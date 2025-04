私校大觀／非富家子弟 也能讀私校

74.私立學校向來被認為是通往頂尖學府和人脈資源之路,但昂貴的學費卻讓普通家庭望而生畏。(圖/123RF)

私立學校資源豐沛、小班教學容易關照學生個別需求、學生家庭背景優質,有很多優勢,但令許多家庭望而生畏的問題是要繳學費,而且很昂貴,一年動輒好幾萬元;不過,教育倡議者近幾年積極推動「選校自由」(school choice),美國總統川普(Donald Trump)上任後又加碼推一把,愈來愈多州和地方政府投注資源協助孩子選讀非公校 的教育系統,不是富家子弟也有機會就讀私立學校。

私校高中學費 堪比大學

學術研究機構research.com、educationdata.org於2024年底至2025年初公布的資料只掌握到2021年度數據,全美2萬4000多所私立小學和初中平均學費每年1萬2790元,私立高中每年平均1萬5344元,私立住宿學校平均學費更高達6萬9150元。

78.非宗教私立高中及小學費用幾乎是全美私校平均學費的兩倍;而在宗教私校中,天主教私校或教區學校的學費通常相對便宜。(美聯社)

從2007-2008年度至2020-2021年度,私校學費上漲28%,這幾年持續增加。

許多優質私校的學費更在平均水準之上。利基列出的全美最優秀前十名私立高中當中,只有排名第十的線上學校加州Stanford Online High School學費低於3萬元,是2萬9850元,其餘九家,除了麻州教會學校Groton School年學費4萬7420元,其他都要5萬元以上。

私立學校向來被認為是通往頂尖學府和人脈資源的路徑,而紐約市的私立學校也培養出了國務卿布林肯(Antony J. Blinken)、摩根大通首席執行官戴蒙(Jamie Dimon)等極具影響力的人物。一名前私立學校招生官表示,許多學生在畢業後「會得到朋友父母公司的工作」,稱這是無法估價的價值。

財務補貼負責人與專家表示,對於收入沒有達到七位數的家長,要獨自支付私立學校的學費已經變得非常困難。私立學校顧問格利克曼(Emily Glickman)認為,私立學校的學費逐年上漲,她相信部分學校最終可能會收取高達每年10萬的學費。

格利克曼表示,在她剛剛開始擔任顧問的1999年,私立學校一般收取2萬元的學費;而在2012年,私立學校收取4萬元學費的消息還能成為新聞頭條。她預計,就讀私立學校的中產階級家庭數量將會「全面崩塌」。

根據獨立預算辦公室(Independent Budget Office)的資料,過去十年來,就讀私立學校的紐約市學生比率保持穩定,約為總人數的18%,但高收入家長比以往有更多優質公立學校的選擇。

而私立學校的收費,與學術水平、地點、宗教信仰等因素息息相關。

例如,非宗教私立高中及小學費用幾乎是全美私校平均學費的兩倍,是天主教私校的四、五倍;而在宗教私校中,天主教私校或教區學校的學費通常相對便宜。

是否住宿也影響學費;91.4%私校學生就讀不必住宿的日間學校,運作模式與一般公校類似,白天到校上課,晚上回家,平均學費一年1萬6000元,一年級1萬4370元、初中1萬5180元、高中1萬9020元。

72.愛達荷、田納西和懷俄明州今年批准了自由選校計畫,圖為田納西州共和黨州長比爾李2月簽署全民教育券法案之前與學童交談。(路透)

寄宿私校的學生通常年齡較大、以中學生為主。所有私校學生中,5.9%就讀寄宿學校;目前全美只有幾百所寄宿學校,多位於東岸,學校提供食宿,五天寄宿學校平均每年學費3萬3140元,七天寄宿學校平均每年學費3萬7590元。

如果是全國獨立學校協會(National Association of Independent Schools)會員,日間私校平均學費2萬7000元,其中,一年級學費2萬3330元、高中學費3萬380元;協會會員私校學費比較貴,主要是因為有特殊教育方案、班級規模更小、教職員薪資高。

