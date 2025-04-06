旅行境內篇／8條路線 值得列人生願望清單

新墨西哥州熱氣球節有52年歷史，值得一遊。(美聯社)

提到「人生願望清單」的旅行，旅遊網站Condé Nast Traveler報導，在美國各地有機會讓人實現夢想，體驗這個國家的輝煌；以下是旅遊專家選出的8條路線，或可從中取得靈感，計畫自己的下一趟旅程。

1.新墨西哥州 熱氣球節

不必遠赴土耳其，就能看到空中繽紛壯麗的熱氣球，世界最大的熱氣球節就在新墨西哥州的阿爾伯克基(Albuquerque)。有52年歷史、歷時九天的熱氣球節，充滿燈光秀、煙火、現場音樂、舞蹈，以及日夜飄浮天空的熱氣球。結束後到白沙國家公園來趟公路之旅，將為旅程畫下完美句點。

2.維吉尼亞州 藍草音樂小徑

維吉尼亞州的Crooked Road蜿蜒333哩，連接該州西南部藍草音樂與阿帕拉契山區音樂大小超過60個場地；到佛洛伊德鄉村商店(Floyd Country Store)體驗在地風情，沿途品嚐維州燒烤。今年是這條音樂小徑20周年紀念，不妨在秋天活動熱鬧進行時驅車前往。

3.加州 馬里布(Malibu)的Point Dume

想感受置身世界邊緣、同時俯瞰清澈海水與美景，這座伸入太平洋的長崖是最佳選擇。這裡以衝浪、潛水和在12月至4月中旬的賞鯨活動而聞名，從洛杉磯開車前往只需45分鐘，還能沿太平洋海岸公路體驗一段令人神往的公路之旅。

4.在懷俄明州騎馬

騎馬穿越提頓峽谷(Teton Canyon)，直抵黃石國家公園外圍是許多人的夢想。騎著馬在荒野中穿行，途經布滿卵石的小溪、森林、山峰；騎過開滿野花的草原，幾群漫遊的野牛，更為旅程加分。

5.乘風扇艇穿越佛州大沼澤地

大沼澤地(Everglades)被描述為美國最大的亞熱帶荒原，是鱷魚、紅鶴、白鷺、海牛和佛羅里達豹的家園；乘風扇艇穿過沼澤地時，一定會看到一些短吻鱷。國家公園內還有寬闊的自行車道和步道。

6.阿拉斯加冬季遠航

對熱愛遊輪旅行者來說，冬季的阿拉斯加郵輪之旅能讓你走得最遠，因為天候條件異常惡劣，且沿海城市間距離遙遠，更別提冰川與其他大自然奇觀了。

7.猶他州羅勃·史密森(Robert Smithson)的螺旋堤

螺旋堤(Spiral Jetty)是由玄武岩、泥土組成的1500英尺長地景藝術，延伸至如鏡般的廣闊大鹽湖中。史密森於1970年創作了這件作品，但被淹沒於湖底超過30年，2004年才因乾旱再次浮現，讓世人能親睹此一超現實奇觀。

8.縱橫葡萄酒鄉

從經典的納帕山谷，到俄勒岡州少為人知的威拉米特山谷，再到愛達荷州正在崛起的葡萄酒產區。葡萄酒愛好者可對加州的夏多內重燃熱情，並認識紐約州五指湖與德州山區的頂級佳釀。