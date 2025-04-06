娛樂／奧斯卡詛咒再起？奉俊昊「米奇17」票房失利

南韓導演奉俊昊執導的「寄生上流」是首部獲得奧斯卡最佳影片獎的非英語電影。（取材自IMDb）

南韓導演奉俊昊闖蕩好萊塢 的新作「米奇17」（Mickey 17，又譯「編號17」）早前在美大規模上映，首映獲得1910萬美元票房，雖然拿下該周末的票房榜冠軍，但數據低於發行方華納原本的預期。該片後續表現愈發疲軟，第二周跌幅達60%、第三周甚至未擠進周末票房排行榜前三名，有媒體引述業內人士分析，不出意外的話，這部科幻片會讓華納損失7500萬美元至8000萬美元。

除了北美地區外，「米奇17」也同時在全球多個國家和地區上映，但在中國市場的表現不盡如人意，前3天票房不到1000萬元人民幣（約137萬美元），甚至輸給義大利電影「我們還有明天」（There's Still Tomorrow，又譯「還有明天」）。截至3月25日，「米奇17」的全球票房約1億美元。

「米奇17」純製作成本約為1.18億美元，再加上各種宣傳、附加費用的話，盈虧平衡點約為3億美元。外界認為，華納方面這次在成本控制方面做得不夠理想，對於這麼一部並不具有成熟IP的科幻作品而言，拍攝花掉1.18億美元有些超額了。

而在宣傳營銷方面，8000萬美元的投入更是過火，例如光是在男子足球亞冠聯賽決賽（AFC Champions League final）期間，他們為「米奇17」做的廣告就花掉了400萬美元。也難怪有消息稱，就在該片快要公映前，華納方面還叫停或縮減了一些宣傳活動，也算是針對前期花錢大手大腳的一種修正。

「寄生上流」以小博大 觀眾對新片期待高

「米奇17」是奉俊昊導演自2019年憑「寄生上流」（Parasite，又譯「寄生蟲」）獲得奧斯卡 最佳電影獎後的首部新作，被拿來與前作比較在所難免。「寄生上流」製作成本僅1140萬美元，連「米奇17」的零頭都不到，且「寄生上流」除了拿獎拿到手軟之外，全球票房達到2.59億美元，對於一部獨立電影來說，是相當亮眼的商業成就。

2019年上映的南韓電影「寄生上流」斬獲各大國際電影首獎。（取材自IMDb）

所以當奉俊昊推出新一部主打黑色幽默的科幻電影，所有人都期待有著「末日列車」（Snowpiercer，又譯「雪國列車」）陰鬱風格的硬核敘事、又兼具「寄生上流」般犀利深刻的諷刺功力的電影，可惜「米奇17」並沒有契合這樣的期待。

該片改編自愛德華阿什頓（Edward Ashton）的同名科幻小說，故事設定在地球已不再適合居住的未來，主角米奇作為一名「消耗品」，在政府主導的殖民遠征隊中被派往嚴酷的冰封星球，他的工作就是在一次又一次的危險任務中死去，然後繼續被當作可拋棄的工具般重生——他用自己的不斷死亡，為外星殖民貢獻「價值」。

誠然，奉俊昊一如往常對剝削系統無情揭露，透過米奇不斷被消耗的設定以及他的16次痛苦死亡得以展現，但這一次，片中充斥了巨量影射現實的隱喻，數量多到連「消耗品」米奇本身都需要再死幾次，才能把觀眾的注意力從無處不在的冷嘲熱諷中拉回來。

此外，有媒體爆出內幕消息，說華納在早些時候，曾為「米奇17」安排試映會，結果觀眾反響不佳，於是華納跳過導演奉俊昊，另外剪輯了一個版本，試映後獲得的反響反而更好一些。對此，導演奉俊昊自然不接受，表示當初「寄生上流」的試映反響也不怎麼樣，結果卻是一鳴驚人。最終，華納還是尊重藝術家的創作自由，保留了奉俊昊的版本，但沒想到美國觀眾最終還是不買帳，截至3月底，該片的美國票房僅4000萬美元。

另外，這次「米奇17」的主演羅伯派汀森（Robert Pattinson）是好萊塢一線演員，加上發行方是好萊塢大廠華納，跟擔任「寄生上流」發行的獨立公司霓虹影業（NEON）不可同日而語，一上檔就安排在北美3807家影院全面鋪開，而不是像「寄生上流」鼎盛時期僅在北美2000家影院上映。然而，目前看來，「米奇17」想要複製「寄生上流」的票房成績恐怕希望不大。

「米奇17」的主角專門負責危險任務，經歷數次死亡循環。（取材自IMDb）

奧斯卡最佳影片導演 僅4人新作更上層樓

有媒體統計了之前25年內的奧斯卡最佳影片得主，發現25位導演中，有19人在勇攀巔峰後緊接著有下一部新片問世，但其中只有4人的後續作品獲得市場認可，至少在票房數字上向前邁進一步。換句話說，贏得奧斯卡最高榮譽並不意味著該導演就此平步青雲，相反，很多情況下，獲得奧斯卡最佳影片，反倒成為這些電影人的生涯巔峰，之後的作品便開始走下坡。