長久以來,全美九成幼稚園到中學的孩子就讀住家附近的公校,但教育倡議者全力推動選校自由(school choice),主張挪用政府資金補助學生選擇傳統公校以外的教育體系,除了特許公校、磁石學校,還有各種類型的私立學校和家庭自學。

美國新聞周刊與世界報導2023年引述非營利組織EdChoice的資料,全美32州和華盛頓特區提供某種類型的自由選校計畫;EdChoice總裁兼執行長恩洛(Robert Enlow)表示,實施自由選校方案的州愈來愈多。

為了讓真的有需要、卻又財力不足的孩子進私立學校接受完善教育,許多州政府撥款,透過不同管道提供私校就學補助,讓孩子得以根據獨特需求尋求最適合的教育,也為困在爛學校裡的學生燃起一線希望。

77.內華達等州提供稅額減免獎學金方案,以使中低收入家庭有更多機會向所居住州參與該方案的機構申請獎學金。(美聯社)

各州有方案 提供補助

EdChoice追蹤全美各州與私校相關的法案,列出以下各類針對孩子就讀私立學校的主要財務補助:

1.教育儲蓄帳戶(ESA, Education Savings Account)

在州政府自由選校方案的ESA項下,一旦符合資格,家長讓孩子退出公校時,州府會把一筆錢存入其教育儲蓄帳戶, 用於支付私校學雜費,或者經批准的教育費用;在某些州如亞利桑納州,剩餘資金還可留作未來高等教育之用。

根據EdChoice,目前全美17州共有20個ESA方案。他們是:阿拉巴馬州、亞利桑納州、阿肯色州、佛州(2個)、喬治亞州、印第安納州、愛阿華州、路易斯安納州、密西西比州、蒙大拿州、新罕布夏州、北卡羅萊納州、南卡羅萊納州、田納西州(3個)、猶他州、西維吉尼亞州和懷俄明州。

2.代金券(School Vouchers)

代金券計畫通常是針對低收入 家庭,讓家長使用公共教育資金支付原本無法負擔的私校學費,資助金額可能是部分或全部學費,包括宗教和非宗教私校。據EdChoice稱,目前有15州和特區/領地提供代金券,收入及資格限制因州和計畫而異,有些州提供好幾個代金券計畫。

代金券通常會持續一段特定時間,長短不一,多半根據家庭財務需求發放,家長大約需要自付25%學費或500元,以較高者為準。

71.俄亥俄州哥倫布市的學生和家長在俄亥俄州議會大廈集會,促擴大K-12 學生獲得納稅人資助的學校代金券的資格。(美聯社)

EdChoice官網列出各州或特別區的學校代金券方案,規則、申請者條件不一。主要如下:

喬治亞州,Georgia Special Needs Scholarship Program:以學習障礙者為對象。

印第安納州,Choice Scholarship Program:開放對象幾乎涵蓋所有人。

路易斯安納州,一是School Choice Program for Certain Students with Exceptionalities:符合資格者通常是有特殊需求並參與個別化教育計畫(Individualized Education Plans)或類似計畫的學生;另一個是Student Scholarships for Educational Excellence Program:協助對象是低績效公校學區的低收入家庭學生。

緬因州,Town Tuitioning Program:這個方案從1873年以來已實施152年之久。緬因州許多小鎮沒有高中,甚至連小學都沒有,這些城鎮的學生有資格獲代金券,前往其他城鎮公校或非宗教私校就讀,也可選擇外州學校,學生居住地政府會直接幫忙付學費。

馬里蘭州,Broadening Options and Opportunities for Students Today(BOOST)Program:協助低收入家庭孩子就讀私立學校。

密西西比州,一是Dyslexia Therapy Scholarship for Students with Dyslexia Program:主要協助有閱讀障礙的學生就讀私校,是全美以閱讀障礙生為對象的代金券方案;另一個是MississippiNate Rogers(Speech-Language)Scholarship for Students with Disabilities Program:全國唯一專為有語言治療需求學生提供的代金券計畫,以便就讀有語言治療的私校。

