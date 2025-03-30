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理財房產篇／房屋保固險值得嗎 評估5項要素

編譯莊瑞萌
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示意圖。Image by Mikhail Nilov from Pexels
示意圖。Image by Mikhail Nilov from Pexels

市場上推出的房屋保固險，可保障房屋電氣或系統獲得完善的維修。不過，每個月的保險費支出、維修時間是否緊急以及房屋是否正在出售都是考慮購買房屋保固險的因素之一。

據雅虎新聞報導，無論是首購或已擁有多年房屋的屋主，都會想知道是否需要購買房屋保固。房屋保固屬於家電與系統的服務合約，可以協助支付維修或更換費用。以下是考慮要素。

1.家電漸漸老舊

如果房屋內的家電與系統較舊，有可能需要維修或更換，房屋保固便可幫助屋主省下一筆費用。房屋檢驗員能估算出家電的使用壽命，民眾也可透過線上查詢了解多數系統與產品的使用年限。

2.有人支付保險費用

房屋賣家通常會在房屋刊登期間購買房屋保固以保護自己權益。交易完成後，保固險則會轉移給買家。有時房地產經紀人也會支付房屋保固費用，以便吸引買家。

3.緊急預備金不足

如果沒有太多存款用於修理或更換家電，房屋保固則可用來協助維持房屋正常運作。不過，仍須確保自己能否輕鬆負擔每月保費

4.願意配合保險公司安排

房屋保固公司會選擇負責維修系統與家電的技術人員，但有時候到達時間可能比屋主聘請的技術人員來得更久。

5.正在出售房屋時

房屋保固可以協助支付意外的維修費用並吸引某些買家。

最後則是何時應該略過房屋保固？購買新屋時，通常已有建商及家電與系統製造商提供的保固，因此通常沒有必要額外購買房屋保固。即使擁有一棟老舊的房屋，因為家電零件及房屋系統可能已過時或不再供應，保固通常也不承保先前已有的問題，這在老房子中常見。

保險 保費 房地產

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