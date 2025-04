娛樂／奧斯卡詛咒再起？奉俊昊「米奇17」票房失利

南韓導演奉俊昊執導的「寄生上流」是首部獲得奧斯卡最佳影片獎的非英語電影。(取材自IMDb)

南韓導演奉俊昊闖蕩好萊塢 的新作「米奇17」(Mickey 17,又譯「編號17」)早前在美大規模上映,首映獲得1910萬美元票房,雖然拿下該周末的票房榜冠軍,但數據低於發行方華納原本的預期。該片後續表現愈發疲軟,第二周跌幅達60%、第三周甚至未擠進周末票房排行榜前三名,有媒體引述業內人士分析,不出意外的話,這部科幻片會讓華納損失7500萬美元至8000萬美元。

除了北美地區外,「米奇17」也同時在全球多個國家和地區上映,但在中國市場的表現不盡如人意,前3天票房不到1000萬元人民幣(約137萬美元),甚至輸給義大利電影「我們還有明天」(There's Still Tomorrow,又譯「還有明天」)。截至3月25日,「米奇17」的全球票房約1億美元。

「米奇17」純製作成本約為1.18億美元,再加上各種宣傳、附加費用的話,盈虧平衡點約為3億美元。外界認為,華納方面這次在成本控制方面做得不夠理想,對於這麼一部並不具有成熟IP的科幻作品而言,拍攝花掉1.18億美元有些超額了。

而在宣傳營銷方面,8000萬美元的投入更是過火,例如光是在男子足球亞冠聯賽決賽(AFC Champions League final)期間,他們為「米奇17」做的廣告就花掉了400萬美元。也難怪有消息稱,就在該片快要公映前,華納方面還叫停或縮減了一些宣傳活動,也算是針對前期花錢大手大腳的一種修正。

「寄生上流」以小博大 觀眾對新片期待高

「米奇17」是奉俊昊導演自2019年憑「寄生上流」(Parasite,又譯「寄生蟲」)獲得奧斯卡 最佳電影獎後的首部新作,被拿來與前作比較在所難免。「寄生上流」製作成本僅1140萬美元,連「米奇17」的零頭都不到,且「寄生上流」除了拿獎拿到手軟之外,全球票房達到2.59億美元,對於一部獨立電影來說,是相當亮眼的商業成就。

2019年上映的南韓電影「寄生上流」斬獲各大國際電影首獎。(取材自IMDb)

所以當奉俊昊推出新一部主打黑色幽默的科幻電影,所有人都期待有著「末日列車」(Snowpiercer,又譯「雪國列車」)陰鬱風格的硬核敘事、又兼具「寄生上流」般犀利深刻的諷刺功力的電影,可惜「米奇17」並沒有契合這樣的期待。

該片改編自愛德華阿什頓(Edward Ashton)的同名科幻小說,故事設定在地球已不再適合居住的未來,主角米奇作為一名「消耗品」,在政府主導的殖民遠征隊中被派往嚴酷的冰封星球,他的工作就是在一次又一次的危險任務中死去,然後繼續被當作可拋棄的工具般重生——他用自己的不斷死亡,為外星殖民貢獻「價值」。

誠然,奉俊昊一如往常對剝削系統無情揭露,透過米奇不斷被消耗的設定以及他的16次痛苦死亡得以展現,但這一次,片中充斥了巨量影射現實的隱喻,數量多到連「消耗品」米奇本身都需要再死幾次,才能把觀眾的注意力從無處不在的冷嘲熱諷中拉回來。

此外,有媒體爆出內幕消息,說華納在早些時候,曾為「米奇17」安排試映會,結果觀眾反響不佳,於是華納跳過導演奉俊昊,另外剪輯了一個版本,試映後獲得的反響反而更好一些。對此,導演奉俊昊自然不接受,表示當初「寄生上流」的試映反響也不怎麼樣,結果卻是一鳴驚人。最終,華納還是尊重藝術家的創作自由,保留了奉俊昊的版本,但沒想到美國觀眾最終還是不買帳,截至3月底,該片的美國票房僅4000萬美元。

另外,這次「米奇17」的主演羅伯派汀森(Robert Pattinson)是好萊塢一線演員,加上發行方是好萊塢大廠華納,跟擔任「寄生上流」發行的獨立公司霓虹影業(NEON)不可同日而語,一上檔就安排在北美3807家影院全面鋪開,而不是像「寄生上流」鼎盛時期僅在北美2000家影院上映。然而,目前看來,「米奇17」想要複製「寄生上流」的票房成績恐怕希望不大。

「米奇17」的主角專門負責危險任務,經歷數次死亡循環。(取材自IMDb)

奧斯卡最佳影片導演 僅4人新作更上層樓

有媒體統計了之前25年內的奧斯卡最佳影片得主,發現25位導演中,有19人在勇攀巔峰後緊接著有下一部新片問世,但其中只有4人的後續作品獲得市場認可,至少在票房數字上向前邁進一步。換句話說,贏得奧斯卡最高榮譽並不意味著該導演就此平步青雲,相反,很多情況下,獲得奧斯卡最佳影片,反倒成為這些電影人的生涯巔峰,之後的作品便開始走下坡。

