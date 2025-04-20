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私校大觀／愈來愈多私校 提供中產階級學生免費就學

記者顏伶如
新罕布夏州菲利普斯艾希特學院為家庭年收入12萬5000元以下學生免除學費。(美聯社)
新罕布夏州菲利普斯艾希特學院為家庭年收入12萬5000元以下學生免除學費。(美聯社)

華爾街日報報導，愈來愈多走菁英路線的私立預備學校(Prep Schools)，為中產階級學生提供免費就學的機會，麻州住宿學校迪爾費德學院(Deerfield Academy)便推出免學費(free-tuition)的新計畫。擁有數百年歷史的迪爾費德學院，校園坐落於麻州西部，一學年學雜費將近7萬4500元。

根據迪爾費德學院12日公布的新計畫，獲得錄取的美國學生如果家庭年收入在15萬元以下，可享免費就讀。15萬年收入的門檻大約比美國家庭年收入中位數高出一倍。

迪爾費德學院指出，美國學生的家庭年收入如果超過15萬元，學費將不會超過家庭年收入的10%。

迪爾費德學院是全美最富盛名的住宿學校之一，全校9年級至12年級學生共計約650人。

報導指出，對於迪爾費德學院等學校來說，招收來自不同家庭背景的學生，讓學生組成的族裔、居住地點及社經地位變得更多元化，有助於壯大學校的各種學術與體育計畫，這些計畫經常讓學生因此獲得頂尖大學錄取。促進學生組成多元化也可以順勢戳破住宿學校與私立學校的泡沫，讓富有家庭學生因此受益，有機會接觸到出身各種不同背景的同儕。

迪爾費德學院校長奧斯丁(John Austin)說：「許多家庭根本不會考慮像迪爾費德一樣的學校，覺得高攀不起。」他說：「我們希望改變這種觀感。」

校方指出，迪爾費德學院目前60%學生都是繳交全額學費。

史丹福大學、哈佛大學、普林斯頓大學等頂尖名校，愈來愈常為中低收入家庭學生推出所有費用全免或部分減免的計畫，不過，絕大多數頂尖私立大學校園裡幾乎仍以富有學生居多。

幼稚園到12年級(K-12)私立學校學費全免並不多見，因為校方通常財務狀況較為吃緊，收到捐款較少。

新罕布夏州菲利普斯艾希特學院(Phillips Exeter Academy)為家庭年收入12萬5000元以下學生免除學費，麻州(Groton School)也為家庭年收入8萬以下學生免除學費，兩校的免學費計畫均已實施多年。

麻州 低收入 新罕布夏州

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