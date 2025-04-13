封面故事漲價篇／成本轉嫁 iPhone恐飆至2300元

在川普決定對中國課以高關稅後，因為蘋果iPhone手機大多在中國製造，估計價格可能提高30%至40%，成本會轉嫁到消費者。(美聯社)

美國針對180多國進口到美國的商品普遍加徵至少10%關稅 後，諸如iPhone 等消費性產品可能是受創最嚴重的商品之一，如果蘋果(Apple)將成本轉嫁給消費者，iPhone價格可能上漲30%至40%，來到2300元。

路透(Reuters)與華爾街日報(WSJ)報導，目前多數iPhone仍在中國製造，但當地被加徵了累計54%的關稅。因此，蘋果將面臨艱難的抉擇：自行吸收額外費用或將其轉嫁給顧客。蘋果每年銷售超過2.2億支iPhone，最大市場包括美國、中國和歐洲。根據Rosenblatt Securities分析師預測，最便宜iPhone 16 售價799元，如果蘋果將成本轉嫁給美國消費者，價格可能高達1142元。配備6.9吋顯示器與1TB儲存空間的iPhone 16 Pro Max售價1599元，如果43%的漲幅轉嫁給消費者，價格將接近2300元。

川普在第一次任期內曾對多種中國進口商品加徵關稅，但當時蘋果多項產品獲得豁免，不過，這次尚未批准任何豁免。

分析師認為，一旦大幅提高價格可能會抑制對智慧型手機的需求，並讓南韓的三星電子(Samsung Electronics)取得優勢，因為南韓面臨的關稅低於中國。許多經濟學家並表示，關稅上漲之廣將推高通膨漲幅超出預期，由於企業需要計算究竟要將多少關稅成本轉嫁給消費者，一段時間才會看到價格上漲。

分析公司Trade Partnership Worldwide(TPW)整理後發現，有些意想不到的商品將面臨高達兩位數的關稅稅率，價格可能大幅上漲。

約64%的進口雪茄來自多明尼加共和國，該國商品將面臨10%的美國關稅。92%的進口合成鑽石與45%切割拋光鑽石來自印度，該國將面臨26%的關稅，進口商有可能將部分成本轉嫁給消費者，所以恐殃及訂婚戒指。約88%的進口鳳梨來自哥斯大黎加，當地面臨10%的美國關稅。瑞士製造的貴金屬手表很快將會變貴，因為美國超過九成的進口手表來自瑞士，所有瑞士商品將被加徵31%關稅。