上述提到的能夠逆勢而動、持續被觀眾追捧的導演分別是:2007年憑全球票房達2.77億美元的「神鬼無間」(The Departed,又譯「無間道風雲」)獲獎的馬丁史柯西斯(Martin Scorsese),後續推出的「隔離島」(Shutter Island,又譯「禁閉島」)全球票房突破3.01億美元;2009年憑藉「危機倒數」(The Hurt Locker,又譯「拆彈部隊」)獲獎的凱薩琳畢格羅(Kathryn Bigelow),該片的全球票房只有4920萬美元,是奧斯卡史上票房最低的大獎作品之一,但她之後拍攝的「00:30凌晨密令」(Zero Dark Thirty,又譯「獵殺本·拉登」)獲得1.33億美元全球票房。

凱薩琳畢格羅(前左)憑2008年電影「危機倒數」奪得奧斯卡最佳影片。(取材自IMDb)

還有2011年憑「王者之聲」(The King's Speech,又譯「國王的演講」)拿獎的湯姆霍柏(Tom Hooper),該片的全球票房4.19億美元,之後的「悲慘世界」(Les Misérables)獲得4.42億美元全球票房;2015年憑「鳥人」(Birdman)獲獎的亞利安卓崗札雷伊納利圖(Alejandro González Iñárritu),該片的全球票房為1.05億美元,之後「神鬼獵人」(The Revenant,又譯「荒野獵人」)的全球票房一舉拿下5.33億美元。

其他奧斯卡最佳影片得主的導演中,雷利史考特(Ridley Scott)在「神鬼戰士」(Gladiator,又譯「角鬥士」)之後緊接著拍了「絕地救援」(The Martian,又譯「火星救援」);克林伊斯威特(Clint Eastwood)在「登峰造擊」(Million Dollar Baby,又譯「百萬美元寶貝」)後緊接著拍了「美國狙擊手」(American Sniper);科恩兄弟(Coen Brothers)在「險路勿近」(No Country for Old Men,又譯「老無所依」)後緊接著拍了「布萊德彼特之即刻毀滅」(Burn After Reading,又譯「閱後即焚」);還有彼得傑克森(Peter Jackson)在「魔戒」(The Lord of the Rings,又譯「指環王」)獲獎之後拍了「金剛」(King Kong),這些得獎後作品的票房其實也非常卓越,只是距離鑲金的前作沒能更上一層樓。

而似乎「中了詛咒」、真正落差較大的包括史提夫麥昆(Steve McQueen)在「自由之心」(12 Years a Slave,又譯「為奴十二年」)全球票房獲1.88億美元,但之後拍攝的「寡婦」(Widows,又譯「以寡敵眾」)全球票房僅7590萬美元;山姆曼德斯(Sam Mendes)在「美國心玫瑰情」(American Beauty,又譯「美國麗人」)橫掃全球票房3.56億美元,但隨後的新片「浴血任務」(Road to Perdition,又譯「毀滅之路」)全球票房下滑至1.81億美元。

小班「亞果」抱大獎 下部片票房崩掉9成

此外,勞勃馬歇爾(Rob Marshall)在2002年歌舞片「芝加哥」(Chicago)全球創下3.07億美元票房,三年後的「藝伎回憶錄」(Memoirs of a Geisha)全球票房退步至1.62億美元。

而鍾情怪物題材的吉勒摩戴托羅(Guillermo del Toro)與好萊塢編、導、演俱佳的班艾佛列克 (Ben Affleck)奪獎後作品的票房成績跌幅最慘,吉勒摩戴托羅執導「水底情深」(The Shape of Water,又譯「水形物語」)全球票房1.96億美元,但後續推出的「夜路」(Nightmare Alley,又譯「玉面情魔」)全球票房下降到僅3970萬美元。班艾佛列克執導的金獎作品「亞果出任務」(Argo,又譯「逃出德黑蘭」)全球票房突破2.32億美元,不過四年後上映的「夜行人生」(Live by Night),全球票房慘跌至不到前一部的十分之一、僅2270萬美元。

班艾佛列克自導自演的「夜行人生」票房表現不佳。(取材自IMDb)

分析「隔離島」、「00:30凌晨密令」、「悲慘世界」、「神鬼獵人」持續成功的案例可以發現,它們的共同點在於前一部作品大部分是獨立片商發行,後一部作品是好萊塢大廠出品,發行規模大了不少。重要的是,由觀眾口碑和媒體評價來看,新推出作品的評分基本上都不低於得獎作品,疊加上票房的提升,可說是叫好又叫座。

而這次奉俊昊的新作「米奇17」,在第一點與上述案例相符,但在口碑上,雖然該片目前在影評網站「爛番茄」上的79%新鮮度不能算是低分,但是和「寄生上流」99%的新鮮度還是沒法相提並論,而且CinemaScore的觀眾口碑打分也只有B級而已(「寄生上流」因為當年是個位數影院小規模首映的關係,沒有這項評分)。

目前看來,業界預計「米奇17」的全球票房可能只有2億美元出頭,對照其1.18億美元的製作費用加8000萬美元的宣傳成本,虧本可能極大。之前「寄生上流」2.59億美元的全球票房,扣除宣傳、頒獎季的公關費用和相關支出後,據說霓虹影業的純利潤報收4600萬美元。

(取材自澎湃新聞)