上述提到的能夠逆勢而動、持續被觀眾追捧的導演分別是：2007年憑全球票房達2.77億美元的「神鬼無間」（The Departed，又譯「無間道風雲」）獲獎的馬丁史柯西斯（Martin Scorsese），後續推出的「隔離島」（Shutter Island，又譯「禁閉島」）全球票房突破3.01億美元；2009年憑藉「危機倒數」（The Hurt Locker，又譯「拆彈部隊」）獲獎的凱薩琳畢格羅（Kathryn Bigelow），該片的全球票房只有4920萬美元，是奧斯卡史上票房最低的大獎作品之一，但她之後拍攝的「00:30凌晨密令」（Zero Dark Thirty，又譯「獵殺本·拉登」）獲得1.33億美元全球票房。

凱薩琳畢格羅（前左）憑2008年電影「危機倒數」奪得奧斯卡最佳影片。（取材自IMDb）

還有2011年憑「王者之聲」（The King's Speech，又譯「國王的演講」）拿獎的湯姆霍柏（Tom Hooper），該片的全球票房4.19億美元，之後的「悲慘世界」（Les Misérables）獲得4.42億美元全球票房；2015年憑「鳥人」（Birdman）獲獎的亞利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro González Iñárritu），該片的全球票房為1.05億美元，之後「神鬼獵人」（The Revenant，又譯「荒野獵人」）的全球票房一舉拿下5.33億美元。

其他奧斯卡最佳影片得主的導演中，雷利史考特（Ridley Scott）在「神鬼戰士」（Gladiator，又譯「角鬥士」）之後緊接著拍了「絕地救援」（The Martian，又譯「火星救援」）；克林伊斯威特（Clint Eastwood）在「登峰造擊」（Million Dollar Baby，又譯「百萬美元寶貝」）後緊接著拍了「美國狙擊手」（American Sniper）；科恩兄弟（Coen Brothers）在「險路勿近」（No Country for Old Men，又譯「老無所依」）後緊接著拍了「布萊德彼特之即刻毀滅」（Burn After Reading，又譯「閱後即焚」）；還有彼得傑克森（Peter Jackson）在「魔戒」（The Lord of the Rings，又譯「指環王」）獲獎之後拍了「金剛」（King Kong），這些得獎後作品的票房其實也非常卓越，只是距離鑲金的前作沒能更上一層樓。

而似乎「中了詛咒」、真正落差較大的包括史提夫麥昆（Steve McQueen）在「自由之心」（12 Years a Slave，又譯「為奴十二年」）全球票房獲1.88億美元，但之後拍攝的「寡婦」（Widows，又譯「以寡敵眾」）全球票房僅7590萬美元；山姆曼德斯（Sam Mendes）在「美國心玫瑰情」（American Beauty，又譯「美國麗人」）橫掃全球票房3.56億美元，但隨後的新片「浴血任務」（Road to Perdition，又譯「毀滅之路」）全球票房下滑至1.81億美元。

小班「亞果」抱大獎 下部片票房崩掉9成

此外，勞勃馬歇爾（Rob Marshall）在2002年歌舞片「芝加哥」（Chicago）全球創下3.07億美元票房，三年後的「藝伎回憶錄」（Memoirs of a Geisha）全球票房退步至1.62億美元。

而鍾情怪物題材的吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）與好萊塢編、導、演俱佳的班艾佛列克 （Ben Affleck）奪獎後作品的票房成績跌幅最慘，吉勒摩戴托羅執導「水底情深」（The Shape of Water，又譯「水形物語」）全球票房1.96億美元，但後續推出的「夜路」（Nightmare Alley，又譯「玉面情魔」）全球票房下降到僅3970萬美元。班艾佛列克執導的金獎作品「亞果出任務」（Argo，又譯「逃出德黑蘭」）全球票房突破2.32億美元，不過四年後上映的「夜行人生」（Live by Night），全球票房慘跌至不到前一部的十分之一、僅2270萬美元。

班艾佛列克自導自演的「夜行人生」票房表現不佳。（取材自IMDb）

分析「隔離島」、「00:30凌晨密令」、「悲慘世界」、「神鬼獵人」持續成功的案例可以發現，它們的共同點在於前一部作品大部分是獨立片商發行，後一部作品是好萊塢大廠出品，發行規模大了不少。重要的是，由觀眾口碑和媒體評價來看，新推出作品的評分基本上都不低於得獎作品，疊加上票房的提升，可說是叫好又叫座。

而這次奉俊昊的新作「米奇17」，在第一點與上述案例相符，但在口碑上，雖然該片目前在影評網站「爛番茄」上的79%新鮮度不能算是低分，但是和「寄生上流」99%的新鮮度還是沒法相提並論，而且CinemaScore的觀眾口碑打分也只有B級而已（「寄生上流」因為當年是個位數影院小規模首映的關係，沒有這項評分）。

目前看來，業界預計「米奇17」的全球票房可能只有2億美元出頭，對照其1.18億美元的製作費用加8000萬美元的宣傳成本，虧本可能極大。之前「寄生上流」2.59億美元的全球票房，扣除宣傳、頒獎季的公關費用和相關支出後，據說霓虹影業的純利潤報收4600萬美元。

（取材自澎湃新聞）