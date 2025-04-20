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星座／4月20日至26日 金牛座自我解壓 水瓶座筋疲力盡

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2025年4月20日至26日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

「失誤」的危機本周會一直虎視眈眈的尾隨你，你唯有踏踏實實的跨出每一步，認真謹慎應對每一件事情，才可以避免被失誤找空隙鑽進來。

幸運色彩：太空

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★☆

自我解壓能力極強的一周，在任何領域你都能感到輕鬆自如，可以隨心所欲的去做任何事，收穫將比平時多很多。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

本周試著做一個不一樣的自己，放縱心靈，與人相處你會感到輕鬆自如，還能在交談中獲得一些有用的訊息。切勿勉強自己做不喜歡的事情。

幸運色彩：奶油白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座   6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

你把自己的情緒調教得很穩定，雖然生活的步調愈來愈快，讓你感覺有幾分茫然，但你能夠靜下心來，不急不躁，應對自如。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

曖昧關係可望在這周塵埃落定，戀情將正式走向明朗；你無法將心思投入到工作中，錯誤則會頻繁出現；雖然這周開銷不大，但錢很多時候都沒有花到刀口上。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

生活壓力過大，自己的事情都有些管不過來，更沒多餘的精力去操心別人的事。適當安排一些有益身心的事，如運動或閱讀，可讓身心得到放鬆。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★★

好運在唱歌的一周，轉守為攻的愛情模式在這段時間對你會更有助益；工作學習激情高揚，易有收穫；財運不錯，錢來得快去得慢。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

愛情找不到退路，不要逃避自己的心，勇敢向前才是唯一的出路；工作可以有彈性，別給自己太多壓力就好；求財之路走得有些慢，放長線釣大魚才是正確方法。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★☆☆

希望的窗戶正在為你打開。過去一直沒有什麼起色的事情，本周會漸漸看到曙光。抓著這一點希望，不斷向前走，你就能沐浴整片陽光。

幸運色彩：月光藍

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

摩羯座  12月21日~1月20日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你的理性逐漸被慾望吞噬，你愈想得到某件東西，就會愈沒有理智，而且最後你還會發現那樣東西離你愈來愈遠。

幸運色彩：奶油白

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★☆☆☆

「筋疲力盡」的字樣這一周就像是刻在你額頭上似的。繁重的大小事務就夠讓你煩的，沒必要再給自己徒增負擔。有些事情能推掉的、能延後的，就擱一邊吧！

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

頻繁的社交活動充盈你的生活，雖然在愛情中你感受不到甜蜜，但家人會帶給你滿滿的幸福感。有些煩心事會牽絆著你，但你馬上能將其從心頭揮去。

幸運色彩：生態綠

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

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