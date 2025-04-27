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新聞眼／川普呵護秀髮 讓「淋浴再次偉大」

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川普在總統大選期間梳化時和造型師談論自己的頭髮。 (路透)
川普在總統大選期間梳化時和造型師談論自己的頭髮。 (路透)

在全世界仍在為關稅戰焦頭爛額時，掀起關稅戰的川普總統還將目光放到浴室裡—— 4月10日川普總統簽署行政命令，要求立即終止節水標準，讓家用水流能有更大的水壓噴湧而出。川普表示，他喜歡洗澡，照顧他的秀髮，但是蓮蓬頭的水是滴滴答答落下，他要站上15分鐘才能弄濕頭髮，「這實在太荒謬了」。其實川普從上個任期就很在意浴室水流的大小，他抱怨過此事，也放寬過節水規定，但拜登時期又被改回；如今川普「貫徹始終」地「讓美國淋浴再次偉大」，並怪責他的兩位前總統歐巴馬與拜登，限縮了美國人爽快洗澡的自由。

引起川普不滿的節水標準，是來自1992年的能源法，規定在美國的蓮蓬頭每分鐘不得噴出超過2.5加侖(9.5公升)的水。在前總統歐巴馬任內，歐巴馬的節能計畫(Energy Conservation Program)重新定義了這條規定—2.5加侖的上限，適用於整個蓮蓬頭裝置，而非蓮蓬頭上的噴嘴(隨著時代推進，人們普遍使用有多個噴嘴的蓮蓬頭)。

批節水政策「荒謬」

川普在第一任期的時候，就對蓮蓬頭水量非常有意見，2020年當時他批評：「洗個澡，水出不來。想洗手，水不來，那怎麼辦？就呆站在那裡，或是只能洗得更久了，因為我的頭髮可是要完美的，要完美。」於是川普政府就放寬了規定，將2.5加侖的上限，適用對象從蓮蓬頭改為噴嘴，如此一來等於取消了蓮蓬頭每分鐘出水量的上限。但到了2021年拜登上台之後，拜登又基於與歐巴馬同樣的環保考量，改回了歐巴馬時期的規定。

川普顯然非常不滿意這一點，他第二次上台，在掀起全球關稅戰的同時，也沒有忘記要洗個爽快的澡。4月10日，宣布對75個國家的對等關稅暫緩實施之後的第二天，川普又簽署了行政命令，把節水標準的規定改回適用每個噴嘴2.5加侖上限，並說：「我喜歡洗個澡，照顧我美麗的秀髮。我必須站在淋浴間15分鐘，才能弄濕頭髮，水滴滴答答下來，這太荒謬了。」

川普這項行政命令，適用於浴室蓮蓬頭和其他需要用水的家電設備，例如洗碗機、洗衣機和馬桶。川普還繼續吐槽原本的節水規定，他說，限制每分鐘水量的結果，是要用水洗手的人，花了五倍的時間去洗，而用掉的水量終究還是一樣的，「我們就讓水開大，這樣大家可以好好過日子。」

白宮指出，川普放鬆限制水流大小的規定，以此「讓美國淋浴再次偉大」(make America’s showers great again)。此外白宮聲明也批評「激進環保議程，讓美國人的生活變得更糟」、「過度監管扼殺了美國的經濟，鞏固官僚，美國人的自由也被犧牲掉了」。

川普在第一任期的時候，就對蓮蓬頭水量非常有意見。(美聯社、路透)
川普在第一任期的時候，就對蓮蓬頭水量非常有意見。(美聯社、路透)

現任的川普政府將此稱為「水壓戰爭」(war on water pressure)，表示美國人「為自己用的水付費，應該可以自由選擇他們要怎麼淋浴，聯邦政府不該干預。」民主黨政府對蓮蓬頭的每分鐘水量規定，就被川普政府列為又一官僚主義的表現，白宮揚言：「蓮蓬頭不再軟弱無用。」(No longer will showerheads be weak and worthless.)以行政命令放寬的這條節水規定，將會在美國能源部公告30天之後生效。

民眾水費可能增加

而這項行政命令，可能會如何影響美國人的生活呢？根據美國環境保護局(EPA)的資料，美國家庭每年平均花費1000美元的水費，如果家中的出水裝置使用有WaterSense標誌的節水產品，估計每年可省下380美元以上的水費。WaterSense標誌的獲得標準是，該裝置(蓮蓬頭、水龍頭等等)每分鐘出水量不超過2加侖(7.6公升)。

在節水規定放寬之後，家戶如更換使用了出水量更大的蓮蓬頭，那最直接的影響，就是花更多水費。

2019年的一份報告指出，氣候變遷和人口增長，會增加美國許多地區的缺水風險。如果每個人洗澡時用更多的水，那缺水地區的情況可能更嚴重。

自從上回川普在2020年放寬過節水規定時，環保機構就表達過不滿，由能源部門創立、負責美國節能工作推廣倡議的家電標準意識專案(Appliance Standards Awareness Project, ASAP)執行董事德拉斯基(Andrew Delaski)當時斥之為「愚蠢」。他表示，川普將水量上限的標準改成適用蓮蓬頭上的噴嘴，那麼若蓮蓬頭上有四、五個噴嘴，每分鐘就能噴出超過10加侖的水，都可以把人直接沖出浴室了。當時德拉斯基還說，如果川普需要好好洗個澡，ASAP可以告訴他一些不錯的購物網站，上面可以幫他找到一個很好的蓮蓬頭。

無論如何，放寬節水規定只是川普從1月20日就職以來，不斷簽署的行政命令裡其中一條。顯示的是，川普總統心心念念的除了關稅，還有爽快洗個澡，好好清洗他引以為傲的秀髮。

川普

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