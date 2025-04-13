大仁說財經／不買車 也難逃關稅手「漲」心

別以為不買車就不受關稅影響，維修保養和保險費用都可能會上揚。(歐新社)

川普 總統的汽車關稅 可能會導致新車成本飆升，但不買新車的人也將承受相等的衝擊：現有的汽車送修的費用也可能會變得更加昂貴。

川普除了對整車徵收關稅外，還將對進口到美國的汽車零件徵收25%的關稅。根據川普簽署的公告，汽車徵收的關稅於4月2日生效，對零件徵收的關稅將最晚於5月3日生效。

雖然具體的價格漲幅尚不確定，但對汽車零件徵收25%的關稅可能會增加汽車維修費用。關稅是對進口商品徵收的一種稅，而價格上漲通常會以更高的標價轉嫁給消費者。

汽車服務公司Cox Automotive的產品諮詢總監查德維克(Skyler Chadwick)表示：「關稅肯定會導致零件成本上升，這可能會占到維修費用的40%甚至更多。」

美國汽車協會(AAA)發言人表示正在關注情況發展，但指出現在還無法知道關稅對汽車維修成本的具體影響。

汽車和汽車零件的供應鏈是一個全球性企業，其零件通常要跨越多次國度才能最終到達美國汽車經銷商或修理廠。

查德維克說：「任何經銷店或修理廠的零件都是零件聯合國，來自世界各地。」

川普提出徵收關稅以試圖促進國內製造業的發展，但經濟學家表示，這個目標比聽起來更加困難且成本更高。自1990年代以來，自由貿易協定使得美國、墨西哥 和加拿大之間的汽車零件運輸變得無縫銜接，降低了汽車製造商的成本並促進供應鏈的一體化。

高達25%的關稅將顛覆汽車零件供應鏈，為汽車公司、修理廠和消費者帶來價格上的困擾。

在此同時，美國消費者信心正在下降，通膨擔憂揮之不去。勞工統計局的數據顯示，自2020年3月以來，美國機動車維護和維修的平均成本已經上漲了38%，主要是由於汽車零件供應受限、勞動力短缺和車輛價格上漲所致。

零件關稅 影響修理廠

福特前執行長菲爾茲表示，不同的汽車製造商將受到川普關稅的不同影響，這很大程度上取決於原廠設備有多少是在美國生產的，以及有多少汽車零件從其他地方進口。

這種邏輯也適用於試圖採購標準汽車零件的汽車修理廠。

根據經濟分析局的最新數據，2024年，美國進口價值4754億美元的汽車、零件和引擎，其中570.8億美元來自加拿大，1823億美元來自墨西哥。

川普簽署的公告包括對符合USMCA(美墨加)自由貿易協定的某些汽車零件實施部分豁免，豁免僅適用於在美國生產的產品價值，關稅仍適用於在加拿大或墨西哥生產的產品；在商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)確定對非美零件徵稅的流程後，這些零件的關稅將生效。

麥格理經濟部門主管道爾(David Doyle)在報告中表示：「從執行角度來看，尚不清楚汽車供應商能否順利完成這個流程，這增加了不確定性。」

查德維克表示，消費者成本增加的時間也將取決於不同修理廠目前的零件庫存水準。

如果一家汽車修理廠某種零件的庫存充足，價格可能需要一段時間才能上漲。然而，對於那些精準庫存管理零件的修車廠來說，關稅徵收後幾天或幾周內就會感受到影響。

Edmunds洞察主管考德威爾(Jessica Caldwell)表示：「許多汽車零件都是在全球採購的，這將增加車主的維修成本和經銷商的修復成本。」

維修、保險費 可能變貴

瑞銀全球財富管理首席經濟學家唐諾文在報告中表示，川普對汽車和汽車零件徵收的關稅相當於「大幅增加美國消費者的稅收」。

專家表示，消費者仍有辦法限制其承受更高成本的風險。如果正在考慮維修汽車，最好提前研究最佳價格點。

查德維克說：「如果注意到短期內價格大幅上漲，請要求服務經理或顧問做出解釋。」「詢問所有維修和保養的零件和人工的確切成本。」

即使某些零件不受關稅影響，由於供應受限而需求仍然很高，企業可能仍會提高價格。

渥太華大學經濟法教授阿爾施納表示：「在整體供應減少的情況下，即使是未受影響的供應商也可能會提高價格以擴大利潤率。」

wedbush證券資深分析師艾夫斯(Dan Ives)在報告中表示，對汽車徵收25%的關稅將對汽車製造商造成「颶風般的利空」，並可能導致汽車平均價格上漲5000美元至1萬美元，具體取決於品牌、型號和價格點。

雖然新車和維修費用可能會變得更高，但汽車的其他方面也可能如此。

瑞銀的唐諾文表示：「美國消費者可能會保有現有汽車更久，並可能轉而購買二手車，因此二手車價格將會上漲。」他還指出，關稅甚至可能影響到那些沒有買車的人，因為車輛整體成本的提高會推高汽車保險的成本。