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旅行與時尚／車站 是旅行起點也是LV嬌點

記者孫曼
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路易威登2025秋冬女裝系列巴黎大秀。(圖／路易威登提供)
路易威登2025秋冬女裝系列巴黎大秀。(圖／路易威登提供)

火車站和飛機場無疑是旅行的樞紐：來自各地的人在此錯身而過，各自前往目的地。對於在19世紀歐洲火車開始興起之際、隨著旅行的普及而崛起的路易威登(Louis Vuitton，簡稱LV)來說，火車站不僅是旅行的起點，也是品牌的起點。

路易威登於巴黎時裝周期間發表的2025秋冬女裝系列大秀，選址於保留了19世紀鐵路魅力的祕密車站，有「北方之星」(L'Étoile du Nord)之稱的巴黎北站。

巴黎北站 變身時尚秀場

該棟建築最初由法國北方鐵路公司Compagnie du Nord於1845年建造，是運營辦公室的所在地。與英國藝術家和舞台設計師Es Devlin攜手打造的秀場，將中庭大廳打造成火車站等候月台，看秀的嘉賓彷彿在排椅上等待、消磨時間的旅客，步伐穩健的模特兒穿梭其中，猶如旅人；房間周圍的三個門廊代表火車到達和出發；地板和屋頂的燈光設計為本次大秀的焦點，代表一天的流逝，閃爍著提示到達和出發的時刻。

這個交通樞紐，也是意外的相遇和人生互相交流的地點，匯聚了各種人類的情感：對於時間滴答流逝的渴望和急躁，月台的盡頭是對愛情的希望，抑或是對分離的憂鬱；對出發時的滿懷熱情，抑或是歸來時的舒適感、歡愉心情。

在這個場景之下，女裝創意總監Nicolas Ghesquière在2025-2026秋冬系列中，透過服裝表達了這些豐富的情感湧動。

絲巾、包包 豐富旅程

火車站的大廳成為揭開故事的篇章，模特兒彷彿扮演不同身分、來自相異故鄉、前往世界各地不同地方的旅行者，有的服裝也讓人想起火車站服務人員的制服，彷彿每一套服裝都是擁有自己故事的角色：手持小提琴箱的音樂家、圍裹毛毯要去戶外活動的人、整套輕便運動服和穿著睡衣的旅客等等，半透明的橡膠材質風衣、花卉吊帶裙、隨意搭配的長裙和天鵝絨裙、套頭斗篷、褶邊天鵝絨裙、工裝短褲、厚重的新浪潮毛衣和蛋形的荷葉邊裙……，在這些角色變化多端、各有功能的單品中，唯一共通的線索就是這些服裝看起來都無比舒適輕便、絕不會造成旅行的困擾。

有的旅客提著毛毯，有些人則提著帽箱、小提琴箱或50年代風格的小化妝箱，一系列與時俱進的軟邊箱包，隨著旅行的演變而不斷進化，如同經典雋永的Keepall包款一樣，並從中延伸出本季全新亮相的包款L'Express，以柔和的色彩和精煉的線條定義了品牌的新風格。

各式各樣的絲巾無疑是旅人必備的良伴，可圍裹著頭部或頸部、甚至裝飾在後背包上，自在輕鬆地融入不同旅程的打扮。

歷史旅行時計 全新回歸

催促著每一次離別和相聚的，是滴答不斷的時間；它或許就是這場聚散唯一永不復返的旅行者。有的掛墜在模特兒的胸前、有的繫在手腕上，全新亮相的是路易威登的第一款陶瓷表圈表款：LV II歷史旅行時計。這枚創新的設計，脫胎自1988年由義大利蓋奧倫提(Gae Aulenti)操刀的原作，以五款全新的造型回歸。

本次時裝秀與法國傳奇電子樂團Kraftwerk合作，其中便有服裝以其標誌性專輯「環歐快車Trans-Europe Express」的封面為靈感。

包括品牌大使BLACKPINK LISA、全智賢、王淨、周冬雨、歐陽娜娜、宋茜、林嘉欣、艾瑪史東(Emma Stone)等眾星均出席看秀，韓流男團Sray Kids的成員李龍馥(Felix)則是二度為路易威登登台走秀，整場秀星光熠熠。

