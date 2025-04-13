封面故事自救篇／川普關稅戰大傷錢包 該如何自救？

一名經濟學者告訴CNN，對等關稅政策預計會使每個美國家庭每年增加5000美元支出。(圖／123RF)

川普 總統最新關稅 措施勢必擾亂金融市場、國際貿易、企業營運，同時經濟成長恐將減弱。美聯社列出一般消費者和工人將首先感受到的衝擊，以及普通家庭可以採取的因應措施。

一名經濟學者告訴CNN，對等關稅政策預計會使每個美國家庭每年增加5000美元支出，將重創美國工人和中產階級。

密西根大學經濟學教授沃爾弗斯(Justin Wolfers)當天即表示，由於企業會將額外的關稅成本轉嫁給消費者，他也預期生活成本會上漲多達6%。他說：「商品價格上漲狀況很快就會出現，最快會在明天出現。」

沃爾弗斯補充：「這尤其會傷害工人和中產階級美國人。我們將會很快看到這樣的痛苦開始發作。」

就業影響

除了最直接物價壓力，專家警告關稅可能會導致失業或收入下降，因為企業利潤下挫或改變供應來源後可能裁員，且低收入 家庭的工作往往最先消失。川普聲稱關稅可讓製造業回流美國，但專家指出不管是企業投資、創造新就業機會，前景都不夠明朗，從新設施或工廠獲利至少需要幾年時間。

消費品價格

易腐食品的價格可能最先上漲，未來數周到幾個月內，電子產品、家用電器、服裝和鞋類等其他商品可能受影響，藥局訂單、新衣服，境外生產的汽車零件都可能漲價。

全國消費者聯盟(National Consumers League)的布瑞耀特(John Breyault)表示，服裝和紡織品預計將上漲17%；4月2日宣布的關稅可能使收入最低的家庭每年損失達到980元。美國住宅建築商協會則分析，新的建材稅將導致新房平均成本增加9200元。

貿易戰開打後，增加了再次通膨的可能性，民眾的資產也會受到股市下跌而縮水，專家提醒民眾要及早因應。照片為民眾在自動櫃員機前轉帳。(美聯社)

巴布森學院(Babson College)經濟副教授史提瓦根(Josh Stillwagon)稱，漲價時機取決於庫存，有些產品如香蕉和咖啡，美國根本無法找到其他國家同規模替代品；即使在美生產的商品也可能會出現通膨。

如何準備

史提瓦根表示可以提前備貨一些常用物品，但別像新冠疫情時那樣恐慌性購買，這可能導致更快出現缺貨現象、價格更快上漲。電子產品或服裝可以尋找二手或翻新商品，其他食品雜貨可以考慮大型零售商的自有品牌；最後則是避免買一堆最終浪費掉的物品。

展望未來

布瑞耀特提醒所謂「縮水通膨」的現象，也就是製造商透過改變包裝設計來掩蓋成本增加的方法，消費者應養成檢查商品單價的習慣；總的來說，需要評估你的預算和消費習慣以應對未來變化。