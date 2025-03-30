娛樂／「窒息倒數」深海救援驚魂記

「窒息倒數」電影海報。（取材自IMDb）

焦點影業出品新片「窒息倒數」（Last Breath，又譯「最後的呼吸」）上映後獲得普遍好評，在「爛番茄」網站上的新鮮度與觀眾爆米花評分都拿下高分。這部根據2012年蘇格蘭海岸發生的真實潛水事故改編的災難片，精簡有力地重現了一場驚心動魄的海底救援行動，讓觀眾沉浸式體驗潛水員在海底300英尺冰冷黑暗水域中面臨的巨大壓力與生死考驗。

「窒息倒數」由亞歷克斯帕金森（Alex Parkinson）執導，這是他從紀錄片導演轉型到大銀幕劇情片的首部作品，值得一提的是，這部電影正是基於他本人2019年同名紀錄片改編而成。電影由伍迪哈里遜（Woody Harrelson）、劉思慕 （Simu Liu）和芬恩柯爾（Finn Cole）主演，該片沒有虛構的反派或過度戲劇化的情節，而是忠實呈現了原始事件的緊張感和真實性。

故事圍繞三位「飽和潛水員」展開，飽和潛水被稱為「地球上最危險的職業之一」，是一種特殊的潛水技術，讓身體內的惰性氣體達到飽和狀態，允許他們在高壓環境下長時間工作，以避免反覆減壓。儘管如此，飽和潛水員長時間身處高壓環境，身體組織與呼吸氣體壓力達到平衡，後續仍需要經過數天甚至數周的減壓過程。

片中，年輕的蘇格蘭潛水員「克里斯萊蒙斯」（Chris Lemons，芬恩柯爾飾演）與經驗豐富的「鄧肯阿洛克」（Duncan Allcock，伍迪哈里遜飾演）和性格嚴肅的「大衛優薩」（Yuasa，劉思慕飾演）組成一個潛水小組，負責修復北海底的天然氣管道。對鄧肯而言，這將是他職業生涯的最後一次潛水，沉默寡言的大衛有兩個年幼的女兒，而克里斯則是團隊中最年輕的成員，總是惦記著家中的未婚妻。

當克里斯和大衛下潛進行任務時，海面卻遭遇猛烈風暴，支援船偏離位置，導致潛水員被拖離工作區域，克里斯的「臍帶繩」（umbilical rope）意外斷裂，這條繩索不僅是連接線，更是傳輸潛水員呼吸的氦氧混合氣體的生命線，而克里斯的備用氣罐只能提供10分鐘的呼吸氣體。

電影以真實事故時間40分鐘展現這極端危急的險境，當克里斯返回海底工作平台時氣體已耗盡，他躺在那裡，頭盔內已無氧氣，電影計時顯示他已經5分鐘、15分鐘沒有氧氣……與此同時，船上的救援行動緊急展開。為了定位克里斯，母船的系統需要關閉並重新啟動，船長必須決定是否值得冒生態災難的風險使用機械裝置來救人。

臨場感強 真實涉事船變片場

「窒息倒數」的拍攝堅持真實感，場景設置不像是人工布景，許多真實的機械設備、寬屏監視器和潛水鐘——一種形似豆形、外表如鋁箔包裝的潛水艇都入鏡，且為了增加真實性，部分場景甚至是在事故中實際涉及的船隻上拍攝的。演員們只能擠在約45公分的潛水鐘空隙中拍攝，主演之一的伍迪哈里遜受訪時曾說，自己「好幾次都都希望不需要再回去。」

電影沒有浪費時間在過多的對話上，而是專注於呈現事件本身。採用了緊湊的敘事結構，這種簡潔有力的敘事風格使得「窒息倒數」如同一部電影化的新聞報導，帶給觀眾身臨其境的感受。

「窒息倒數」拍攝過程講求真實性，對演員和工作人員都是大挑戰。（取材自IMDb）

根據「綜藝」（Variety）的劇評，該片是一部基於真實生活的後勤救援劇，讓人意識到大多數電影都充斥著戲劇化的情節，但這部電影沒有典型的反派角色，如破壞者或重視公司利潤甚於人命的船長。評論指出，電影「從不誇大它所展示的內容，始終忠於它所講述的危急現實」，而是專注於呈現救援行動中人性的閃光點和專業精神。

評論讚揚了電影對專業飽和潛水危險性的真實呈現，以及對救援過程每一個細節的精確描述。尤其是電影結尾轉折的處理方式，「如此隨意地低調，以一種最不尋常的方式提振了觀眾」。

「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）的評論則將「窒息倒數」與「阿波羅13號」（Apollo 13）相提並論，認為儘管觀眾可能已知結局，但電影仍然成功創造了扣人心弦的懸念。評論讚賞導演亞歷克斯帕金森對故事的掌握，「他確切知道如何增加緊張感，並設法使場景在視覺上引人入勝，儘管大部分場景都發生在黑暗而朦朧的水下環境中。」

壓迫感強 畫面倒數無氧時間

此外，電影沒有過多的角色背景交代，而是透過「快速有效的筆觸」展現人物性格，三位主演的表現同樣獲得好評。伍迪哈里遜飾演的「鄧肯」展現了他標誌性的調皮笑容和易怒性格，完美詮釋了這位即將退休 的老練潛水員；以漫威電影「尚氣 與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）聞名的劉思慕，詮釋的「大衛」則被描述為寡言少語、性格嚴肅的人物，儘管如此，劉思慕的魅力使觀眾明白大衛並不是壞人，他只是「不喜歡花時間在俗氣的兄弟情誼上」；而芬恩柯爾飾演的「克里斯」被塑造為一個年輕而渴望表現的潛水員，他的角色定義特質是對家中未婚妻的牽掛。

「窒息倒數」由芬恩柯爾（左起）、伍迪哈里遜與劉思慕主演。（取材自IMDb）

電影的視覺效果令人印象深刻，特別是在黑暗模糊的水下環境中的場景處理。為增加緊張感，畫面顯示克里斯剩餘的氧氣時間，以及更令人不安的「無氧時間」，令觀眾在一個令人緊張、幽閉的氣氛中，不自覺地屏住呼吸。

正如「綜藝」所言，這部電影既是對潛水員危險職業的致敬，也是對人類在困境中求生意志的頌歌，「讓你留下一種不可思議的微妙顫慄」。這種基於真實事件的深海救援故事，不僅提供沉浸感十足的觀影體驗，也讓人思考人類在極端環境下的韌性和生存意志。無論結局如何，觀眾都會被救援過程中展現的專業素養和人性光輝所打動。

（娛樂新聞組整理）