春天的顏色／山谷到湖畔 6處花海盛放

沃克峽谷的罌粟花海，有如一場超級盛宴。(美聯社)

野花生命力極強，加上大自然的鬼斧神工，幾年就可能創作出新的花山花田。南加州 多年來雖然持續乾旱，但野花山嶺卻是此起彼落，給人驚喜。

1.蘭卡斯特羚羊谷罌粟花海

每年2月中旬到5月是羚羊谷(Antelope Valley)的花海季節，金黃和橘黃色的罌粟花，滿山滿嶺，多年來被形容為南加 州春季「燃燒的土地(Land of Fire)」。去年入夏以來持續乾燥，今年的罌粟花可能比往年開得晚一些，到5月之前，應仍是賞花好季節。

Anza Borrego沙漠公園花谷，野花怒放先聲奪人，遊客在花田裡拍照。(路透)

Anza Borrego沙漠公園花谷，野花怒放先聲奪人，遊客在花田裡拍照。(路透)

2.安薩波雷戈沙漠州立公園

聖伯納汀諾縣和聖地牙哥縣交界的安薩波雷戈沙漠州立公園(Anza-Borrego Desert State Park)沙漠公園花谷，被洛杉磯 華人旅遊達人稱為「2024年野花盛開第一谷」，野花怒放先聲奪人，整個山谷山花爛漫，一般至少持續至4月中旬。Anza Borrego沙漠公園距洛杉磯兩個多小時車程，一路山野和沙漠溫泉，還可選擇途經Outlet中心和賭場，為賞花行程增色；也可選擇從坦密庫拉(temecula)進入花谷，雖道路較為崎嶇，但沿途山嶺和沙漠地區難得的景致，值回辛苦。

3.杜梅角

沿著馬里布懸崖頂部徒步旅行，會發現一束束巨大的金雞菊，每年冬天和春天都會從灰綠色變成鮮豔的黃色，直到每年的4月底，這種艷麗的黃色都是馬里布杜梅角(Point Dume)最具標志的色彩，懸崖之間還可以找到金盞花、沙漠向日葵、沙漠馬鞭草、棕眼報春花等，加上濱海景色，不一樣的賞花體驗。

沃克峽谷的罌粟花海，有如一場超級盛宴。(美聯社)

沃克峽谷的罌粟花海，有如一場超級盛宴。(美聯社)

4.沃克峽谷

位於河濱縣特米斯卡爾山谷(Temescal Valley)的沃克峽谷(Lake Elsinore Walker Canyon)，曾在2019年迎來一場超級盛開盛宴，此後至今賞花和旅遊人氣繼續攀升。春季的山坡小徑上鋪滿了令人瞠目結舌的罌粟花和其他色彩繽紛的野花。旅遊達人建議，在安全和體力允許的情況下可盡量走往野花深處，花開更多，景色更美。

沃克峽谷的罌粟花海，有如一場超級盛宴。(美聯社)

5.河濱縣鑽石谷湖

位於河濱縣南加州最大最新的人工水庫鑽石谷湖(Diamond Valley Lake)附近1.3英哩的野花小徑被稱為南加的迷你型野花海，也是健行的好去處，不過由於周邊幾乎沒有樹蔭，春游賞花最好做好防曬準備，入門費每人四元。

6.派洛斯福德斯半島海邊

派洛斯福德斯半島(Palos Verdes Peninsula)由於其沿海位置，野花全年盛開，但春季野花開得最旺，白花的蕎麥、仙人掌、原生馬利筋、懸崖紫菀和加州紫菀，都與別處不同，附近還有Palos Verdes、Linden H. Chandler、George F. Canyon和White Point等多個自然保護區。