路易威登於巴黎時裝周期間發表的2025秋冬女裝系列大秀，在巴黎北站舉行。(維基共...
路易威登於巴黎時裝周期間發表的2025秋冬女裝系列大秀，在巴黎北站舉行。(維基共享資源／Diliff )
華麗的短洋裝搭配毛料外套和長靴，就有了要啟程的感覺。(圖／路易威登提供)
華麗的短洋裝搭配毛料外套和長靴，就有了要啟程的感覺。(圖／路易威登提供)
水洗得非常柔軟的丹寧布料，毛毯上裝飾可放置隨身小物的口袋。(圖／路易威登提供)
水洗得非常柔軟的丹寧布料，毛毯上裝飾可放置隨身小物的口袋。(圖／路易威登提供)
便於走動的平底休閒鞋款是本季的主力鞋款之一。(圖／路易威登提供)
便於走動的平底休閒鞋款是本季的主力鞋款之一。(圖／路易威登提供)
鬆軟的布料堆疊出舒適自在的造型。(圖／路易威登提供)
鬆軟的布料堆疊出舒適自在的造型。(圖／路易威登提供)
寬鬆的輪廓和舒適垂墜的布料構成不同旅行時穿著的重要準則。(圖／路易威登提供)
寬鬆的輪廓和舒適垂墜的布料構成不同旅行時穿著的重要準則。(圖／路易威登提供)
掛在腰間的雙腰包讓雙手得以騰空。(圖／路易威登提供)
掛在腰間的雙腰包讓雙手得以騰空。(圖／路易威登提供)
層疊的蛋糕裙搭配像是毛毯材質的立體針織上衣。(圖／路易威登提供)
層疊的蛋糕裙搭配像是毛毯材質的立體針織上衣。(圖／路易威登提供)
綠色表圈款的LV II歷史旅行腕表。(圖／路易威登提供)
綠色表圈款的LV II歷史旅行腕表。(圖／路易威登提供)
路易威登於巴黎時裝周期間發表的2025秋冬女裝系列大秀，在巴黎北站舉行。(維基共...
路易威登於巴黎時裝周期間發表的2025秋冬女裝系列大秀，在巴黎北站舉行。(維基共享資源／Velvet )
壓軸的連身針織衫，搭配彷彿站務員的帽子和提燈，像是車站即將打烊前的巡邏。(圖／路...
壓軸的連身針織衫，搭配彷彿站務員的帽子和提燈，像是車站即將打烊前的巡邏。(圖／路易威登提供)
戶外活動常見的羊毛氈，彷彿將毯子圍裹上身的大衣。(圖／路易威登提供)
戶外活動常見的羊毛氈，彷彿將毯子圍裹上身的大衣。(圖／路易威登提供)
小提琴造型手提硬箱。(圖／路易威登提供)
小提琴造型手提硬箱。(圖／路易威登提供)
韓流男團SrayKids的成員李龍馥(Felix)二度上台為路易威登走秀。(圖／...
韓流男團SrayKids的成員李龍馥(Felix)二度上台為路易威登走秀。(圖／路易威登提供)
靈感取自法國傳奇電子樂團Kraftwerk「環歐快車Trans-Europe E...
靈感取自法國傳奇電子樂團Kraftwerk「環歐快車Trans-Europe Express」的封面。(圖／路易威登提供)
輕便的戶外運動套裝，看似前往郊區登山。(圖／路易威登提供)
輕便的戶外運動套裝，看似前往郊區登山。(圖／路易威登提供)
模特兒圍裹皮革、手提毛毯彷彿即將上火車打盹的旅客。(圖／路易威登提供)
模特兒圍裹皮革、手提毛毯彷彿即將上火車打盹的旅客。(圖／路易威登提供)
以舒適的輪廓為旅行者打造的立體剪裁針織洋裝。(圖／路易威登提供)
以舒適的輪廓為旅行者打造的立體剪裁針織洋裝。(圖／路易威登提供)
路易威登於巴黎時裝周期間發表的2025秋冬女裝系列大秀，在巴黎北站舉行。(維基共...
路易威登於巴黎時裝周期間發表的2025秋冬女裝系列大秀，在巴黎北站舉行。(維基共享資源／bodoklecksel )
半透明膠質風衣與鮮豔的印花上衣。(圖／路易威登提供)
半透明膠質風衣與鮮豔的印花上衣。(圖／路易威登提供)

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