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「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛後返舊金山

2月初才失靈 FAA飛航公告系統又故障了

周日動動腦／陳褘是哪一位佛教界著名法師出家前的俗名？

吳菲
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下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.迪士尼動畫電影中除了「冰雪奇緣2」(Frozen II)，還有哪些和少數民族有關 ? 請找出兩個。

2.福爾摩斯小說中的搭檔華生醫生，曾以英國陸軍軍醫的身分派往哪個國家作戰？

3.日本有所謂的「一門三首相」，是指源自同一個家族的哪三位首相？

4.「陳褘」，是哪一位佛教界著名法師出家前的俗名？

5.古人范蠡是向何人學習經商之術，而後得以累積大量財富？

6.中國古代哪個國家的建立者姓「麴」？

7.第一個應用細胞核移植技術成功複製的「桃莉羊」，是來自哪一個大學旗下的研究單位？

8.達爾文曾養了一隻什麼寵物，而且牠活得比主人還要久？

9.有個城鎮被美加國界一分為二，分別叫Stanstead及Derby Line，各自在加拿大的哪個省，美國的哪個州？

10.目前哪三個國家名列全球前三大天然氣儲量國？

答案：1.風中奇緣、海洋奇緣 2.阿富汗 3.岸信介、佐藤榮作、安倍晉三 4.玄奘 5.計然 6.高昌 7.愛丁堡 8.象龜 9.魁北克、佛蒙特 10.俄羅斯、伊朗、卡達

迪士尼 阿富汗 寵物

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