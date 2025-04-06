星座／4月6日至12日 金牛座理財有方 天秤座愛情遲滯

2025年4月6日至12日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

「精疲力盡」的字樣這一周就像是刻在你額頭上似的。繁重的大小事務就夠讓你煩的，沒必要再給自己徒增負擔。有些事情能推掉的、能延後的，就擱一邊吧！

幸運色彩：寶石藍

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★☆

好運降臨，你的愛情世界也將釋放出新的光彩；工作效率較高，許多事都能超前完成；理財有方，可以確保收支都會在你的掌控之內。

幸運色彩：生態綠

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★☆☆☆

這周情緒有點低落，一些不喜歡處理的事務偏偏在這周找上門來，想趕都趕不走。逃避完全沒有用，只有跟它面對面開戰，並找有經驗者幫忙，才能讓你不再懷抱畏懼的去處理它。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

本周你待在家裡的時間會比較多，與家人的互動也會因此增加。慢慢你會發現「家」可以讓你避開一些風險，家人還能給你的愛情、事業「充電」。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

這一周會感覺過得特別快，但絕不是因為快樂的時光讓你感到短暫，而是因為原本計劃的事情沒幾個能按時完成。與其事後焦急，還不如事前就做好時間管理，防止時間被白白浪費。

幸運色彩：象牙白

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你把自己的外在打理得很漂亮，卻容易把家庭生活淘空。不需要為了撐面子，吃一些不必要的啞巴虧。展現最真實的自己，同樣能得到別人的尊重。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★☆

整體運勢還算樂觀，愛情進展比較緩慢，可以在平淡中體會相處時的那份真實；事業發展空間大，但需要仰仗良好的人際關係；財運有驚無險，野心不可過大。

幸運色彩：月光藍

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★☆☆

情緒穩定，使你做什麼都顯得很穩重。無論是工作還是課業，不管是做家務還是投資，急則難成，穩才會離目標更近。

幸運色彩：草地綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

令你羨慕嫉妒的事和人這周特別多，但不要被這種負面能量所影響。做任何事都不要總盯著別人，多和自己對比，才不會迷失道路。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

運勢不錯的一周，感情上呈現浪漫的色調，心愛的人能感受到你對其充分的信任；工作表現平平，不過財運不錯，謹慎投資會有不少收穫。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

極具前瞻性的一周，你看事情都想得比較長遠，有不少事情都能被你預見，適合做一些長遠性的計劃，好為以後建橋鋪路。

幸運色彩：深海藍

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★★

幸運女神降臨身邊的一周，只要有想法並且付諸行動，多半都能達成所願。投資作為本周的重心，多放些心力，將能有所斬獲。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

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