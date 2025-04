美國現象／社媒時代的祕密：伴侶「微出軌」

「微出軌」一詞,指瞞著伴侶偷偷地在社群媒體聊天,可能未達身體或情感關係的情況,但涉及無法坦誠與伴侶談論的行為;圖為一名女子正用手機在社群媒體聊天。(美聯社)

在社群媒體 上為同事的照片按讚、發送私訊給同事、或是比以往更頻繁利用Slack通訊軟體交談,這些與非伴侶之間互動,對有些人來說可能沒什麼大不了,但對他們的另一半而言,這就算是「微出軌」(microcheating)了;有些人認為這是一種不忠的行為,因為在每次傳送愛心表情符號(emoji)的過程中,情感聯結就此建立。

德州奧斯汀諮詢中心Just Mind Counseling負責人及治療師史羅德(William Schroeder)指出,雖然試探感情底線並非什麼新鮮事,但隨著遠距工作興起,這一問題變得更加普遍,「大家現在有更多的數位關係,所以這某種程度上創造更多這樣的機會,在這種居家工作的環境下,由於實際風險低,甚至更容易發生這樣的事。」

「微出軌」一詞,指瞞著伴侶偷偷地在社群媒體聊天,可能未達身體或情感關係的情況,但涉及無法坦誠與伴侶談論的行為。(美聯社插畫 / Annie Ng)

什麼是「微出軌」?

「微出軌」這個詞由澳洲 心理學家梅菈妮·席琳(Melanie Schilling)推廣,可能指任何尚未達到身體或情感關係的情況,但涉及無法坦誠與伴侶談論的行為。

除了偷偷在社群媒體聊天,還可能包括以下行為,例如在茶水間逗留很久與一同事聊天、分享自己感情的個人細節,或是在知道會見到某人時特地打扮。

加州 柏克萊(Berkeley)心理學家、podcast節目「Relationships Made Easy」主持人艾比·梅德卡夫(Abby Medcalf)說:「我們只是為這種行為貼上更新的標籤。」

但她指出,近幾年她的大多數諮商對象出現的微出軌行為多是傳簡訊或者在社群媒體上傳訊息,這可能使人更容易微出軌。

微出軌有什麼影響?

隨著關係的概念演變,多邊戀(polyamory)等詞彙也開始出現,梅德卡夫(Abby Medcalf)表示,按讚或在某一張照片留言可能沒什麼,許多伴侶並不在意,但這樣做的人不應該感到愧疚。

梅德卡夫說:「感情中並沒有對與錯,主要在於偏好。」

即使某個具體行為並未被討論或被禁止,但當這一行為分走你在主要關係中投入的精力,問題就來了。

梅德卡夫說:「如果你的伴侶不喜歡這一行為、不知道這一行為,或是知道後不會開心,那這就是出軌。」

她建議克制想窺探消息的衝動,這是一段關係缺乏信任的跡象,「你想要知道的是,你的伴侶如何對待你?你感覺自己是對方心中第一位嗎?」

伴侶間該如何面對微出軌?

史羅德表示,每段關係都有界限,有些可能是伴侶間討論過的,也有些是默認的,而現在的灰色地帶比以往還廣。

特別是在交友軟體上認識的伴侶,跟對方討論是否停用交友軟體並專一對待感情很重要,接著定義「專一」的意思,例如不再跟其他人約會、不再繼續透過交友軟體交談,或是不在社群媒體上追求他人。

行為改變是徵兆

在問題出現以前早早討論是談論這些界線的最佳時機,雖然時機與方法並不好掌握,史羅德將此比喻為開車,「如果你認為油箱是滿的,就不會去想:我們該什麼時候停車去加油?」

行為改變可能是微出軌的徵兆,例如另一半似乎更神祕地使用手機,或是更頻繁地查看社群媒體等,但試著不要過度指責對方,可以提到你發現他(她)更常使用手機,這讓你感到擔心,因為你不確定這代表什麼。

史羅德建議:「抱持這種好奇的態度去了解,是更好的對話方式。」

他表示,微出軌的原因很多,但通常是想尋求能在新關係中感覺到的火花,有些人雖然偷偷做一些事情,但從未進一步越界,不過史羅德指出,注意自己是否正在做這樣的事對感情有幫助。

而且這不一定代表一段感情的結束,「這一危機可能帶來重建關係的機會,有時候當這些微小的微出軌跡象出現時,能夠這樣想想很有幫助,『好吧,我為什麼會這樣?』」。

新聞辭典:Slack通訊軟體

Slack這個詞其實是一個縮寫,意思是「所有可搜尋的對談和知識紀錄檔」(Searchable Log of All Conversation and Knowledge)。