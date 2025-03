娛樂／「窒息倒數」深海救援驚魂記

「窒息倒數」電影海報。(取材自IMDb)

焦點影業出品新片「窒息倒數」(Last Breath,又譯「最後的呼吸」)上映後獲得普遍好評,在「爛番茄」網站上的新鮮度與觀眾爆米花評分都拿下高分。這部根據2012年蘇格蘭海岸發生的真實潛水事故改編的災難片,精簡有力地重現了一場驚心動魄的海底救援行動,讓觀眾沉浸式體驗潛水員在海底300英尺冰冷黑暗水域中面臨的巨大壓力與生死考驗。

「窒息倒數」由亞歷克斯帕金森(Alex Parkinson)執導,這是他從紀錄片導演轉型到大銀幕劇情片的首部作品,值得一提的是,這部電影正是基於他本人2019年同名紀錄片改編而成。電影由伍迪哈里遜(Woody Harrelson)、劉思慕 (Simu Liu)和芬恩柯爾(Finn Cole)主演,該片沒有虛構的反派或過度戲劇化的情節,而是忠實呈現了原始事件的緊張感和真實性。

故事圍繞三位「飽和潛水員」展開,飽和潛水被稱為「地球上最危險的職業之一」,是一種特殊的潛水技術,讓身體內的惰性氣體達到飽和狀態,允許他們在高壓環境下長時間工作,以避免反覆減壓。儘管如此,飽和潛水員長時間身處高壓環境,身體組織與呼吸氣體壓力達到平衡,後續仍需要經過數天甚至數周的減壓過程。

片中,年輕的蘇格蘭潛水員「克里斯萊蒙斯」(Chris Lemons,芬恩柯爾飾演)與經驗豐富的「鄧肯阿洛克」(Duncan Allcock,伍迪哈里遜飾演)和性格嚴肅的「大衛優薩」(Yuasa,劉思慕飾演)組成一個潛水小組,負責修復北海底的天然氣管道。對鄧肯而言,這將是他職業生涯的最後一次潛水,沉默寡言的大衛有兩個年幼的女兒,而克里斯則是團隊中最年輕的成員,總是惦記著家中的未婚妻。

當克里斯和大衛下潛進行任務時,海面卻遭遇猛烈風暴,支援船偏離位置,導致潛水員被拖離工作區域,克里斯的「臍帶繩」(umbilical rope)意外斷裂,這條繩索不僅是連接線,更是傳輸潛水員呼吸的氦氧混合氣體的生命線,而克里斯的備用氣罐只能提供10分鐘的呼吸氣體。

電影以真實事故時間40分鐘展現這極端危急的險境,當克里斯返回海底工作平台時氣體已耗盡,他躺在那裡,頭盔內已無氧氣,電影計時顯示他已經5分鐘、15分鐘沒有氧氣……與此同時,船上的救援行動緊急展開。為了定位克里斯,母船的系統需要關閉並重新啟動,船長必須決定是否值得冒生態災難的風險使用機械裝置來救人。

臨場感強 真實涉事船變片場

「窒息倒數」的拍攝堅持真實感,場景設置不像是人工布景,許多真實的機械設備、寬屏監視器和潛水鐘——一種形似豆形、外表如鋁箔包裝的潛水艇都入鏡,且為了增加真實性,部分場景甚至是在事故中實際涉及的船隻上拍攝的。演員們只能擠在約45公分的潛水鐘空隙中拍攝,主演之一的伍迪哈里遜受訪時曾說,自己「好幾次都都希望不需要再回去。」

電影沒有浪費時間在過多的對話上,而是專注於呈現事件本身。採用了緊湊的敘事結構,這種簡潔有力的敘事風格使得「窒息倒數」如同一部電影化的新聞報導,帶給觀眾身臨其境的感受。

「窒息倒數」拍攝過程講求真實性,對演員和工作人員都是大挑戰。(取材自IMDb)

根據「綜藝」(Variety)的劇評,該片是一部基於真實生活的後勤救援劇,讓人意識到大多數電影都充斥著戲劇化的情節,但這部電影沒有典型的反派角色,如破壞者或重視公司利潤甚於人命的船長。評論指出,電影「從不誇大它所展示的內容,始終忠於它所講述的危急現實」,而是專注於呈現救援行動中人性的閃光點和專業精神。

評論讚揚了電影對專業飽和潛水危險性的真實呈現,以及對救援過程每一個細節的精確描述。尤其是電影結尾轉折的處理方式,「如此隨意地低調,以一種最不尋常的方式提振了觀眾」。

「好萊塢報導」(The Hollywood Reporter)的評論則將「窒息倒數」與「阿波羅13號」(Apollo 13)相提並論,認為儘管觀眾可能已知結局,但電影仍然成功創造了扣人心弦的懸念。評論讚賞導演亞歷克斯帕金森對故事的掌握,「他確切知道如何增加緊張感,並設法使場景在視覺上引人入勝,儘管大部分場景都發生在黑暗而朦朧的水下環境中。」

壓迫感強 畫面倒數無氧時間

此外,電影沒有過多的角色背景交代,而是透過「快速有效的筆觸」展現人物性格,三位主演的表現同樣獲得好評。伍迪哈里遜飾演的「鄧肯」展現了他標誌性的調皮笑容和易怒性格,完美詮釋了這位即將退休 的老練潛水員;以漫威電影「尚氣 與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)聞名的劉思慕,詮釋的「大衛」則被描述為寡言少語、性格嚴肅的人物,儘管如此,劉思慕的魅力使觀眾明白大衛並不是壞人,他只是「不喜歡花時間在俗氣的兄弟情誼上」;而芬恩柯爾飾演的「克里斯」被塑造為一個年輕而渴望表現的潛水員,他的角色定義特質是對家中未婚妻的牽掛。

「窒息倒數」由芬恩柯爾(左起)、伍迪哈里遜與劉思慕主演。(取材自IMDb)

電影的視覺效果令人印象深刻,特別是在黑暗模糊的水下環境中的場景處理。為增加緊張感,畫面顯示克里斯剩餘的氧氣時間,以及更令人不安的「無氧時間」,令觀眾在一個令人緊張、幽閉的氣氛中,不自覺地屏住呼吸。

正如「綜藝」所言,這部電影既是對潛水員危險職業的致敬,也是對人類在困境中求生意志的頌歌,「讓你留下一種不可思議的微妙顫慄」。這種基於真實事件的深海救援故事,不僅提供沉浸感十足的觀影體驗,也讓人思考人類在極端環境下的韌性和生存意志。無論結局如何,觀眾都會被救援過程中展現的專業素養和人性光輝所打動。

(娛樂新聞組整理)