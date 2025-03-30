理財健檢篇／應急基金、卡債… 5項檢查 先看財務健康

有些人傾向於從負面角度看待自己的財務狀況，但實際情況可能比想像的要好。(圖／123RF)

如果你對自己財務狀況感到不安，你並不孤單。2024年蓋洛普民調 發現，36%美國人認為自己的財務狀況「尚可」，17%表示「拮据」。

理財網站Moneywise指出，雖然有些人傾向於從負面角度看待自己的財務狀況，但實際情況可能比想像的要好；若能做到以下五點，證明儘管偶爾有經濟壓力，你的財務狀況仍然健康。

1.擁有充足應急基金

聯邦儲備銀行發現，2023年有37%美國人沒有餘錢支付400元的意外支出。如果有應急基金，就有能力應付突發的帳單或失業期間生活開銷。

理財專家通常建議應有能支付三至六個月開銷的應急基金，如果是家中唯一的收入者，最好準備六個月，配偶或伴侶有賺錢的，可以準備三個月，因兩人同時失去工作的可能性較低。

2.可應付每月多出的帳單

生活費用增加很常見，如果有足夠預算來應付房租的調漲，或是優惠期滿後、有線電視帳單的增加，便代表財務狀況良好。一個好的預算準則是50-30-20，可將50%金錢用於滿足需求，30%滿足欲望，20%儲蓄。

能夠應付多出的帳單，代表不是「月光族」，而是負擔能力在生活花費之上。儘管沒人喜歡帳單增加，但只要不致要搬家、取消服務或動用儲蓄，都算做得很好。

3.房屋支出不超過薪資30%

房屋是許多人生活中最大支出，重要的是不要超出負擔範圍。如果房貸、房地產稅、HOA費用與屋主保險 費達到或低於每月薪資30%，代表並未過度超支；這也表示你不太會拖欠相關款項，或因此而排擠了其他的支出。

4.未拖欠過多卡債

商業資訊服務公司益百利（Experian）表示，截至2024年第二季，美國信用卡平均欠款金額為6699元。如果信用卡未繳餘額低於此，或每個月都付清，便表示財務狀況良好。

5.擁有與年齡相稱的退休 儲蓄

富達投資(Fidelity)指出，退休儲蓄在30歲時應至少是年薪的1倍，40歲時是3倍，50歲時是6倍，60歲時是8倍，67歲時是10倍；這是假設在你的投資組合中有50%以上是股票，且是在67歲退休。

富達提到的是「理想目標」，如果你的IRA或401(k)已接近達成這些目標，代表示你已為退休生活做好準備。