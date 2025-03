理財政經篇／2025年如果經濟衰退 該如何自保?

面對經濟衰退,低收入家庭應把重點放在生活必需開銷。(美聯社)

川普 總統關稅措施讓股市為之震盪,市場憂心美國瀕臨重大經濟衰退。新聞周刊(Newsweek)報導,不管高收入或低收入 民眾與家庭,面臨可能出現的財務變化,都可以採取未雨綢繆的規畫。

曾出版「對抗經濟衰退:如何在經濟走下坡中求生存且繁榮成長」(Recession-Proof: How To Survive and Thrive in an Economic Downturn)的「未來研究所」(The Futurist Institute)主席沈克(Jason Schenker)指出,「節省非必要開銷」(discretionary spending)及「降低高利息負債」,是為經濟衰退預做準備的兩大關鍵策略。

他說,投資人最好避免「擇時進出市場」(time the market),也不應該做出超出能力負擔範圍之外的投資。他指出,這些建議原本就是很好的策略,但在經濟欠佳的時刻更顯重要。

對於低收入家庭,沈克建議,最好以教育為優先投資,以便日後更快爭取到高薪工作。他表示,從短期角度來看,醫療、貿易、卡車司機等商務運輸產業都有相對較佳的發展機會。

他表示,面對經濟衰退,「開源節流」是關鍵策略,但不管任何時間,減少花費、增加收入都是穩當作法。

曾出版「別擔心,快樂退休」(Don't Worry, Retire Happy!)的經濟專家賀格納(Tom Hegna)指出,川普政策變化莫測,遇到不穩定的時期,保持投資、就業穩定就變得非常重要。他說:「保險業就是專門為這種時期設計的。」

對於戰後嬰兒潮世代(baby boomers),賀格納說:「我的最好建議,在退休金 組合當中要增加一些有保障的項目。」

理財節目「拉姆齊秀」(The Ramsey Show)共同主持人、金融專家卡米爾(George Kamel)說,不管經濟是否衰退,財務方面最好的自保之道,就是量入為出、還清債務並且保持無債一身輕,以及攢下三個月到六個月生活費做為的緊急備用金。

至於投資,卡米爾說,投資人長期留在市場,會比匆忙做出決定獲利更多。他說,股市會有上下走勢,「但在雲霄飛車高低起伏過程裡,唯一吃虧的只有那些提早跳車的人」。

他表示,從歷史趨勢可以看出,通常在一、兩年之後市場將出現超過以往的強勁反彈,「保持不變,繼續投資,別讓恐懼主導金錢決策」。