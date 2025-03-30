理財政經篇／2025年如果經濟衰退 該如何自保?

面對經濟衰退，低收入家庭應把重點放在生活必需開銷。(美聯社)

川普 總統關稅措施讓股市為之震盪，市場憂心美國瀕臨重大經濟衰退。新聞周刊(Newsweek)報導，不管高收入或低收入 民眾與家庭，面臨可能出現的財務變化，都可以採取未雨綢繆的規畫。

曾出版「對抗經濟衰退：如何在經濟走下坡中求生存且繁榮成長」(Recession-Proof: How To Survive and Thrive in an Economic Downturn)的「未來研究所」(The Futurist Institute)主席沈克(Jason Schenker)指出，「節省非必要開銷」(discretionary spending)及「降低高利息負債」，是為經濟衰退預做準備的兩大關鍵策略。

他說，投資人最好避免「擇時進出市場」(time the market)，也不應該做出超出能力負擔範圍之外的投資。他指出，這些建議原本就是很好的策略，但在經濟欠佳的時刻更顯重要。

對於低收入家庭，沈克建議，最好以教育為優先投資，以便日後更快爭取到高薪工作。他表示，從短期角度來看，醫療、貿易、卡車司機等商務運輸產業都有相對較佳的發展機會。

他表示，面對經濟衰退，「開源節流」是關鍵策略，但不管任何時間，減少花費、增加收入都是穩當作法。

曾出版「別擔心，快樂退休」(Don't Worry, Retire Happy！)的經濟專家賀格納(Tom Hegna)指出，川普政策變化莫測，遇到不穩定的時期，保持投資、就業穩定就變得非常重要。他說：「保險業就是專門為這種時期設計的。」

對於戰後嬰兒潮世代(baby boomers)，賀格納說：「我的最好建議，在退休金 組合當中要增加一些有保障的項目。」

理財節目「拉姆齊秀」(The Ramsey Show)共同主持人、金融專家卡米爾(George Kamel)說，不管經濟是否衰退，財務方面最好的自保之道，就是量入為出、還清債務並且保持無債一身輕，以及攢下三個月到六個月生活費做為的緊急備用金。

至於投資，卡米爾說，投資人長期留在市場，會比匆忙做出決定獲利更多。他說，股市會有上下走勢，「但在雲霄飛車高低起伏過程裡，唯一吃虧的只有那些提早跳車的人」。

他表示，從歷史趨勢可以看出，通常在一、兩年之後市場將出現超過以往的強勁反彈，「保持不變，繼續投資，別讓恐懼主導金錢決策」。