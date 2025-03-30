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理財如果篇／有10萬閒錢 可這樣投資

編譯陳韻涵
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若手邊有10萬元的閒錢想在川普總統第二任期內投資，有哪些選擇呢。(圖／123RF)
若手邊有10萬元的閒錢想在川普總統第二任期內投資，有哪些選擇呢。(圖／123RF)

財經媒體「聰明資產」(Smart Asset)指出，若手邊有10萬元的閒錢想在川普總統第二任期內投資，其實有很多金融商品可以選擇，包括股市、基金等，但也別忘了分散風險和計算資本利得稅。

投資共同基金和ETF

共同基金(Mutual Funds)和指數股票型基金(Exchange Traded Fund，簡稱ETF)都是創建多元化投資組合的好辦法。

共同基金可以看作捆包投資，可能全部都是股票、全部都是債券，或兩者組合包。

共同基金通常會有一位經理負責選擇該基金的內容物，這是有錢沒時間或缺乏專業知識深究每支股票的投資人的折衷選項。

若要自行操作，則只需要鑽研共同基金的內容及相關公司，但若要自主管理基金，管理成本可能很高。

另一個比較容易的選項是ETF，它類似共同基金但交易方式又像股票。

ETF的入手成本通常比共同基金低，投資人可以選擇投入某些特定規模的公司(例如大企業)、特定經濟領域(如科技、醫療產業)，或其他類型的投資，如債券和房地產

另外，有一些ETF賣的是「理想」或概念，例如支持再生能源。

指數基金也是投資基金的熱門選擇，與主動管理的基金不同，指數基金並非由經理積極選股與交易，而是簡單追蹤單一市場指數的表現。

例如，指數基金可能追蹤史坦普500指數(S&P 500，美國500大上市企業)，這樣一來便能更輕鬆地投資各種企業，有時價格還更划算。

長遠來看，指數基金的表現往往優於主動管理基金。

企業股票 風險高

許多人想到投資時，就會想要挑一支可能成為下一個蘋果(Apple)或亞馬遜(Amazon)的股票；不過，實際情況往往是，交易個別股票(又稱主動選股)既耗時，風險又高。

投資人需要深入研究想投資的企業，理想狀況是精通股票分析方法，例如技術面、基本面的分析等。

圍繞個別股票所組建的概念股投資組合，雖然也可能收穫暴利，但也可能蒙受巨額損失。

這種投資方法沒有錯，但相對需要更多的時間成本與知識背景支撐。

房地產投資基金 可考慮

若想投資房地產卻不知從何下手，可以考慮投資基金。

房地產投資信託基金(Real estate investment trusts，簡稱REIT)近年特別受歡迎，REIT允許投資人在不自行購買任何房產的情況下，投資房地產；另有一些ETF包含多個REIT，讓投資人可以追蹤「大盤」房市。

對於真的想買房的人而言，10萬元在許多地方足夠支付頭期款且綽綽有餘。

但如果是想選在紐約或洛杉磯等房地產昂貴的精華區段，可能必須退而求其次，轉往其他城市或外州置產。

自住一州且在其他州擁有房產，可能讓稅務變得複雜，但這部分有專家或財務顧問可以諮商或協助處理。

投資組合多元化、分散風險

　

專家建議，做任何投資都要分散資金與風險，避免把「所有雞蛋都放在一個籃子裡」，這種方法可能會讓投資人的投資組合出重大變化，尤其是個股投資。　

如果把10萬元都押注一間公司，會很容易受到該公司的股票波動所影響；同樣的，如果把資金都投在單一產業或領域，也可能受到政策變化波及。

經驗豐富的投資人和理財顧問都會將資金分散到多個產業、領域和投資類型。例如，多元化的投資組合可能包含ETF、企業股票、政府債券、REIT、共同基金等。這樣一來，便能避免投資人的資金在短期內出現過大震盪。

此外，規畫資產配置可考慮使用「平均成本法」(dollar-cost averaging)，拉長投入固定總額資金的時間，藉此平均成本。舉例來說，如果想要拿6000元投資

ETF，與其一次投入6000元，不如每月投資1000元，把整體投資時間拉長至六個月，藉此應對股市的價格波動。

別忽略資本利得稅

投資賺錢很開心，但別忘了資本利得稅(capital gains taxes)，若為根據特定投資稅則操作，可能在報稅時發現要繳納一筆可觀稅款。

資本利得稅分為「短期」和「長期」兩類；短期投資是指在一年內買賣的投資，長期投資則是至持有超過一年又一天以上的標的。選擇長期持有的投資類型，往往會有較好的稅率。

短期投資的資本利得稅率與標準所得稅的稅率相同，因此若在正常收入的基礎上投資10萬元而賺進大筆錢，稅率可能高達37%。

然而，若選擇長期投資，稅率級距則從0%到20%不等，因而省下可觀的聯邦稅。

做任何投資都要分散資金與風險，避免把「所有雞蛋都放在一個籃子裡」。(圖／123R...
做任何投資都要分散資金與風險，避免把「所有雞蛋都放在一個籃子裡」。(圖／123RF)

房地產 債券 亞馬遜

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