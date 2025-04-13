封面故事自救篇／酪梨價格恐再漲 加州1地區居民適合自己種

川普的關稅計畫，可能會導致從汽車零件到食品雜貨等各類商品價格上漲，其中受影響較大的酪梨 （Avocado，又稱牛油果），更是加州 消費者日常飲食中的重要部分。

然而，據ABC灣區 新聞報導，位於列治文市的黃金門棕櫚苗圃（Golden Gate Palms Nursery）業主格拉格（Gary Gragg）找到了應對關稅上漲的替代方案。他鼓勵消費者在加州本地種植自己的酪梨樹，以減少對進口酪梨的依賴。

他說：「在加州美麗的環境中，居民可以選擇自己種植酪梨，是既經濟又環保的解決方案。」

格拉格指出，加州內陸地區的居民特別適合種植酪梨，因為「在灣區低海拔地區，幾乎每個地方都可以找到適合的酪梨品種。」然而，種植酪梨並非一蹴而就，培養一棵結果的樹木需要時間和細心呵護。

為了幫助消費者省去繁瑣的種植過程，格拉格的苗圃提供已經長至五呎高的酪梨樹，這些樹已經準備好結果，價格從250美元到950美元不等。

格拉格說：「與每年都需要重新種植的番茄不同，酪梨樹一旦種下，經過兩到三年的精心照料後，便能夠自行生長並持續提供果實」。

為了進一步幫助美國的酪梨種植者，格拉格創建了自己的YouTube頻道「True Plant Stories」，目前已有1.1萬訂閱者。他希望通過這個平台向更多人傳授如何種植和維護健康的酪梨樹。

「每個人都應該擁有一棵酪梨樹，不僅能幫助消費者省錢，還具有環保價值。如果你能夠送朋友自家種的酪梨，你一定會成為街坊四鄰最受歡迎的人。」