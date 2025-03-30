理財世代篇／Z世代熱愛消費 掌握5心法也能存錢

Z世代擅長賺錢，也容易花錢。盲目消費是儲蓄的大魔王。(圖／123RF)

Z世代熱愛消費，若能搭配自動儲蓄、提前投資、節制消費的習慣，也能兼顧財務安全並享受生活。

哈潑時尚(Harper's Bazaar)雜誌報導，1997年後出生的Z世代(Gen Z，1997年到2010年出生者，X世代的兒女)被貼上癡迷美學的標籤，追求體驗而非財務穩定；從奢侈品熱潮到衝動的旅行揮霍，這種表象讓他們更在意外表看起來有錢，實際上並不是真的有錢。

開始投資年齡 比長輩早

但調查數據顯示，Z世代不僅有在存錢，還比長輩更早開始投資。

富達投資(Fidelity Investments)2024年一份報告指出，Z世代儲戶的退休 帳戶在五年內增加66%，平均餘額5萬2900元。

嘉信理財(Charles Schwab)一項調查顯示，Z世代平均19歲開始投資，比千禧世代(又稱Y世代，1981年至1996年出生者)提早幾年。

因此，Z世代雖然以衝動消費惡名昭彰，但許多人實際上都有認真對待自己的財務狀況。

然而，並非人人都已破解儲蓄密碼。美國銀行(Bank of America)2024年一份報告顯示，57%的Z世代受訪者沒有充足的緊急儲備金以應付三個月的開銷，30%的人自覺收入不足，無法儲蓄，僅15%的人將固定比率的薪水存起來。

擅長賺錢 但存錢較不易

Z世代擅長賺錢，尤其是透過兼差、副業和數位平台，但存錢就沒那麼容易了。

許多人偏好即刻滿足欲望，且在「害怕錯過」(fear of missing out，FOMO)心理和支出欲望的驅策之下，存錢變得更加困難。

網紅會計師屯柯‧賈殷(Twinkle Jain)表示，「Z世代喜歡體驗而非擁有，重視便利性，且不怕在他們熱切關心的事情上花錢，例如旅行、科技或自我保健；雖然這讓生活變得更刺激，但若未平衡開支，極可能造就財務失衡。」

●你應這樣做：5心法 享受生活兼顧財務安全

1.儲蓄自動化 毋須費心思考

最簡單的儲蓄方法便是自動化處理，在有機會後悔之前設定自動轉帳到儲蓄或投資帳戶。

賈殷建議：「眼不見為淨，將儲蓄視為不容協商的開銷」；這樣一來，不僅不用「努力」儲蓄，也會形成一種習慣。

2.有意識消費 不衝動購物

盲目消費是儲蓄的大魔王，購物前不妨先反問自己：我真的需要這個東西嗎？還是只是流行趨勢？延遲滿足(delayed gratification)也很有效，非必要購買之前先等個24小時或一周。

賈殷建議：「遵照等待規則可以減少衝動消費，確保只買真正可以增值的東西」，這樣微小的變化可帶來龐大的財務勝利。

3.及早開始投資 積沙成塔

常見的錯誤是等到「賺更多錢再開始投資」，但即使數額很小，也能積沙成塔、複利成長。

此外，愈早開始，就愈容易積累財富。

4.追蹤消費 了解錢花去哪

大多數人看到銀行帳戶餘額之前，沒意識到花掉多少錢。

掌握財務狀況最簡單的方法便是追蹤支出，無論是透過記帳應用程式或僅在筆記檔案中寫下紀錄。

雖然不必為每一項支出規畫預算，但當你看到咖啡或亞馬遜 (Amazon )等網購金額加總，便知道該如何削減不必要的支出了。

5.規畫娛樂預算

儲蓄並不代表要放棄所有樂趣，與其每次購買非必要商品都感到內疚，不如預留一部分收入給真正喜歡的事物。