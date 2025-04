新聞眼／川普呵護秀髮 讓「淋浴再次偉大」

川普在總統大選期間梳化時和造型師談論自己的頭髮。 (路透)

在全世界仍在為關稅戰焦頭爛額時,掀起關稅戰的川普 總統還將目光放到浴室裡—— 4月10日川普總統簽署行政命令,要求立即終止節水標準,讓家用水流能有更大的水壓噴湧而出。川普表示,他喜歡洗澡,照顧他的秀髮,但是蓮蓬頭的水是滴滴答答落下,他要站上15分鐘才能弄濕頭髮,「這實在太荒謬了」。其實川普從上個任期就很在意浴室水流的大小,他抱怨過此事,也放寬過節水規定,但拜登時期又被改回;如今川普「貫徹始終」地「讓美國淋浴再次偉大」,並怪責他的兩位前總統歐巴馬與拜登,限縮了美國人爽快洗澡的自由。

引起川普不滿的節水標準,是來自1992年的能源法,規定在美國的蓮蓬頭每分鐘不得噴出超過2.5加侖(9.5公升)的水。在前總統歐巴馬任內,歐巴馬的節能計畫(Energy Conservation Program)重新定義了這條規定—2.5加侖的上限,適用於整個蓮蓬頭裝置,而非蓮蓬頭上的噴嘴(隨著時代推進,人們普遍使用有多個噴嘴的蓮蓬頭)。

批節水政策「荒謬」

川普在第一任期的時候,就對蓮蓬頭水量非常有意見,2020年當時他批評:「洗個澡,水出不來。想洗手,水不來,那怎麼辦?就呆站在那裡,或是只能洗得更久了,因為我的頭髮可是要完美的,要完美。」於是川普政府就放寬了規定,將2.5加侖的上限,適用對象從蓮蓬頭改為噴嘴,如此一來等於取消了蓮蓬頭每分鐘出水量的上限。但到了2021年拜登上台之後,拜登又基於與歐巴馬同樣的環保考量,改回了歐巴馬時期的規定。

川普顯然非常不滿意這一點,他第二次上台,在掀起全球關稅戰的同時,也沒有忘記要洗個爽快的澡。4月10日,宣布對75個國家的對等關稅暫緩實施之後的第二天,川普又簽署了行政命令,把節水標準的規定改回適用每個噴嘴2.5加侖上限,並說:「我喜歡洗個澡,照顧我美麗的秀髮。我必須站在淋浴間15分鐘,才能弄濕頭髮,水滴滴答答下來,這太荒謬了。」

川普這項行政命令,適用於浴室蓮蓬頭和其他需要用水的家電設備,例如洗碗機、洗衣機和馬桶。川普還繼續吐槽原本的節水規定,他說,限制每分鐘水量的結果,是要用水洗手的人,花了五倍的時間去洗,而用掉的水量終究還是一樣的,「我們就讓水開大,這樣大家可以好好過日子。」

白宮指出,川普放鬆限制水流大小的規定,以此「讓美國淋浴再次偉大」(make America’s showers great again)。此外白宮聲明也批評「激進環保議程,讓美國人的生活變得更糟」、「過度監管扼殺了美國的經濟,鞏固官僚,美國人的自由也被犧牲掉了」。 川普在第一任期的時候,就對蓮蓬頭水量非常有意見。(美聯社、路透)

現任的川普政府將此稱為「水壓戰爭」(war on water pressure),表示美國人「為自己用的水付費,應該可以自由選擇他們要怎麼淋浴,聯邦政府不該干預。」民主黨政府對蓮蓬頭的每分鐘水量規定,就被川普政府列為又一官僚主義的表現,白宮揚言:「蓮蓬頭不再軟弱無用。」(No longer will showerheads be weak and worthless.)以行政命令放寬的這條節水規定,將會在美國能源部公告30天之後生效。

民眾水費可能增加

而這項行政命令,可能會如何影響美國人的生活呢?根據美國環境保護局(EPA)的資料,美國家庭每年平均花費1000美元的水費,如果家中的出水裝置使用有WaterSense標誌的節水產品,估計每年可省下380美元以上的水費。WaterSense標誌的獲得標準是,該裝置(蓮蓬頭、水龍頭等等)每分鐘出水量不超過2加侖(7.6公升)。

在節水規定放寬之後,家戶如更換使用了出水量更大的蓮蓬頭,那最直接的影響,就是花更多水費。

2019年的一份報告指出,氣候變遷和人口增長,會增加美國許多地區的缺水風險。如果每個人洗澡時用更多的水,那缺水地區的情況可能更嚴重。

自從上回川普在2020年放寬過節水規定時,環保機構就表達過不滿,由能源部門創立、負責美國節能工作推廣倡議的家電標準意識專案(Appliance Standards Awareness Project, ASAP)執行董事德拉斯基(Andrew Delaski)當時斥之為「愚蠢」。他表示,川普將水量上限的標準改成適用蓮蓬頭上的噴嘴,那麼若蓮蓬頭上有四、五個噴嘴,每分鐘就能噴出超過10加侖的水,都可以把人直接沖出浴室了。當時德拉斯基還說,如果川普需要好好洗個澡,ASAP可以告訴他一些不錯的購物網站,上面可以幫他找到一個很好的蓮蓬頭。

無論如何,放寬節水規定只是川普從1月20日就職以來,不斷簽署的行政命令裡其中一條。顯示的是,川普總統心心念念的除了關稅,還有爽快洗個澡,好好清洗他引以為傲的秀髮。