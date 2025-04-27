清明時節／墓園裡的故事與思念

一束花，思念已逝親人。(圖／123RF)

高山墓園(Alpine Cemetery)位於新澤西州 一座山丘上，是一處已有163年歷史的遺址。墓園裡安葬陣亡士兵和消防員，碑碣肅然列陣，另有石雕紀念碑向他們致敬；也有為華人 、拉丁裔以及其他族裔而建的墓園區，可稱得上是「多元化墓地」。

因從布魯克林 開車到此墓園只需半小時，不少新澤西州和紐約的華人選擇在此長眠。有華人社團、同鄉會集資買下墓地，可在百年後與家人、同鄉人同葬一處。也有華人家族看上此地集資買地。

墓園裡大都是單人墓碑，但華人的雙人(夫妻)名字的墓碑不少，看到一個三人墓碑時，我不禁駐足細看，一個石碑上刻出逝者生死時間上看，年僅32歲。另一石碑刻有「先嚴XXX 1957—」及「先慈XXX 1958—」，而先嚴和先慈兩人的姓名被膠布粘貼住，看不到名字，也無逝世時間，由此可推斷是父母子三人連在一起的墓地，只是兒子不幸早逝，白髮人送黑髮人。人生無常，怎不慨嘆：「黃泉路上沒老少，奈何橋上骨肉分。」

美國人和西洋人愛用斜面墓碑，墓碑上刻有耶穌像、十字架、聖母像、天使、天堂之門和聖經等標記。華人多採用直立墓碑，立碑與圖案對華人來說非常重要。華人愛採用拋光的天然花崗岩，顏色有灰白、灰黑、玫瑰紅、黑色。尺寸大些的墓碑還刻有對聯，有的墓碑邊緣雕刻有梅花、菊花、蓮花、玫瑰花、松柏、竹子、成對仙鶴、成雙梅花鹿、兩隻蝴蝶、銜草飛鴿、祥雲捧日。墓碑上的對聯、花草動物圖案，顯現出中華傳統文化與特殊意義。這些文字和吉祥圖案無疑寄託了愛情永恆、安寧和諧、福祿長久、和祥福氣。墓碑上的圖紋，不僅表達了子孫後代對先人慎終追遠，某種程度反映出逝者的人生信仰和文化品味。可以說陵園墓碑上的文字和圖案，反映出它背後不平凡的故事。

遠處傳來樂聲，一隊身著深色制服的隊伍進入墓園，聽說這是為一位在政府任職的華人送葬；人們默哀，送他最後一程。

看到這幕，讓我想起有人曾說過：「當清晨醒來，睜眼看到光亮，應該是慶幸的，因為我還活著。」「死亡，隨時會降臨，只是不知在那一刻。」

當父母年紀變老，身體多病的時候，兒女應加倍對他們愛護和關懷。當親人離世，家人會陷入極度悲哀。可人往生不能再復活，無論怎樣還得要為逝者籌辦後事，對此身前要關懷，身後事早籌畫，要未雨綢繆。

後事安排需留意哪些事

了解長輩百年後的遺願：身為兒女和家人，對年事已高的父母和身患重病的長輩，應在他們在世的時候盡可能地了解他們百年後的願望，別忽略老人平日的嘮叨，嘮叨裡含著遺願。如選擇土葬，還是火化？是壁葬、樹葬還是花葬？希望安葬在哪裡？中意什麼樣的墓碑和圖案等。

後事資金的準備：後事安排都要經過殯儀館和墓園，是一筆不小的開支，而且要全額付清相關費用。雖說喪禮和安葬儀式豐儉由人，但費用不少。根據逝者遺願和家庭經濟，對得起逝者，也勿使家庭陷入經濟困境。

提前了解殯儀館和墓園：平時人們忌諱說殯儀之事，也很少談墓園墓地的話題，但當客觀和理性看待此事，畢竟誰都躲不過「黃泉路上是早晚」。稍加留意，了解自家周邊的殯儀館和墓園，有了這些訊息，到了緊急時刻，不會手忙腳亂。

走在高山墓園的青草地，這裡安葬我的親人，我的心情惆悵哀傷，難捨離。此時的我，領悟「入土為安」與「大地母親」之間的關係與新寓意。人的生命源自於母親；人死了，埋葬大地，又回到大地母親的懷抱，也是回歸自然。逝者的靈魂得以安魂和慰藉，長眠大地，生靈得到了輪迴。

走出肅穆的山門，我心情似乎變得明朗，因為親人入土為安，入陵為貴。再望山坡，見冬天遷徙的大雁在墓園一隅棲息；大雁飛起來，留下一片羽毛，那羽毛隨著風兒飛舞；輕盈的羽毛飄落在墓園上，好像給長眠的人一個吻；大雁馱著逝者的靈魂，飛過叢林、飛過高山、飛過大海，去看天涯海角，去看滄海桑田。