內布拉斯加州,Nebraska Education Scholarships:優先考慮低收入家庭學生,巨額獎學金提供公平的入學機會。

北卡羅萊納州,Opportunity Scholarships:帶有獎學金性質,可用這些資金付私校學費、交通和設備及其他必要費用,所有學生都有資格申請。

俄亥俄州 ,一是Autism Scholarship Program:以自閉症學生為對象;二是Cleveland Scholarship Program:克利夫蘭大都會學區學生都有資格申請代金券,但以低收入者優先;三是Educational Choice Expansion Scholarship(EdChoice)Program:根據家庭收入發放代金券,讓學生就讀特許非公立學校;四是Educational Choice Scholarship Program:所有俄亥俄州較差學校的學生可申請獎學金,就讀特許非公立學校,家庭收入等於或低於聯邦貧窮線 450%的學生可獲全額獎學金,收入較高的學生所獲獎學金金額逐漸減少;五是Jon Peterson Special Needs Scholarship Program:以有特殊需求的學生為主要對象,代金券可支付私校學費及私人治療費用。

俄克拉荷馬州,Lindsey Nicole Henry Scholarships for Students with Disabilities:以有特殊學習需求的學生為主要對象。

波多黎各,Free School Selection Program:居住在波多黎各並已連續兩年就讀公立學校或特許學校的學生有資格獲得代金券,支付私校或公校學費。

猶他州,Carson Smith Opportunity Scholarship Program:為特殊需求學生家庭提供獎學金。

佛蒙特州,Vermont – Town Tuitioning Program:為沒有公校的城鎮學生提供教育選擇。

華盛頓特區,D.C. Opportunity Scholarship Program:以低收入家庭為主要對象。

威斯康辛州,一是Milwaukee Parental Choice Program:以威州最大城密爾瓦基居民為限,收入達聯邦貧窮線300%者可申請代金券讀該州私校;二是Parental Choice Program (Statewide):對象是家庭收入符合一定要求、而且未被分配到密爾瓦基公校或拉辛聯合學區(Racine Unified school districts)的學生;三是Parental Private School Choice Program (Racine):以拉辛學區(Racine)為主,對象是符合收入要求、先前符合公校入學要求的兒童;四是Special Needs Scholarship Program:為就讀私校的殘疾學生提供專屬代金券。

3.稅額減免獎學金(Tax-Credit Scholarships)方案

在這個方案下,凡是向非營利獎學金基金捐款的個人或公司享全部或部分稅額抵免,有了更多捐款,中低收入家庭有更多機會向所居住州參與該方案的機構申請獎學金。

目前全美18州有22個稅額減免獎學金方案。他們是:阿拉巴馬州、亞利桑納州(4個)、阿肯色州、喬治亞州、印第安納州、愛阿華州、堪薩斯州、路易斯安納州、蒙大拿州、內華達州、新罕布夏州、俄亥俄州、俄克拉荷馬州、賓州(2個)、羅德島州、南卡羅萊納州、南達科他州和維吉尼亞州。

83.許多企業、機構為K-12的學生提供獎學金,谷歌也設立了Doodle for Google Scholarship。(路透) 81.川普總統的母校紐約軍事學院是寄宿制私立學校,有著軍事化的管理作風。(美聯社)

除了以上三種選項,獎助學金訊息網站Scholarship360在2024年3月也刊登文章,為選讀私立K-12學校的學生列出申請獎學金和其他形式經濟援助的常見選擇。

1.聯絡各校財務援助辦公室

許多私立學校都會向有經濟需求的學生提供援助;鎖定適合孩子就讀的私校後,第一步是直接聯繫該校財務援助或行政辦公室,詢問有哪些可用的援助資源。

2.私人資助的代金券(Privately-funded vouchers)

有些州沒有政府資助代金券,但是有私人組織提供代金券或獎學金。以下是兩個常見選擇:

