艘帆船，是一隻貓、一隻狗、一隻水豚、一隻環尾狐猴和一隻蛇鷲，在水裡的救命恩人；也讓我聯想「少年Pi的奇幻漂流 」(Life of Pi。2003) 中的鬣狗、紅毛猩猩、斑馬、老虎。此片不見人類，不聽人聲；然而具有風雨聲、動物叫喚、還有好聽的背景音樂，依稀有豎琴的琮琮聲。船伴不會如「少年Pi的奇幻漂流 」一般，食物鏈裡強凌弱。

五種動物 同船歷劫難

主角黑貓在遇難之前，牠正不知天高地厚地徜徉。突然一群鹿往不明方向奔跑，水莫名地漲起來。莽原瞬間消失。牠登在一座貓雕像耳朵的至高點，看見一隻帆，站於接成彎月的甲板中，順著水流緩行。黑貓毫不猶豫，就跳了進去。船裡有先來先到的水豚、後來跑來一隻狐猴、一條黃金獵犬也跟黑貓結緣，有一隻蛇鷲 (又叫秘書鳥) 死裡逃生，上了狐朋狗黨的船。造成勢必磨合的局面。

「內景戲」在船艙裡頭拍：它是座棚，有頂、有柱、可擋雨。大雨傾盆當兒，貓、猴、狗蜷縮在裡頭。有一段「外景戲」好像在威尼斯，沒有浪漫的貢多拉作觀光 船；只見牠們這艘「桴」，駕駛在渠道之間，兩旁全是古典的塔樓、宮殿以及教堂。有一處高聳林立，狀似張家界的山嶺，既神祕又莊嚴，似乎是牠們不可知的目的地。

船長蛇鷲 退敵救黑貓

斑斕的金魚游得快樂，可也是眾生填飽肚子的活物。黑貓本來孤僻害羞，好多次掉進水裡，牠一次次再爬上船；又拜水豚為師，漸漸熟悉潛泳，靈活的四肢伸直，「游走」在洋中。金魚多得捕不完，被丟到「桴」裡，讓船伴分享。狗也吃得津津有味，牠是標準的黃金獵犬：友善忠誠。行至水中央，忽然遇見從前的狗友發生船難，在浮島上狂吠求救。獵犬合著貓與水豚，要求蛇鷲船長拯救。

蛇鷲世故精明，讓急切的船友，去作牠不以為然的動作。眾狗被救上船，不但不感恩，反而把金魚搶個精光。此時這隻鳥的表情很絕：早知如此，何必當初？帆船也在狹道中碰見最大的「魚」，那隻鯨魚奮力翻身，舉起全身的魚鰭。有點龍遇淺灘的苦處。

那隻蛇鷲其實很講義氣，牠長得雄赳赳、氣昂昂。牠的族群飛在天、俾倪地，翱翔好比仙鶴。其中的鷲王覬覦黑貓這塊肥肉，在發水初期，就用雙爪擄獲過黑貓，但是路見不平的蛇鷲，把黑貓搶救下來；繼而被眾鳥合擊，踩傷牠的翅膀。走下策的蛇鷲，只有留在船頭掌舵，當上船長。

怪咖狐猴 竹籃子打水

還有一枚怪咖--狐猴。牠的物欲大，占有欲強。從早到晚，就在搜集亮晶晶的寶貝：瓶、罐、盆、鏡子，特別是被麻繩捆綁的玻璃球。牠的眼睛是黃的，圓滾滾的眼珠是黑的，常常驚愕的注視四周。發現鏡子裡的影子以後，就更加自戀。牠把件件寶物放進竹籃，藏在船艙裡。水豚有回告誡狐猴，將籃子拋入浩瀚汪洋，狐猴徒呼負負，應了竹籃子打水一場空的說法。

雜沓的奔鹿再出現銀幕，洪水退啦。棵棵大樹脫離水的束縛挺拔起來。船停到最高的山嶺邊。黑貓在夢遊中，隨著蛇鷲上山。蛇鷲用尾部提起牠，一會兒黑貓又被放下。蛇鷲站在山頂，螢幕出現一圈一圈的黃金光環。蛇鷲羽化，如同「山海經」敘述的那般神奇。

神話結尾 傳遞宇宙觀

我搜尋了一些資料，比如為什麼蛇鷲又叫作秘書鳥？答案是牠們頭頂上的羽毛，很像是過去鵝毛筆插在筆座上的樣子。另外黑貓主角怎麼會在幾座貓的雕像之中玩耍？原來拉脫維亞有座觀光打卡點--貓建築(Cat House)，位於聯合國教科文組織認可的世界遺產古城一一里加(Riga Old Town)附近。戲尾脫離全球暖化的現實，進入拉脫維亞的神話境界：它有自己的宇宙觀和傳說，它們傳遞著對自然的調和或保護的任務，包涵對生命和死亡的了解。秘書鳥象徵強大、正義以及力量；帆船上的貓、狗、水豚、環尾狐猴和牠，共同完成了一段軼事。