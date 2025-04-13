我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休生活／薪資單被扣了OASDI稅 怎麼一回事

封面故事財務篇／快退休了 脆弱族5招保資產

移民專頁／H-1B抽籤出爐 科技仍占大宗

記者張宏
聽新聞
test
0:00 /0:00

今年H-1B抽籤結果已出爐，華人移民律師反應，今年中國留學生的中籤率似比前兩年要高，主要原因是雇主需求減少和一人一抽的新政策導致。抽中的中國留學生表示，終於能安心在美國發展，而未抽中的則要考慮去留問題。

根據Business Standard網站，新年度H-1B簽證抽籤結果日前已分批公布，針對大學本科生的6萬5000個工簽名額已用完。今年登記時間是3月7日開放，3月24日關閉。移民局今年也推出幾項變革，最引人注目的是登記費用上漲，從10美元上漲至215美元，增幅巨大，且費用不可退還。移民局對此的解釋是，提高費用是為「支付管理費用並減少不嚴肅的申請」。且今年採用以受益者為中心的新模式。在這種制度下，無論有多少雇主想要贊助他們，每個人都只能參加一次抽籤，此規則目的是防止重複參與抽籤、創建更公平的選擇過程。

科技公司依然占據工作簽證最大比率，亞馬遜今年獲得H-1B批准數量最多，達9265件。緊隨其後的是Cognizant Technology Solutions，批准數量為6321件，Google則位居第三，批准數量為5364件。印度企業也表現強勁，去年Infosys獲得8140個H-1B工作簽證批准，其次是TCS諮詢服務公司獲得5274個批准，HCL America擁有2953個名額。雖然移民局尚未公布去年各國抽籤詳細數據，但據上一財政數據顯示，印度公民占簽發的所有H-1B簽證的78%。截至2023年9月30日的一年中，共發放26萬5777件簽證，其中印度公民占據72.3%。

華人移民律師也在3月經歷忙碌的數周，律師劉莉莎表示，今年她的客戶整個中籤率比前兩年要高，也許是一人一抽帶來的利好，同時今年很多公司在縮減開支，減少雇人數量，導致中籤率高一些。因抽籤是隨機的，不是按照工作領域畫分，所以很難說哪個專業抽中率更高。值得一提的是，現在海歸回流美國工作的比率在增加，主要和大環境有關，中國經濟好的時候，讀完書想回去的人比較多，現在環境變化，海歸回流的比率也在增加。

她表示，境外和美國境內參與工作簽證抽籤是一樣的機率，要注意的是參與境外抽籤的申請者，如果是非在美國取得的學位，即使本身是博士和碩士學歷也是作為美國本科生抽籤，不會有兩次抽籤機會，除非是美國獲得的碩士以上的學位。

留學生Albert陳抽中工作簽證，他很高興的表示，終於能踏實留在美國規畫下一步的發展方向。同學中那些沒抽中的人，多數打算繼續留美讀書或參與下次抽籤。

工作簽證 H-1B 移民

上一則

移民專頁／OPT過期前遞交I-485 可在美等結果

下一則

科技生活／智慧表能「追蹤血壓」30元就入手

延伸閱讀

新騙局 假冒ICE索要中國留學生存款銀行證明

新騙局 假冒ICE索要中國留學生存款銀行證明
中國強硬回擊 對美關稅提高到84%已生效

中國強硬回擊 對美關稅提高到84%已生效
國安部抓反猶 嚴審簽證申請者社媒

國安部抓反猶 嚴審簽證申請者社媒
2025治癒加州／遣返陰影下 無證客沉默的恐懼

2025治癒加州／遣返陰影下 無證客沉默的恐懼

熱門新聞

雅典衛城是旅遊熱門景點，頗受熟齡旅客的喜好。(美聯社)

旅行慢遊篇／這5國 最適合銀髮族旅遊

2025-04-06 02:25
許多人還沒從前波經濟衰退(recession)中復甦，川普引發的新一波衰退將至。(路透)

大仁說財經／川普經濟衰退將至雖恐怖 還有更慘的

2025-04-06 02:06
一群美國遊客在義大利街頭與旅行節目製作人、旅行暢銷書作者瑞克·史蒂夫斯(右)合影。（取自維基共享資源／By Marlene Tebbe)

旅行啟蒙篇／瑞克史蒂夫斯談旅行的力量：去了不該去的地方

2025-04-06 02:30

旅行境內篇／橫跨+縱行 美鐵臥鋪獨旅

2025-04-06 11:58

旅行慢遊篇／淡季出遊最划算 掌握各地優惠月

2025-04-06 14:15
想降低血壓，可多吃香蕉。(圖／123RF)

養生／想降低血壓 多吃這4種水果就對了

2025-03-30 02:05

超人氣

更多 >
一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」

一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」
屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異

屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異
GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕
川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事
川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠

川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