The Children’s Scholarship Fund:向低收入家庭提供部分經濟援助,供孩子就讀私校K-8年級。

Jack Kent Cooke Foundation:向低收入家庭提供慷慨援助,供孩子就讀私校八年級到高中。

3.少數族裔學生獎學金

以有色人種學生為對象,A Better Chance是其中一例,為四至九年級少數族裔學生提供經濟援助。

4.宗教私校獎學金

可多方研究並找到合適宗教組織直接聯繫,也可詢問學校是否有可提供協助的組織。如果選擇就讀天主教私校,建議聯絡當地大主教管區,通常會為轄區內的天主教學校提供學費援助。

5.其他獎學金

73.有意申請宗教私校提供的獎學金,可直接聯繫宗教組織查詢。(美聯社) 76.路易斯安納州提供州政府自由選校方案,符合資格的孩子退出公校時,州府會把一筆錢存入教育儲蓄帳戶 用於支付私校學雜費。(美聯社)

Scholarship360列出建議清單如下:

「Be Bold」No Essay Scholarship:以提供「最大膽」簡歷的高中生申請者提供獎學金,最高 2萬5000元。

搜尋引擎業者谷歌(Google)提供的Doodle for Google Scholarship:對象是能夠設計出足以體現當年主題谷歌標誌的K-12學生,提供5000至3萬元獎學金。

Gloria Barron Prize for Young Heroes:頒發1萬元獎金給過去12個月內為解決世界問題提出傑出服務計畫的8-18歲學生。

Breakthrough Junior Challenge Scholarship:向13至18歲之間、製作簡短YouTube影片以最具創意和吸引力方式傳達STEM理論、概念或原則的個人提供25萬元獎學金。

80.愈來愈多州和地方政府投注資源,協助孩子選讀非公校的教育系統。(美聯社) 75.全美十幾個州擴大自由選校,讓更多家庭用納稅人的錢送孩子上私校。(美聯社)

川普加碼 推動自由選校

這兩年,全美十幾個州推出或擴大自由選校方案,讓更多家庭用納稅人的錢送孩子上私立學校,川普今年1月上任後和國會共和黨人聯手,擴大推動力道,將資金來源從地方政府拉高到聯邦層級。

媒體Stateline.org報導,川普1月發布行政命令,指示幾個聯邦撥款,讓各州、地方和軍人家庭利用聯邦資金自由選校;而在國會,24名共和黨參議員提出法案Educational Choice for Children Act of 2025(ECCA),每年將編預算100億元,讓個人或企業捐款給提供私校獎學金的組織後享稅額抵免,直接扣減納稅金額。

依聯邦規畫下,為學校代金券方案捐款者可獲100%聯邦稅抵免,創全美慈善捐款最大稅收優惠。

79.亞利桑納州的學校選擇權允許納稅人的錢支付私立學校的學費,而不僅僅是資助公立學校。(美聯社)

今年以來,愛達荷、田納西和懷俄明州已批准自由選校計畫,堪薩斯、新罕布夏、俄亥俄、南卡羅萊納州和德州也在推進法案;多數方案開放給所有家庭、收入不限,有些州將限制可用資金總額。

「紐約時報」(New York Times)報導,紐約市的私立萊蒙曼哈頓預科學校(Léman Manhattan Preparatory School)一張圖表顯示,家庭年收入即使高達60萬元、有兩個孩子就讀該校,仍有資格獲得經濟補助;而年收入80萬元、家有三個孩子就讀,也能獲得某些援助。

這所位於曼哈頓下城金融區的私立學校有來自全球70多國學生,是涵蓋幼稚園到高中的K-12學校,多數年級的學費每年約6萬7300元。

萊蒙曼哈頓學校發言人墨菲(Paige Murphy)說,人們總以為私立學校只為極需要財務協助的家庭提供援助,媒體揭露該校的學費表,充分顯示經濟援助流程的透明度。

紐約市私校學費昂貴,但是,為學生提供經濟援助漸成趨勢;除了雷曼學校,位於紐約上東城的預科私校道爾頓學校(The Dalton School)每年學費6萬4300元,學生家庭年收入4萬元、個人資產處於中低水平而且有兩個孩子就讀者,學費可減半。